Билеты
Входной билет на остров Аль-Нур и в Дом бабочек
Начало: Al Noor Island - Sharjah - United Arab Emirates
«Остров Аль-Нур — место чудес и вдохновения Отправьтесь в увлекательное путешествие на остров Аль-Нур, расположенный в тропической лагуне Шарджи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$13.61 за билет
Билеты
Входной билет на остров Аль-Нур
Начало: Al Noor Island - Sharjah - United Arab Emirates
«На острове запрещено употреблять еду и напитки»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$9.53 за билет
Групповая
Шарджа: Вход на Остров Легенд, Око Эмиратов и поезд
Начало: Билетная касса Острова Легенд
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$15.66 за человека
