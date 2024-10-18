Мои заказы

Поездка на багги по дюнам с ужином и развлечениями в Heritage Camp

Испытайте незабываемые острые ощущения от езды на багги по дюнам во время этой экскурсии.

Насладитесь видом заката, прокатитесь на верблюде, займитесь сэндбордингом и отведайте вкусный ужин в лагере Heritage с развлекательной программой.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Адреналин и развлечения в пустыне Погрузитесь в атмосферу приключений, прокатившись на багги по дюнам в пустыне. В лагере Heritage Camp вас ждёт инструктаж по технике безопасности, после которого начнётся захватывающая поездка — наслаждайтесь острыми ощущениями и великолепным видом заката. Традиционные удовольствия и шоу Завершите вечер прогулкой на верблюде, а затем вас ждёт ужин в 5-звездочном ресторане со зрелищными шоу — танец живота, огненное шоу и танура шоу. В VIP-зоне лагеря также доступны арабский кофе, финики и безалкогольные напитки. Незабываемый опыт в сердце пустыни Это уникальное путешествие подарит вам яркие эмоции, прекрасные виды и волшебные моменты — отличный способ провести время и зарядиться энергией и впечатлениями. Важная информация:
  • Мероприятия проводятся с учётом погодных условий.
  • Наденьте удобную одежду и обувь с закрытым носком.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кемпинг Heritage Camp
  • Пустыня
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Часовая поездка на багги по дюнам
  • Прогулка на верблюде
  • Сэндбординг
  • Арабский кофе, финики и безалкогольные напитки
  • Ужин
  • Живые развлекательные шоу
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Алкоголь (гости могут оплатить его на месте в лагере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мероприятия проводятся с учётом погодных условий
  • Наденьте удобную одежду и обувь с закрытым носком
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Савелий
18 окт 2024
Это был отличный тур с султаном. Эти багги действительно впечатляющие и обладают большой мощностью, что сделало поездку особенно захватывающей.

