Испытайте незабываемые острые ощущения от езды на багги по дюнам во время этой экскурсии.
Насладитесь видом заката, прокатитесь на верблюде, займитесь сэндбордингом и отведайте вкусный ужин в лагере Heritage с развлекательной программой.
Описание экскурсииАдреналин и развлечения в пустыне Погрузитесь в атмосферу приключений, прокатившись на багги по дюнам в пустыне. В лагере Heritage Camp вас ждёт инструктаж по технике безопасности, после которого начнётся захватывающая поездка — наслаждайтесь острыми ощущениями и великолепным видом заката. Традиционные удовольствия и шоу Завершите вечер прогулкой на верблюде, а затем вас ждёт ужин в 5-звездочном ресторане со зрелищными шоу — танец живота, огненное шоу и танура шоу. В VIP-зоне лагеря также доступны арабский кофе, финики и безалкогольные напитки. Незабываемый опыт в сердце пустыни Это уникальное путешествие подарит вам яркие эмоции, прекрасные виды и волшебные моменты — отличный способ провести время и зарядиться энергией и впечатлениями. Важная информация:
- Мероприятия проводятся с учётом погодных условий.
- Наденьте удобную одежду и обувь с закрытым носком.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кемпинг Heritage Camp
- Пустыня
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Часовая поездка на багги по дюнам
- Прогулка на верблюде
- Сэндбординг
- Арабский кофе, финики и безалкогольные напитки
- Ужин
- Живые развлекательные шоу
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкоголь (гости могут оплатить его на месте в лагере)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Савелий
18 окт 2024
Это был отличный тур с султаном. Эти багги действительно впечатляющие и обладают большой мощностью, что сделало поездку особенно захватывающей.
