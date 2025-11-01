Мои заказы

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе

Откройте для себя живой и многогранный город Шарджа в удобном автобусном туре hop-on hop-off.

Посетите главные достопримечательности, включая набережную Аль-Маджаз с ресторанами, развлечениями и мультимедийным фонтаном. Идеальный способ познакомиться с культурой и историей эмирата.
4.5
4 отзыва
Описание

Живой город Шарджа Шарджа — динамичный город с богатой историей и современными памятниками на каждом шагу. Автобусные экскурсии предоставляют новый взгляд на очарование и культурное наследие эмирата. Двухэтажный автобус позволит вам легко и комфортно посетить все основные достопримечательности Шарджи. Выбирайте, где остановиться, чтобы исследовать интересные места в собственном ритме. Набережная Аль-Маджаз и развлечения Начните с набережной Аль-Маджаз — популярного туристического района с ресторанами, кафе, мини-гольфом, аквапарком Splash Park и мультимедийным фонтаном, который завораживает своим зрелищем. Важная информация:
  • С вашим ваучером вы можете воспользоваться гибким доступом в течение 12 месяцев с даты поездки, которую вы укажете при оформлении заказа.
  • Экскурсия проводится ежедневно, круглый год.
  • Время работы: первый автобус отправляется с остановки 1 в 9:00, последний — в 21:00.
  • Продолжительность экскурсии — 100 минут.
  • Автобусы ходят каждые 30 минут.
  • 15-минутная морская прогулка проводится ежедневно с 16:00 до 01:00.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральный рынок I
  • Пальмовый оазис
  • Остров Аль-Нур
  • Набережная Аль-Маджаз
  • Амфитеатр Аль-Маджаз
  • Аль-Монтаза и остров Флаг
  • Пляж Аль-Хан I
  • Пляж Аль-Хан II
  • Аквариум Шарджи
  • Аль-Касба
  • Сахара-центр
  • Центр города Шарджа
  • Дорога короля Фейсала
Что включено
  • Экскурсия на автобусе hop-on hop-off
  • 15-минутная экскурсия на лодке
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Аудиогид на 7 языках
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты на достопримечательности
Место начала и завершения?
King Faisal St - Sharjah - United Arab Emirates
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
A
Aleksey
1 ноя 2025
Первую остановку увидел. Потратил более 2х часов в ожидании начала экскурсии, но не случилось: автобус не приехал. Без объяснения причин.
Заявку на возврат подал, ожидаю возврат стоимости билетов и компенсацию за потраченное время и испорченный отдых.
Т
Тимур
1 апр 2025
Мне очень понравился водитель Лаки 🫰, спасибо за замечательную экскурсию 🫶🫶
В
Виктория
26 фев 2025
Очень понравилось, всё впечатлило!
М
Мария
22 мая 2024
Поездка действительно стоила того — было очень весело, а водитель был очень приятным человеком.

Входит в следующие категории Шарджи

