Откройте для себя живой и многогранный город Шарджа в удобном автобусном туре hop-on hop-off.
Посетите главные достопримечательности, включая набережную Аль-Маджаз с ресторанами, развлечениями и мультимедийным фонтаном. Идеальный способ познакомиться с культурой и историей эмирата.
ОписаниеЖивой город Шарджа Шарджа — динамичный город с богатой историей и современными памятниками на каждом шагу. Автобусные экскурсии предоставляют новый взгляд на очарование и культурное наследие эмирата. Двухэтажный автобус позволит вам легко и комфортно посетить все основные достопримечательности Шарджи. Выбирайте, где остановиться, чтобы исследовать интересные места в собственном ритме. Набережная Аль-Маджаз и развлечения Начните с набережной Аль-Маджаз — популярного туристического района с ресторанами, кафе, мини-гольфом, аквапарком Splash Park и мультимедийным фонтаном, который завораживает своим зрелищем. Важная информация:
- С вашим ваучером вы можете воспользоваться гибким доступом в течение 12 месяцев с даты поездки, которую вы укажете при оформлении заказа.
- Экскурсия проводится ежедневно, круглый год.
- Время работы: первый автобус отправляется с остановки 1 в 9:00, последний — в 21:00.
- Продолжительность экскурсии — 100 минут.
- Автобусы ходят каждые 30 минут.
- 15-минутная морская прогулка проводится ежедневно с 16:00 до 01:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный рынок I
- Пальмовый оазис
- Остров Аль-Нур
- Набережная Аль-Маджаз
- Амфитеатр Аль-Маджаз
- Аль-Монтаза и остров Флаг
- Пляж Аль-Хан I
- Пляж Аль-Хан II
- Аквариум Шарджи
- Аль-Касба
- Сахара-центр
- Центр города Шарджа
- Дорога короля Фейсала
Что включено
- Экскурсия на автобусе hop-on hop-off
- 15-минутная экскурсия на лодке
- Бесплатный Wi-Fi
- Аудиогид на 7 языках
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты на достопримечательности
Место начала и завершения?
King Faisal St - Sharjah - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aleksey
1 ноя 2025
Первую остановку увидел. Потратил более 2х часов в ожидании начала экскурсии, но не случилось: автобус не приехал. Без объяснения причин.
Заявку на возврат подал, ожидаю возврат стоимости билетов и компенсацию за потраченное время и испорченный отдых.
Т
Тимур
1 апр 2025
Мне очень понравился водитель Лаки 🫰, спасибо за замечательную экскурсию 🫶🫶
В
Виктория
26 фев 2025
Очень понравилось, всё впечатлило!
М
Мария
22 мая 2024
Поездка действительно стоила того — было очень весело, а водитель был очень приятным человеком.
