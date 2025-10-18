Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Эль-Хасабе на русском языке, цены от $160. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Музыкальные теплоходы 1 день 2 отзыва Круиз по Мусандаму на доу с ночёвкой в кемпинге у оманского пляжа Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе «Водная прогулка на традиционном судне После трансфера из вашего отеля в Эль-Хасабе вы начнёте увлекательное путешествие на традиционном доу в Мусандаме» Расписание: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом) $240 за человека 1 день 2 отзыва Хасаб: круиз на дау и пляжный кемпинг Начало: Холл отеля «Путешествие к берегам Хасаба Отправляйтесь на очаровательные берега полуострова Мусандам, где вас ждёт круиз на традиционной лодке дау — целый день приключений и отдыха» $160.73 за человека 1 день 1 час Ночной круиз по Мусандаму на доу из Эль-Хасаба Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе «Водная прогулка на традиционном судне После трансфера из вашего отеля в Эль-Хасабе вы отправитесь в морское путешествие на традиционном «доу»» Расписание: Ежедневно (время начала согласовывается с гидом) $1035 за всё до 5 чел. Все туры Эль-Хасаба

