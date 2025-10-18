Круиз по Мусандаму на доу с ночёвкой в кемпинге у оманского пляжа
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
«Водная прогулка на традиционном судне После трансфера из вашего отеля в Эль-Хасабе вы начнёте увлекательное путешествие на традиционном доу в Мусандаме»
Расписание: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Завтра в 09:30
19 окт в 09:30
$240 за человека
Хасаб: круиз на дау и пляжный кемпинг
Начало: Холл отеля
«Путешествие к берегам Хасаба Отправляйтесь на очаровательные берега полуострова Мусандам, где вас ждёт круиз на традиционной лодке дау — целый день приключений и отдыха»
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
$160.73 за человека
Ночной круиз по Мусандаму на доу из Эль-Хасаба
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
«Водная прогулка на традиционном судне После трансфера из вашего отеля в Эль-Хасабе вы отправитесь в морское путешествие на традиционном «доу»»
Расписание: Ежедневно (время начала согласовывается с гидом)
Завтра в 16:00
19 окт в 16:00
$1035 за всё до 5 чел.
