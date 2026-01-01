Круиз по Мусандаму на доу с ночёвкой в кемпинге у оманского пляжа
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
Расписание: Ежедневно в 9:30 (время может быть скорректировано по согласованию с гидом)
Завтра в 09:30
20 янв в 09:30
$240 за человека
Хасаб: круиз на дау и пляжный кемпинг
Начало: Холл отеля
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
$160.73 за человека
Ночной круиз по Мусандаму на доу из Эль-Хасаба
Начало: Ваш отель в Эль-Хасабе
Расписание: Ежедневно (время начала согласовывается с гидом)
Завтра в 16:00
20 янв в 16:00
$1035 за всё до 5 чел.
Сколько стоит тур в Эль-Хасабе в январе 2026
Сейчас в Эль-Хасабе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 160 до 1035. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Эль-Хасабе (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от $160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март