1 чел. По популярности На машине 5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Западная Салала: жемчужины побережья От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей Начало: У вашего отеля $380 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу Начало: У вашего отеля «Дополнительно оплачивается обед — по меню и входной билет в галерею Сумхурам — 2 риала» $380 за всё до 4 чел. На автобусе 5 часов Мини-группа до 11 чел. Салала: город легенд и ладана Увлекательное знакомство с главным городом южного Омана Начало: У вашего отеля «, вход в Музей ладана — 3 риала с чел» Расписание: во вторник и четверг в 08:00 $55 за человека Другие экскурсии Салалы

