Индивидуальная
до 4 чел.
Западная Салала: жемчужины побережья
От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Начало: У вашего отеля
26 дек в 07:00
27 дек в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
Начало: У вашего отеля
26 дек в 07:00
27 дек в 07:00
$380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Салала: город легенд и ладана
Увлекательное знакомство с главным городом южного Омана
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и четверг в 08:00
30 дек в 08:00
1 янв в 08:00
$55 за человека
