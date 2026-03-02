Д Дмитрий В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы Бесподобное путешествие! Барханы, закат, ужин в палаточном городе под звездами и полной луной! Сказочно увлекательно! Всем реаомендую и маршрут и гида Надежду!

Е Екатерина В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы читать дальше и неизвестных фактов как в целом об Омане, так и о Салала) гид Надежда отлично провела по маршруту) водителю Ахмету отдельный респект)

Попробовали верблюжье молоко, увидели затерянный город, посмотрели и потрогали ладан и погрузились в бескрайнии барханы пустыни) вкусный пикник) закат и великолепие игр красок песка) Посетили данную экскурсию на следующий день после прилета в Салала) по организации все отлично, комфортная машина, интересный маршрут, много новых

Т Татьяна В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы как вчера прекрасно провели день-

это не передать! все замечательно

было- и компания и гид Надежда, и водитель Ахмед. так красиво вечером в пустыне, красота и тишина. и перекус организовали, ну вообще кайфово. от души рекомендую, спасибо за интересную и красивую экскурсию❤️

V Valentina Горное сафари в Салале на закате Очень понравилась поездка- наш гид Надя показала прекрасные места, было интересно и красиво!