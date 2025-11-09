Найдено 4 экскурсии в категории « Выездные » в Салале на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Салале в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Салалы и местам Омана в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана