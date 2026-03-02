-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Западная Салала: жемчужины побережья
От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
14 мар в 07:00
$323
$380 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
14 мар в 07:00
$323
$380 за всё до 4 чел.
-
15%
Мини-группа
до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 13:00
22 мар в 13:00
29 мар в 13:00
$102
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий2 марта 2026Бесподобное путешествие! Барханы, закат, ужин в палаточном городе под звездами и полной луной! Сказочно увлекательно! Всем реаомендую и маршрут и гида Надежду!
- ЕЕкатерина23 февраля 2026Посетили данную экскурсию на следующий день после прилета в Салала) по организации все отлично, комфортная машина, интересный маршрут, много новых
- ТТатьяна23 февраля 2026как вчера прекрасно провели день-
это не передать! все замечательно
было- и компания и гид Надежда, и водитель Ахмед. так красиво вечером в пустыне, красота и тишина. и перекус организовали, ну вообще кайфово. от души рекомендую, спасибо за интересную и красивую экскурсию❤️
- OOlga16 февраля 2026Обнозначно рекомендую. Все было отлично организовано, очень комфортно, даже не заметила, как пролетело время. Пустыня прекрасна!! Огромное спасибо гиду Надежде за содержательную экскурсию и за великолепные фотографии.
Ответы на вопросы от путешественников по Салале в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Салале в марте 2026
Сейчас в Салале в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 102 до 323 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Салале на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026