Бесподобное путешествие! Барханы, закат, ужин в палаточном городе под звездами и полной луной! Сказочно увлекательно! Всем реаомендую и маршрут и гида Надежду!

Посетили данную экскурсию на следующий день после прилета в Салала) по организации все отлично, комфортная машина, интересный маршрут, много новых

и неизвестных фактов как в целом об Омане, так и о Салала) гид Надежда отлично провела по маршруту) водителю Ахмету отдельный респект) Попробовали верблюжье молоко, увидели затерянный город, посмотрели и потрогали ладан и погрузились в бескрайнии барханы пустыни) вкусный пикник) закат и великолепие игр красок песка)

Т Татьяна

как вчера прекрасно провели день-

это не передать! все замечательно

было- и компания и гид Надежда, и водитель Ахмед. так красиво вечером в пустыне, красота и тишина. и перекус организовали, ну вообще кайфово. от души рекомендую, спасибо за интересную и красивую экскурсию❤️