Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Салале до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Салале на русском языке, цены от $102, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Западная Салала: жемчужины побережья
На машине
5 часов
-
15%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Западная Салала: жемчужины побережья
От великолепного океана и горных дорог до древних ладанных рощ и уединенных пляжей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
14 мар в 07:00
$323$380 за всё до 4 чел.
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
На машине
5 часов
-
15%
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны
Погрузиться в историю Омана и увидеть первозданную природу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
14 мар в 07:00
$323$380 за всё до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
На машине
7 часов
-
15%
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
Оказаться в одной из самых больших песчаных пустынь мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: в воскресенье в 13:00
22 мар в 13:00
29 мар в 13:00
$102$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    2 марта 2026
    В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
    Бесподобное путешествие! Барханы, закат, ужин в палаточном городе под звездами и полной луной! Сказочно увлекательно! Всем реаомендую и маршрут и гида Надежду!
  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2026
    В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
    Посетили данную экскурсию на следующий день после прилета в Салала) по организации все отлично, комфортная машина, интересный маршрут, много новых
    читать дальше

    и неизвестных фактов как в целом об Омане, так и о Салала) гид Надежда отлично провела по маршруту) водителю Ахмету отдельный респект)
    Попробовали верблюжье молоко, увидели затерянный город, посмотрели и потрогали ладан и погрузились в бескрайнии барханы пустыни) вкусный пикник) закат и великолепие игр красок песка)

  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2026
    В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
    как вчера прекрасно провели день-
    это не передать! все замечательно
    было- и компания и гид Надежда, и водитель Ахмед. так красиво вечером в пустыне, красота и тишина. и перекус организовали, ну вообще кайфово. от души рекомендую, спасибо за интересную и красивую экскурсию❤️
  • O
    Olga
    16 февраля 2026
    В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы
    Обнозначно рекомендую. Все было отлично организовано, очень комфортно, даже не заметила, как пролетело время. Пустыня прекрасна!! Огромное спасибо гиду Надежде за содержательную экскурсию и за великолепные фотографии.

Ответы на вопросы от путешественников по Салале в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Западная Салала: жемчужины побережья;
  2. Восточная Салала: незабываемые виды и древние тайны;
  3. В поисках Атлантиды пустыни - путешествие в Руб-эль-Хали из Салалы.
Сколько стоит экскурсия по Салале в марте 2026
Сейчас в Салале в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 102 до 323 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Скидки в Салале на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026