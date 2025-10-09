Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Погрузитесь в атмосферу Гданьска, узнайте о его истории и архитектуре. Исследуйте город, который хранит тайны прошлого и вдохновляет на будущее
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 окт в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
