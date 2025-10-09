Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Гданьске на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 31 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Первое свидание с Гданьском Погрузитесь в атмосферу Гданьска, узнайте о его истории и архитектуре. Исследуйте город, который хранит тайны прошлого и вдохновляет на будущее Начало: В районе Targ Drzewny €105 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 38 отзывов Мини-группа до 10 чел. Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место Начало: У памятника Яну Собескому Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Гданьском Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой Начало: У памятника Яну Собескому от €125 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Гданьска

