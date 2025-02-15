Личное свидание с Гданьском

Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Обзорная прогулка по Гданьску предлагает два маршрута: Красный и Синий.

Каждый из них охватывает основные достопримечательности, такие как Ратуша, двор Артуса и Мариацкий собор.

Участники смогут выбрать маршрут, который больше всего соответствует их интересам, и насладиться историей и культурой города.

Программа подходит как для новичков, так и для частых гостей Гданьска, предоставляя возможность задать вопросы местному эксперту и сделать уникальные фотографии

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Узнать историю Гданьска
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 📸 Фотопаузы у достопримечательностей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺️ Два маршрута на выбор
  • 🎓 Экспертное сопровождение
Личное свидание с Гданьском
Личное свидание с Гданьском
Личное свидание с Гданьском
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Ратуша
  • Двор Артуса
  • Мариацкий собор
  • Фонтан Нептуна
  • Костёл Св. Катажины
  • Костёл Св. Бригитты

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Гданьска, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: Золотой век Гданьска

Этот маршрут познакомит вас с Глувным мястом: мы пройдем через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске.

Синий маршрут: от раннего Средневековья до 20 века

На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Гданьске, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Яну Собескому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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