Каждый из них охватывает основные достопримечательности, такие как Ратуша, двор Артуса и Мариацкий собор.
Участники смогут выбрать маршрут, который больше всего соответствует их интересам, и насладиться историей и культурой города.
Программа подходит как для новичков, так и для частых гостей Гданьска, предоставляя возможность задать вопросы местному эксперту и сделать уникальные фотографии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать историю Гданьска
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка
- 📸 Фотопаузы у достопримечательностей
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Два маршрута на выбор
- 🎓 Экспертное сопровождение
Что можно увидеть
- Ратуша
- Двор Артуса
- Мариацкий собор
- Фонтан Нептуна
- Костёл Св. Катажины
- Костёл Св. Бригитты
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Гданьска, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: Золотой век Гданьска
Этот маршрут познакомит вас с Глувным мястом: мы пройдем через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске.
Синий маршрут: от раннего Средневековья до 20 века
На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.
Кому подойдет экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Гданьске, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно