Обзорная прогулка по Гданьску предлагает два маршрута: Красный и Синий. Каждый из них охватывает основные достопримечательности, такие как Ратуша, двор Артуса и Мариацкий собор. Участники смогут выбрать маршрут, который больше всего соответствует их интересам, и насладиться историей и культурой города. Программа подходит как для новичков, так и для частых гостей Гданьска, предоставляя возможность задать вопросы местному эксперту и сделать уникальные фотографии

за 1–5 человек или €25 за человека, если вас больше

от €125 за 1–5 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Гданьска, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: Золотой век Гданьска

Этот маршрут познакомит вас с Глувным мястом: мы пройдем через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске.

Синий маршрут: от раннего Средневековья до 20 века

На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Гданьске, и частым гостям города

Организационные детали