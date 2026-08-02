Мои заказы

Экскурсии в Гданьске

Найдено 6 экскурсий в Гданьске на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Первое свидание с Гданьском
Пешая
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Погрузитесь в атмосферу Гданьска, узнайте о его истории и архитектуре. Исследуйте город, который хранит тайны прошлого и вдохновляет на будущее
Начало: В районе Targ Drzewny
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 10 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Пешая
2 часа
45 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€35 за человека
Личное свидание с Гданьском
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Пешая
2 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Начало: Помник короля Яна 3 Собеского, Тарг Дрвени 9, 80-8...
Расписание: Каждый день в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Выгодный трансфер в Гданьске
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Гданьске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €38 за всё до 3 чел.
Магия Рождества в Гданьске
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Магия Рождества в Гданьске
Спокойная и уютная прогулка по украшенному центру с рассказом о местных праздничных традициях
Начало: На Targ Drzewny
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €127 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

V
Первое свидание с Гданьском
Экскурсия была очень интересной, познавательной и насыщенной. Материал подан доступно, увлекательно и с большим знанием темы. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Свидание с Гданьском каждый день
Спасибо большое за интересную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Elmira
Свидание с Гданьском каждый день
Экскурсия понравилось, маршрут хороший. Гид знает город и его историю. Увидели мы основные достопримечательности и даже зашли в собор и
читать дальшеуменьшить

гид рассказала об интересных часах 15-16 века. Она ответила на наши вопросы и дала нужные нам советы о еде, напитках польских.
Единственный минус, гид опоздал на экскурсию. В сообщении было написано, что экскурсия начинается в 15.15,желательно подойти к 15.00, можно задать вопросы. Я пришла в 14.50, а гид в 15.25. Я искала гида с жёлтой табличкой, а его нет, это был стресс. И еще хорошо бы написать какой будет маршрут в этот день, оказывается их 2 там. - голубой и красный кажется. Чтобы знать на будущее, какую экскурсию брать.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Личное свидание с Гданьском
Чудесная незабываемая экскурсия с эрудированным и дружелюбным гидом Ирой! Просто на пять баллов!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Личное свидание с Гданьском
Осторожно! После этой экскурсии появляется желание остаться в Гданьске. 😄 Спасибо за море интересных фактов и легкое настроение. От всей нашей семьи — искреннее спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Первое свидание с Гданьском
У нас был прекрасный тур по городу Гданьску с гидом Ириной.
Ирина отличный гид и интересный рассказщик.
От души рекомендую этот тур каждому кто желает познакомиться с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
O
Свидание с Гданьском каждый день
Спасибо! Замечательный гид, очень интересно рассказывала! Прекрасное впечатление осталось!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Свидание с Гданьском каждый день
Нам очень понравилась экскурсия, гид был замечательный, много узнали об истории города. Это того стоило! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Первое свидание с Гданьском
Это была незабываемая экскурсия!
Ирина великолепно подготовлена. Она смогла заразить своей любовью в этот сказочный город. Смогла передать лаконично, но очень
читать дальшеуменьшить

познавательно факты, о которых не говорится в других источниках. Город имеет потрясающую историю. Экскурсия была проведена на высоте. Спасибо огромное!
Однозначно рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
A
Первое свидание с Гданьском
Спасибо Ирине за познавательную экскурсию по Гданьску. Помимо информационной стороны, хочу отметить необычно комфортную манеру рассказа и богатый классический русский язык.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 101 отзыв в Гданьске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску

Самые популярные экскурсии в Гданьске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Первое свидание с Гданьском;
  2. Свидание с Гданьском каждый день;
  3. Личное свидание с Гданьском;
  4. Свидание с Гданьском каждый день;
  5. Выгодный трансфер в Гданьске.
Сколько стоит экскурсия по Гданьску в августе 2026
Сейчас в Гданьске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 127. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Гданьску с одной из наших экскурсий. Откройте для себя исторические сокровища, культурное наследие и архитектурные шедевры, которыми славится этот прекрасный город. Воспользуйтесь возможностью забронировать экскурсию онлайн и начните исследовать Гданьск уже сегодня!