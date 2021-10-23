Экскурсии Гданьска

Все экскурсии в Гданьске

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гданьске – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 49 ⭐ отзывов, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гданьске почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Польше на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Индивидуальная экскурсия
5
1
116
за 1-35 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города
в любой день по договоренности
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
Индивидуальная экскурсия
157.5
за 1-30 чел.
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
в любой день по договоренности
Гданьск — любовь с первого взгляда
Индивидуальная экскурсия
5
28
79
за 1-4 чел.
Гданьск — любовь с первого взгляда
Погулять по улицам Главного города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Мальборк - средневековый замок
Индивидуальная экскурсия
380
за 1-19 чел.
Мальборк - средневековый замок
Из Гданьска на комфортном транспорте с гидом вы отправитесь к замку Мариенбург, который дал начало городу...
В любой день по предварительной договоренности
Тайны Старого Гданьска
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
90
за 1-10 чел.
Тайны Старого Гданьска
Насыщенная прогулка по городу под лейтмотив истории и загадочных легенд о нём
Экскурсия в Оливу из Гданьска
Индивидуальная экскурсия
251
за 1-19 чел.
Экскурсия в Оливу из Гданьска
в любой день по договоренности
Обзорная прогулка по Гданьску
Индивидуальная экскурсия
5
3
120
за 1-15 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
Индивидуальная экскурсия
304
за 1-19 чел.
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
в любой день по договоренности
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Индивидуальная экскурсия
65
за 1-4 чел.
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Исследовать исторические места, узнать о деяниях аббатов и насладиться заповедной природой
Вестерплатте
Индивидуальная экскурсия
141.5
за 1-30 чел.
Вестерплатте
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Индивидуальная экскурсия
335
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Город Фромборк известен тем, что здесь жил астроном Николай Коперник
в любой день по договоренности
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
Индивидуальная экскурсия
193
за 1-4 чел.
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
в любой день по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Гданьска»

  • Отзыв на: Гданьск — любовь с первого взгляда
    Е
    Елена
    23 октября 2021
    5
    Большое спасибо Екатерине! Очень понравилась экскурсия! Было позновательно и интересно и даже ребёнку 13лет!
  • Отзыв на: Гданьск — любовь с первого взгляда
    И
    Илья
    17 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Катя отличный гид, легкая в общении, прогулка прошла на одном дыхании, оставив массу эмоций и впечатлений. Рекомендуем Катю в качестве гида по Гданьску всем, кто хочет посмотреть город и ознакомиться с его историей.
  • Отзыв на: Гданьск — любовь с первого взгляда
    Н
    Наталия
    17 октября 2021
    4
    Экскурсию брать нужно! Гданьск, конечно, и сам по себе хорош, но без экскурсовода вы не увидите и не поймете и половины того, что видите. А Катя расскажет персональные истории многих домов, обратит ваше внимание на самое интересное, порекомендует дополнительные локации для самостоятельного осмотра.
  • Отзыв на: Обзорная прогулка по Гданьску
    В
    Валентина
    20 августа 2021
    5
    Вместе с гидом Тамарой другими глазами увидели город, в котором раньше бывали. Гид провела с нами интереснейшую экскурсию по старому городу Гданьска. Много исторических фактов, чёткое изложение материала. Тамара охотно отвечала на наши вопросы, дала советы что ещё можно увидеть в городе. В Польшу мы прибыли из Литвы (нас 3 человека), остановились в Сопоте, на экскурсию в Гданьск приехали на электричке. По совету гида обратно в Сопот вернулись на кораблике. Это разнообразило наше путешествие. Спасибо Тамаре.
  • Отзыв на: Тайны Старого Гданьска
    T
    Tomas
    6 августа 2021
    5
    Прекрасная экскурсия по Гданску, Сопоту и Оливе. Интересные исторические факты, с юмором. Время пролетело незаметно. Рекомендую.
  • Отзыв на: Тайны Старого Гданьска
    Е
    Елена
    26 июля 2021
    5
    Экскурсия получилась отличной, много интересных фактов было озвучено, гид давала возможность подумать, увидеть самому интересную и скрытую деталь) В тот день была ярмарка, толпы людей. Раиса не растерялась и сменила маршрут. Спасибо за чудесное время в Гданьске
  • Отзыв на: Тайны Старого Гданьска
    N
    Nataliia
    21 июня 2021
    5
    Нам организовала єкскурсию по старому Гданську Раиса. Хотелось бы выразить ей преогромную благодарность. Экскурсия получилась подробная, яркая, запоминающаяся. Гид грамотная, интеллигентная и приятная. Хотелось бы еще раз побыть на ее экскурсии. И хоть чуть-чуть заразиться ее энтузиазмом и кипучей энергией. Обязательно постараемся еще раз приехать в этот прекрасный город и попасть на экскурсию к Раисе.
  • Отзыв на: Обзорная прогулка по Гданьску
    Е
    Екатерина
    26 февраля 2020
    5
    Мы с сыном остались в восторге от экскурсии. Благодаря гиду Элизе просто влюбились в Гданьск. Было очень интересно и позновательно. Приезжали всего на 1.5 дня, теперь захотелось вернуться и посмотреть музеи, погулять самостоятельно в этом чудном городе)
  • Отзыв на: Обзорная прогулка по Гданьску
    О
    Олег
    15 августа 2019
    5
    Очень понравилось. Отличная экскурсия
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