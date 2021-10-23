Отзыв на: Гданьск — любовь с первого взгляда Е Елена 5 Большое спасибо Екатерине! Очень понравилась экскурсия! Было позновательно и интересно и даже ребёнку 13лет!

Отзыв на: Гданьск — любовь с первого взгляда И Илья 5 Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Катя отличный гид, легкая в общении, прогулка прошла на одном дыхании, оставив массу эмоций и впечатлений. Рекомендуем Катю в качестве гида по Гданьску всем, кто хочет посмотреть город и ознакомиться с его историей.

Отзыв на: Гданьск — любовь с первого взгляда Н Наталия 4 Экскурсию брать нужно! Гданьск, конечно, и сам по себе хорош, но без экскурсовода вы не увидите и не поймете и половины того, что видите. А Катя расскажет персональные истории многих домов, обратит ваше внимание на самое интересное, порекомендует дополнительные локации для самостоятельного осмотра.

Отзыв на: Обзорная прогулка по Гданьску В Валентина 5 Вместе с гидом Тамарой другими глазами увидели город, в котором раньше бывали. Гид провела с нами интереснейшую экскурсию по старому городу Гданьска. Много исторических фактов, чёткое изложение материала. Тамара охотно отвечала на наши вопросы, дала советы что ещё можно увидеть в городе. В Польшу мы прибыли из Литвы (нас 3 человека), остановились в Сопоте, на экскурсию в Гданьск приехали на электричке. По совету гида обратно в Сопот вернулись на кораблике. Это разнообразило наше путешествие. Спасибо Тамаре.

Отзыв на: Тайны Старого Гданьска T Tomas 5 Прекрасная экскурсия по Гданску, Сопоту и Оливе. Интересные исторические факты, с юмором. Время пролетело незаметно. Рекомендую.

Отзыв на: Тайны Старого Гданьска Е Елена 5 Экскурсия получилась отличной, много интересных фактов было озвучено, гид давала возможность подумать, увидеть самому интересную и скрытую деталь) В тот день была ярмарка, толпы людей. Раиса не растерялась и сменила маршрут. Спасибо за чудесное время в Гданьске

Отзыв на: Тайны Старого Гданьска N Nataliia 5 Нам организовала єкскурсию по старому Гданську Раиса. Хотелось бы выразить ей преогромную благодарность. Экскурсия получилась подробная, яркая, запоминающаяся. Гид грамотная, интеллигентная и приятная. Хотелось бы еще раз побыть на ее экскурсии. И хоть чуть-чуть заразиться ее энтузиазмом и кипучей энергией. Обязательно постараемся еще раз приехать в этот прекрасный город и попасть на экскурсию к Раисе.

Отзыв на: Обзорная прогулка по Гданьску Е Екатерина 5 Мы с сыном остались в восторге от экскурсии. Благодаря гиду Элизе просто влюбились в Гданьск. Было очень интересно и позновательно. Приезжали всего на 1.5 дня, теперь захотелось вернуться и посмотреть музеи, погулять самостоятельно в этом чудном городе)