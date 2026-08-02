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гид рассказала об интересных часах 15-16 века. Она ответила на наши вопросы и дала нужные нам советы о еде, напитках польских.

Единственный минус, гид опоздал на экскурсию. В сообщении было написано, что экскурсия начинается в 15.15,желательно подойти к 15.00, можно задать вопросы. Я пришла в 14.50, а гид в 15.25. Я искала гида с жёлтой табличкой, а его нет, это был стресс. И еще хорошо бы написать какой будет маршрут в этот день, оказывается их 2 там. - голубой и красный кажется. Чтобы знать на будущее, какую экскурсию брать.