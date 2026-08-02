Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Погрузитесь в атмосферу Гданьска, узнайте о его истории и архитектуре. Исследуйте город, который хранит тайны прошлого и вдохновляет на будущее
Начало: В районе Targ Drzewny
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €125 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€35 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Начало: Помник короля Яна 3 Собеского, Тарг Дрвени 9, 80-8...
Расписание: Каждый день в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Гданьске
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €38 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Магия Рождества в Гданьске
Спокойная и уютная прогулка по украшенному центру с рассказом о местных праздничных традициях
Начало: На Targ Drzewny
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €127 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Экскурсия была очень интересной, познавательной и насыщенной. Материал подан доступно, увлекательно и с большим знанием темы. Узнали много нового, время пролетело незаметно. Большое спасибо за прекрасную экскурсию! 😊
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Спасибо большое за интересную экскурсию.
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Экскурсия понравилось, маршрут хороший. Гид знает город и его историю. Увидели мы основные достопримечательности и даже зашли в собор и
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Ю
Чудесная незабываемая экскурсия с эрудированным и дружелюбным гидом Ирой! Просто на пять баллов!
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А
Осторожно! После этой экскурсии появляется желание остаться в Гданьске. 😄 Спасибо за море интересных фактов и легкое настроение. От всей нашей семьи — искреннее спасибо!
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Г
У нас был прекрасный тур по городу Гданьску с гидом Ириной.
Ирина отличный гид и интересный рассказщик.
От души рекомендую этот тур каждому кто желает познакомиться с городом.
Ирина отличный гид и интересный рассказщик.
От души рекомендую этот тур каждому кто желает познакомиться с городом.
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O
Спасибо! Замечательный гид, очень интересно рассказывала! Прекрасное впечатление осталось!
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I
Нам очень понравилась экскурсия, гид был замечательный, много узнали об истории города. Это того стоило! Спасибо!
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В
Это была незабываемая экскурсия!
Ирина великолепно подготовлена. Она смогла заразить своей любовью в этот сказочный город. Смогла передать лаконично, но очень
Ирина великолепно подготовлена. Она смогла заразить своей любовью в этот сказочный город. Смогла передать лаконично, но очень
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A
Спасибо Ирине за познавательную экскурсию по Гданьску. Помимо информационной стороны, хочу отметить необычно комфортную манеру рассказа и богатый классический русский язык.
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Всего 101 отзыв в Гданьске
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Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску
Самые популярные экскурсии в Гданьске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Гданьску в августе 2026
Сейчас в Гданьске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 127. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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