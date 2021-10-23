Все экскурсии в Гданьске
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гданьске – доступно 12 экскурсий на 2021 год, 49 ⭐ отзывов, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гданьске почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Польше на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€116
за 1-35 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€157.5
за 1-30 чел.
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€79
за 1-4 чел.
Гданьск — любовь с первого взгляда
Погулять по улицам Главного города и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€380
за 1-19 чел.
Мальборк - средневековый замок
Из Гданьска на комфортном транспорте с гидом вы отправитесь к замку Мариенбург, который дал начало городу...
В любой день по предварительной договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-10 чел.
Тайны Старого Гданьска
Насыщенная прогулка по городу под лейтмотив истории и загадочных легенд о нём
Индивидуальная экскурсия
3ч
€251
за 1-19 чел.
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-15 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Индивидуальная экскурсия
6ч
€304
за 1-19 чел.
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-4 чел.
Наследие ордена аскетов в Гданьске
Исследовать исторические места, узнать о деяниях аббатов и насладиться заповедной природой
Индивидуальная экскурсия
3ч
€141.5
за 1-30 чел.
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€335
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Город Фромборк известен тем, что здесь жил астроном Николай Коперник
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€193
за 1-4 чел.
в любой день по договоренности
Последние отзывы «Экскурсии Гданьска»
- ЕЕлена23 октября 2021Большое спасибо Екатерине! Очень понравилась экскурсия! Было позновательно и интересно и даже ребёнку 13лет!
- ИИлья17 октября 2021Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Катя отличный гид, легкая в общении, прогулка прошла на одном дыхании, оставив массу эмоций и впечатлений. Рекомендуем Катю в качестве гида по Гданьску всем, кто хочет посмотреть город и ознакомиться с его историей.
- ННаталия17 октября 2021Экскурсию брать нужно! Гданьск, конечно, и сам по себе хорош, но без экскурсовода вы не увидите и не поймете и половины того, что видите. А Катя расскажет персональные истории многих домов, обратит ваше внимание на самое интересное, порекомендует дополнительные локации для самостоятельного осмотра.
- ВВалентина20 августа 2021Вместе с гидом Тамарой другими глазами увидели город, в котором раньше бывали. Гид провела с нами интереснейшую экскурсию по старому городу Гданьска. Много исторических фактов, чёткое изложение материала. Тамара охотно отвечала на наши вопросы, дала советы что ещё можно увидеть в городе. В Польшу мы прибыли из Литвы (нас 3 человека), остановились в Сопоте, на экскурсию в Гданьск приехали на электричке. По совету гида обратно в Сопот вернулись на кораблике. Это разнообразило наше путешествие. Спасибо Тамаре.
- TTomas6 августа 2021Прекрасная экскурсия по Гданску, Сопоту и Оливе. Интересные исторические факты, с юмором. Время пролетело незаметно. Рекомендую.
- ЕЕлена26 июля 2021Экскурсия получилась отличной, много интересных фактов было озвучено, гид давала возможность подумать, увидеть самому интересную и скрытую деталь) В тот день была ярмарка, толпы людей. Раиса не растерялась и сменила маршрут. Спасибо за чудесное время в Гданьске
- NNataliia21 июня 2021Нам организовала єкскурсию по старому Гданську Раиса. Хотелось бы выразить ей преогромную благодарность. Экскурсия получилась подробная, яркая, запоминающаяся. Гид грамотная, интеллигентная и приятная. Хотелось бы еще раз побыть на ее экскурсии. И хоть чуть-чуть заразиться ее энтузиазмом и кипучей энергией. Обязательно постараемся еще раз приехать в этот прекрасный город и попасть на экскурсию к Раисе.
- ЕЕкатерина26 февраля 2020Мы с сыном остались в восторге от экскурсии. Благодаря гиду Элизе просто влюбились в Гданьск. Было очень интересно и позновательно. Приезжали всего на 1.5 дня, теперь захотелось вернуться и посмотреть музеи, погулять самостоятельно в этом чудном городе)
- ООлег15 августа 2019Очень понравилось. Отличная экскурсия