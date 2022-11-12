ежедневно в 15:00

Наша обзорная прогулка познакомит вас с историей и жизнью уютного, тевтонского, пряничного Гданьска. Экскурсия проходит по двум чередующимся маршрутам, которые охватят старейшие районы города — Главное и Старое место. Каждый из них по-своему откроет для вас прошлое Гданьска, его архитектурное наследие и колорит!

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Описание

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Гданьска. Рекомендуем начать знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Гданьска на прогулке по Синему маршруту.

Красный маршрут: Золотой век Гданьска

Этот маршрут познакомит вас с Глувным мястом: мы пройдем через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске.

Синий маршрут: от раннего Средневековья до 20 века

На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

И конечно, всем, кто впервые в Гданьске.

Организационные детали