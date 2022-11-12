ежедневно в 15:00

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Описание
Что вас ожидает
Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Гданьска. Рекомендуем начать знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Гданьска на прогулке по Синему маршруту.
Красный маршрут: Золотой век Гданьска
Этот маршрут познакомит вас с Глувным мястом: мы пройдем через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске.
Синий маршрут: от раннего Средневековья до 20 века
На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
И конечно, всем, кто впервые в Гданьске.
Организационные детали
Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Гданьске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у памятника Яну Собескому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tripster — ваша команда гидов в Гданьске
Провели 48144 экскурсии для 55331 туриста
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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Gaļina
12 ноя 2022
К сожалению,выяснилось,что экскурсии может не быть,т. к. в Гданьске был праздник,следовательно,банки не работали и Гид не видел проплату,а значит нет и экскурсии Все-таки с опозданием,но Татьяна согласилась поработать в свой выходной. Это говорит об ответственности и что любая проблема решаема. Спасибо. Было интересно, особенно при сравнении с архтектурой Риги,которой более повезло и многие стили сохранились первозданном виде. Еще раз спасибо.
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