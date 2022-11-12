ежедневно в 15:00

Ежедневная прогулка по Гданьску

Узнать и полюбить город за 2 часа

4
1 отзыв
Наша обзорная прогулка познакомит вас с историей и жизнью уютного, тевтонского, пряничного Гданьска.

Экскурсия проходит по двум чередующимся маршрутам, которые охватят старейшие районы города — Главное и Старое место. Каждый из них по-своему откроет для вас прошлое Гданьска, его архитектурное наследие и колорит!
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ежедневная прогулка по Гданьску
Ближайшие даты:
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Гданьска. Рекомендуем начать знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Гданьска на прогулке по Синему маршруту.

Красный маршрут: Золотой век Гданьска

Этот маршрут познакомит вас с Глувным мястом: мы пройдем через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске.

Синий маршрут: от раннего Средневековья до 20 века

На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • И конечно, всем, кто впервые в Гданьске.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Гданьске, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Яну Собескому
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
G
12 ноя 2022
К сожалению,выяснилось,что экскурсии может не быть,т. к. в Гданьске был праздник,следовательно,банки не работали и Гид не видел проплату,а значит нет и экскурсии Все-таки с опозданием,но Татьяна согласилась поработать в свой выходной. Это говорит об ответственности и что любая проблема решаема. Спасибо. Было интересно, особенно при сравнении с архтектурой Риги,которой более повезло и многие стили сохранились первозданном виде. Еще раз спасибо.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гданьска

👥Групповые🚶Пешеходные🔭ОбзорныеНовые

Похожие туры в Гданьске

Обзорная прогулка по Гданьску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
4 отзыва
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
120 за всё до 15 чел.
Тайны Старого Гданьска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Raisa
Raisa
5
36 отзывов
Тайны Старого Гданьска
Насыщенная прогулка по городу под лейтмотив истории и загадочных легенд о нём
Ворота Высокие (Brama Wyżynna)
12 дек
13 дек
14 дек
15 дек
90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 35 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
5
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Гданьска
Обзорная экскурсия по Гданьску является пешеходной и проходит по самым главным улицам Старого города
по договоренности
116 за всё до 35 чел.
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
5 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия во Фромборк
Город Фромборк известен тем, что здесь жил астроном Николай Коперник
по договоренности
от 335 за всё до 2 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
20 за 1 человека
Мальборк - средневековый замок
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
Нет отзывов
Мальборк - средневековый замок
Из Гданьска на комфортном транспорте с гидом вы отправитесь к замку Мариенбург
по договоренности
от 380 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Оливу из Гданьска
3 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
Нет отзывов
Экскурсия в Оливу из Гданьска
по договоренности
от 251 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
2 часа
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
Нет отзывов
Экскурсия по Гданьску на электромобиле
по договоренности
193 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
6 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
Нет отзывов
Обзорная экскурсия: Гданьск-Сопот-Гдыня
по договоренности
от 304 за всё до 2 чел.
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 30 чел.
Организатор экскурсии DariaTour
DariaTour
Нет отзывов
Экскурсия по историческому Гданьску с посещением музеев
по договоренности
157.50 за всё до 30 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гданьске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гданьске
ХОРОШО
🧭
ТАМ