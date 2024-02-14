Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Мы познакомим вас с прекрасным Гданьском, история которого насчитывает более 1000 лет! Вы узнаете, как он связан с Тевтонским орденом, и побываете в атмосфере мрачного Средневековья. Оцените готическую и барочную архитектуру и научитесь отличать эти стили друг от друга. Выясните, что такое вольный город, и полюбуетесь открыточными видами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите одну из самых больших кирпичных базилик в мире — Мариацкий собор, а ещё — расположившийся рядом знаменитый рынок янтаря
- На Длугом тарге познакомитесь с гданьским Нептуном и заглянете во дворик главной ратуши
- Через водные ворота попадёте на гданьскую набережную реки Мотлавы, где находился средневековый порт и столетиями кипела бойкая торговля, а сейчас располагаются рестораны и кафе
- Разберётесь, как войны, разрушения и перестройки сформировали уникальный облик города и найдёте ответы на вопросы — так чей же всё-таки Гданьск и что такое вольный город
Организационные детали
Экскурсию проведёт Ирина или Татьяна.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Targ Drzewny
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и Татьяна — ваша команда гидов в Гданьске
Татьяна & Ирина: историк и искусствовед. Профессионально очаровываем Гданьском! Мы белорусские гиды в Гданьске. А также самые настоящие и совсем не скучные историки и профессиональные экскурсоводы. Мы проводим разнообразные индивидуальные и сборные экскурсии по Гданьску, Сопоту и Гдыне для наших гостей. Водим по улицам и музеям, заглядываем в потаённые уголки и открываем неочевидный Гданьск. Мы создаём уникальные маршруты для взрослых и семей с детьми, а также для корпоративных клиентов.
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