Ирина и Татьяна — ваша команда гидов в Гданьске

Татьяна & Ирина: историк и искусствовед. Профессионально очаровываем Гданьском! Мы белорусские гиды в Гданьске. А также самые настоящие и совсем не скучные историки и профессиональные экскурсоводы. Мы проводим разнообразные индивидуальные и сборные экскурсии по Гданьску, Сопоту и Гдыне для наших гостей. Водим по улицам и музеям, заглядываем в потаённые уголки и открываем неочевидный Гданьск. Мы создаём уникальные маршруты для взрослых и семей с детьми, а также для корпоративных клиентов.

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