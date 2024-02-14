Первое свидание с Гданьском
Индивидуальная экскурсия в Гданьске

Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом

Мы познакомим вас с прекрасным Гданьском, история которого насчитывает более 1000 лет! Вы узнаете, как он связан с Тевтонским орденом, и побываете в атмосфере мрачного Средневековья. Оцените готическую и барочную архитектуру и научитесь отличать эти стили друг от друга. Выясните, что такое вольный город, и полюбуетесь открыточными видами.
Первое свидание с Гданьском
Первое свидание с Гданьском
Первое свидание с Гданьском
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите одну из самых больших кирпичных базилик в мире — Мариацкий собор, а ещё — расположившийся рядом знаменитый рынок янтаря
  • На Длугом тарге познакомитесь с гданьским Нептуном и заглянете во дворик главной ратуши
  • Через водные ворота попадёте на гданьскую набережную реки Мотлавы, где находился средневековый порт и столетиями кипела бойкая торговля, а сейчас располагаются рестораны и кафе
  • Разберётесь, как войны, разрушения и перестройки сформировали уникальный облик города и найдёте ответы на вопросы — так чей же всё-таки Гданьск и что такое вольный город

Организационные детали

Экскурсию проведёт Ирина или Татьяна.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Targ Drzewny
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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