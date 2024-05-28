Индивидуальные экскурсии в Гданьске с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Гданьске на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое свидание с Гданьском
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160 за всё до 15 чел.
Персональная прогулка с гидом по Гданьску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Гданьску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Pavel
    28 мая 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Экскурсия очень понравилась. Получили большое количество информации,больше, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно, увлекательно! Спасибо, Татьяна!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Идеальная прогулка по городу для того, чтобы узнать историю Гданьска и региона. Ирина была замечательным гидом!
  • М
    Максим
    26 ноября 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
    читать дальше

    замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую.

  • В
    Виктория
    2 августа 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
  • H
    Helena
    13 февраля 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Гданьску в июне 2024
Сейчас в Гданьске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 160. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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