1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€125 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- PPavel28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Получили большое количество информации,больше, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно, увлекательно! Спасибо, Татьяна!
- ЕЕлена19 мая 2024Идеальная прогулка по городу для того, чтобы узнать историю Гданьска и региона. Ирина была замечательным гидом!
- ММаксим26 ноября 2023Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
- ВВиктория2 августа 2023Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
- HHelena13 февраля 2023Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «Индивидуальные»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гданьску в июне 2024
Сейчас в Гданьске в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 160. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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