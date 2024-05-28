читать дальше замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую.

Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не