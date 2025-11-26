Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Погрузитесь в атмосферу Гданьска, узнайте о его истории и архитектуре. Исследуйте город, который хранит тайны прошлого и вдохновляет на будущее
Начало: В районе Targ Drzewny
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana26 ноября 2025Большое спасибо Ирине за экскурсию. Я узнала много интересного про Гданьск и нам в этом даже дождь не помешал).
- ААлеся19 октября 2025Спасибо огромное. Было очень интересно и познавательно. Мы бы с удовольствием походили бы ещё дольше. Два часа пролетели незаметно
- ААнна10 октября 2025Мы благодарим Ирину за прекрасно проведенную экскурсию. Информативно, увлекательно, с любовью к деталям. Очень удобно в плане использования индивидуального наушника. Это была наша вторая экскурсия с Ириной. С удовольствием обратимся ещё:-)
- ООлег8 сентября 2025Несмотря на дождь,экскурсия была атмосферной и познавательной. Рекомендуем
- ТТатьяна6 сентября 2025Экскурсию проводила Ирина, профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, узнали много нового. Довольны на все сто. Обязательно расскажу всем друзьям и знакомым. Рекомендую всем. Не пожалеете.
Татьяна из Риги
- ДДаниил28 августа 2025Все супер!
- JJurijs26 августа 2025Прекрасная экскурсия. Спасибо Ирине.
- VViktorija25 августа 2025Сегодня побывали на экскурсии по Гданьску с замечательным гидом Ириной 🌿
Это было настоящее удовольствие - Ирина рассказывает о городе с
- ЕЕлена24 августа 2025Замечательная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Ирине. Всей нашей семье с детьми очень понравился маршрут и подача материала. Много интересного узнали. Ирина рассказывала про город с любовью. Не смотря на дождливую погоду, мы остались очень довольны
- IIryna17 августа 2025Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!
- ННаталья29 июля 2025Большое спасибо Ирине за интересный, познавательный и увлекательный рассказ про город Гданьск. Погода была ужасная, но это не испортило впечатление от экскурсии! Ирина - очень приятный, интеллигентный и тактичный человек. Очень рекомендую этого гида.
- ЭЭвелина28 июля 2025Экскурсию для нас провела гид Ирина. Очень приятно и интересно было ее слушать и взрослым и детям. Все отлично продумано,
- ЕЕвгения27 июля 2025Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз! Благодаря экскурсии мы открыли
- ВВалерий25 июля 2025Все было отлично!
- ВВячеслав21 июля 2025Оч. хорошо. Приятный человек, приятная беседа, много нового. В путеводителе такого не найти.
- LLembit9 июля 2025Мы остались довольны!!!!!!!
- JJurij25 июня 2025Наша небольшая группа(четыре возрастных человека) осталась очень довольна этой экскурсией- содержанием, подачей материала, формой проведения. Были учтены все наши пожелания.
Рекомендуем!!!!!!
- ИИрина24 июня 2025Спасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились в этот сказочно красивый город,
- ННаталья8 июня 2025Экскурсия была очень яркая, познавательная. Все было грамотно спланировано и для первого посещения Гданьска очень информативно. Так же, Татьяна порекомендовала отличные места для посещений для самостоятельной прогулки. Рекомендую на 100%
- ММарина2 июня 2025Прекрасная экскурсия и гид Ирина. Рекомендую!
