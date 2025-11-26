Мои заказы

Главные экскурсионные места в Гданьске

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Гданьске на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое свидание с Гданьском
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Гданьском
Погрузитесь в атмосферу Гданьска, узнайте о его истории и архитектуре. Исследуйте город, который хранит тайны прошлого и вдохновляет на будущее
Начало: В районе Targ Drzewny
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Свидание с Гданьском каждый день
Пешая
2 часа
39 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по ключевым местам Гданьска за два дня
Обзорная экскурсия по Гданьску познакомит вас с историей и жизнью города, охватывая старейшие районы - Главное и Старое место
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Личное свидание с Гданьском
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Гданьском
Уникальная прогулка по Гданьску: два маршрута, которые откроют тайны города. Выбирайте Красный или Синий путь и наслаждайтесь атмосферой
Начало: У памятника Яну Собескому
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €125 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    26 ноября 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Большое спасибо Ирине за экскурсию. Я узнала много интересного про Гданьск и нам в этом даже дождь не помешал).
  • А
    Алеся
    19 октября 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Спасибо огромное. Было очень интересно и познавательно. Мы бы с удовольствием походили бы ещё дольше. Два часа пролетели незаметно
  • А
    Анна
    10 октября 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Мы благодарим Ирину за прекрасно проведенную экскурсию. Информативно, увлекательно, с любовью к деталям. Очень удобно в плане использования индивидуального наушника. Это была наша вторая экскурсия с Ириной. С удовольствием обратимся ещё:-)
  • О
    Олег
    8 сентября 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Несмотря на дождь,экскурсия была атмосферной и познавательной. Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Экскурсию проводила Ирина, профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, узнали много нового. Довольны на все сто. Обязательно расскажу всем друзьям и знакомым. Рекомендую всем. Не пожалеете.
    Татьяна из Риги
  • Д
    Даниил
    28 августа 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Все супер!
  • J
    Jurijs
    26 августа 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Прекрасная экскурсия. Спасибо Ирине.
  • V
    Viktorija
    25 августа 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Сегодня побывали на экскурсии по Гданьску с замечательным гидом Ириной 🌿
    Это было настоящее удовольствие - Ирина рассказывает о городе с
    читать дальше

    огромной любовью, соединяя исторические факты с историями об искусстве и архитектуре. Она провела нас через разные исторические периоды от Средневековья до современности и каждый из них ожил в её рассказах ✨

    Особенно впечатлило, как трепетно и с уважением она относится к истории и культуре города. Благодаря ей Гданьск открылся нам с новой стороны: живой, яркий с переплетением культур и своей индивидуальностью.

    Рекомендуем экскурсии с Ириной всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух города!

  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Ирине. Всей нашей семье с детьми очень понравился маршрут и подача материала. Много интересного узнали. Ирина рассказывала про город с любовью. Не смотря на дождливую погоду, мы остались очень довольны
  • I
    Iryna
    17 августа 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!
    Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интереснуюНам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интереснуюНам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интереснуюНам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интереснуюНам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интереснуюНам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную
  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Большое спасибо Ирине за интересный, познавательный и увлекательный рассказ про город Гданьск. Погода была ужасная, но это не испортило впечатление от экскурсии! Ирина - очень приятный, интеллигентный и тактичный человек. Очень рекомендую этого гида.
  • Э
    Эвелина
    28 июля 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Экскурсию для нас провела гид Ирина. Очень приятно и интересно было ее слушать и взрослым и детям. Все отлично продумано,
    читать дальше

    здорово, что были наушники, легче все воспринимать в шумном городе. Два часа пролетели незаметно, понравилось и 7 летнему участнику нашей группы, и 16 летнему. Спасибо!

  • Е
    Евгения
    27 июля 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз! Благодаря экскурсии мы открыли
    читать дальше

    для себя неизвестные нам прежде страницы его сложной и драматичной истории, сопереживали гражданам Гданьска, перенесшим непростые времена в XX веке. Узнали о героической обороне небольшим польским гарнизоном осажденного немецкими войсками форта Вестерплатте в сентябре 1939 года, о других событиях…
    Благодаря подвижникам из среды творческой интеллигенции и духовенства города сохранены многие реликвии, которые могли быть утрачены в годы Второй мировой войны. Очень рекомендую при возможности посетить Гданьск - это город с особым очарованием, величественными храмами, музыкальным звоном колоколов, прекрасными музеями и хорошими людьми, которые очень бережно относятся к его истории.

    Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз!Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз!Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз!Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз!
  • В
    Валерий
    25 июля 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Все было отлично!
  • В
    Вячеслав
    21 июля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Оч. хорошо. Приятный человек, приятная беседа, много нового. В путеводителе такого не найти.
  • L
    Lembit
    9 июля 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Мы остались довольны!!!!!!!
  • J
    Jurij
    25 июня 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Наша небольшая группа(четыре возрастных человека) осталась очень довольна этой экскурсией- содержанием, подачей материала, формой проведения. Были учтены все наши пожелания.
    Рекомендуем!!!!!!
  • И
    Ирина
    24 июня 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Спасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились в этот сказочно красивый город,
    читать дальше

    получив представление о его историческом прошлом, увидев основные достопримечательности, вооружившись целым путеводителем-инсрукцией по пребыванию в городе!
    Время пролетело незаметно. Впечатления самые приятные.
    Татьяна оказалась не просто обаятельным собеседником, но и большим профессионалом, фанатом своего дела.
    Рекомендуем и обязательно вернёмся сами!

    Спасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились вСпасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились в
  • Н
    Наталья
    8 июня 2025
    Первое свидание с Гданьском
    Экскурсия была очень яркая, познавательная. Все было грамотно спланировано и для первого посещения Гданьска очень информативно. Так же, Татьяна порекомендовала отличные места для посещений для самостоятельной прогулки. Рекомендую на 100%
    Экскурсия была очень яркая, познавательная. Все было грамотно спланировано и для первого посещения Гданьска очень информативно
  • М
    Марина
    2 июня 2025
    Свидание с Гданьском каждый день
    Прекрасная экскурсия и гид Ирина. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гданьске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое свидание с Гданьском
  2. Свидание с Гданьском каждый день
  3. Личное свидание с Гданьском
Какие места ещё посмотреть в Гданьске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гданьску в декабре 2025
Сейчас в Гданьске в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 125. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Гданьске (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 72 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль