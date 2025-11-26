O Oksana Свидание с Гданьском каждый день Большое спасибо Ирине за экскурсию. Я узнала много интересного про Гданьск и нам в этом даже дождь не помешал).

А Алеся Первое свидание с Гданьском Спасибо огромное. Было очень интересно и познавательно. Мы бы с удовольствием походили бы ещё дольше. Два часа пролетели незаметно

А Анна Первое свидание с Гданьском Мы благодарим Ирину за прекрасно проведенную экскурсию. Информативно, увлекательно, с любовью к деталям. Очень удобно в плане использования индивидуального наушника. Это была наша вторая экскурсия с Ириной. С удовольствием обратимся ещё:-)

О Олег Свидание с Гданьском каждый день Несмотря на дождь,экскурсия была атмосферной и познавательной. Рекомендуем

Т Татьяна Первое свидание с Гданьском Экскурсию проводила Ирина, профессионал своего дела. Было очень интересно, познавательно, узнали много нового. Довольны на все сто. Обязательно расскажу всем друзьям и знакомым. Рекомендую всем. Не пожалеете.

Татьяна из Риги

Д Даниил Свидание с Гданьском каждый день Все супер!

J Jurijs Первое свидание с Гданьском Прекрасная экскурсия. Спасибо Ирине.

V Viktorija Первое свидание с Гданьском

Это было настоящее удовольствие - Ирина рассказывает о городе с читать дальше огромной любовью, соединяя исторические факты с историями об искусстве и архитектуре. Она провела нас через разные исторические периоды от Средневековья до современности и каждый из них ожил в её рассказах ✨



Особенно впечатлило, как трепетно и с уважением она относится к истории и культуре города. Благодаря ей Гданьск открылся нам с новой стороны: живой, яркий с переплетением культур и своей индивидуальностью.



Рекомендуем экскурсии с Ириной всем, кто хочет по-настоящему почувствовать дух города! Сегодня побывали на экскурсии по Гданьску с замечательным гидом Ириной 🌿Это было настоящее удовольствие - Ирина рассказывает о городе с

Е Елена Первое свидание с Гданьском Замечательная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду Ирине. Всей нашей семье с детьми очень понравился маршрут и подача материала. Много интересного узнали. Ирина рассказывала про город с любовью. Не смотря на дождливую погоду, мы остались очень довольны

I Iryna Свидание с Гданьском каждый день Нам очень понравилась обзорная экскурсия по Гданьску по красному маршруту! Выражаем благодарность гиду Татьяне за интересную и содержательную прогулку по центру старого города!!!

Н Наталья Первое свидание с Гданьском Большое спасибо Ирине за интересный, познавательный и увлекательный рассказ про город Гданьск. Погода была ужасная, но это не испортило впечатление от экскурсии! Ирина - очень приятный, интеллигентный и тактичный человек. Очень рекомендую этого гида.

Э Эвелина Первое свидание с Гданьском читать дальше здорово, что были наушники, легче все воспринимать в шумном городе. Два часа пролетели незаметно, понравилось и 7 летнему участнику нашей группы, и 16 летнему. Спасибо! Экскурсию для нас провела гид Ирина. Очень приятно и интересно было ее слушать и взрослым и детям. Все отлично продумано,

Е Евгения Первое свидание с Гданьском читать дальше для себя неизвестные нам прежде страницы его сложной и драматичной истории, сопереживали гражданам Гданьска, перенесшим непростые времена в XX веке. Узнали о героической обороне небольшим польским гарнизоном осажденного немецкими войсками форта Вестерплатте в сентябре 1939 года, о других событиях…

Благодаря подвижникам из среды творческой интеллигенции и духовенства города сохранены многие реликвии, которые могли быть утрачены в годы Второй мировой войны. Очень рекомендую при возможности посетить Гданьск - это город с особым очарованием, величественными храмами, музыкальным звоном колоколов, прекрасными музеями и хорошими людьми, которые очень бережно относятся к его истории. Наше первое свидание с Гданьском организовала Татьяна. Город сказочно красив - это просто музыка для глаз! Благодаря экскурсии мы открыли

В Валерий Первое свидание с Гданьском Все было отлично!

В Вячеслав Свидание с Гданьском каждый день Оч. хорошо. Приятный человек, приятная беседа, много нового. В путеводителе такого не найти.

L Lembit Свидание с Гданьском каждый день Мы остались довольны!!!!!!!

J Jurij Первое свидание с Гданьском Наша небольшая группа(четыре возрастных человека) осталась очень довольна этой экскурсией- содержанием, подачей материала, формой проведения. Были учтены все наши пожелания.

Рекомендуем!!!!!!

И Ирина Первое свидание с Гданьском читать дальше получив представление о его историческом прошлом, увидев основные достопримечательности, вооружившись целым путеводителем-инсрукцией по пребыванию в городе!

Время пролетело незаметно. Впечатления самые приятные.

Татьяна оказалась не просто обаятельным собеседником, но и большим профессионалом, фанатом своего дела.

Рекомендуем и обязательно вернёмся сами! Спасибо Татьяне за прекрасно проведённое время в Гданьске! Всего 2 часа экскурсии, и мы влюбились в этот сказочно красивый город,

Н Наталья Первое свидание с Гданьском Экскурсия была очень яркая, познавательная. Все было грамотно спланировано и для первого посещения Гданьска очень информативно. Так же, Татьяна порекомендовала отличные места для посещений для самостоятельной прогулки. Рекомендую на 100%