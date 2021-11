Leider hatte unser Fahrer die geänderte Abholzeit erst am späten Abend vor unserem Ausflug erhalten. Somit mußte ich ihn erst anrufen, damit er darüber informiert war. Das sollte besser organisiert werden. Da unser Fahrer aber bereits unterwegs war, hat die Verzögerung nicht gestört.

Am Anfang war unser Guide etwas sehr still, was sich aber in Danzig geändert hat und wir wurden mit sehr interessanten Informationen versorgt.

Zum Mittagessen wurden wir in ein sehr schönes Restaurant geführt, n dem rs sehr gute polnische Küche zu sehr guten Preisen gab. Von dort konnten wir dann auch gleich de Erkundung von Danzig starten und hatten somit auch keine Zeit verloren.

Alles in allem war es ein sehr interessanter und gut durchgeplanter Ausflug. Wir hätten auch jederzeit die Reihenfolge ändern oder etwas ganz anderes machen können. Unser Guide war hier sehr flexible und passt seine Routen immer an die Kunden an.