Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Гданьск, Сопот, а также Гдыню в рамках частного тура с гидом
Узнайте самые известные легенды и факты
Откройте для себя самые важные места Труймясто
Познакомьтесь с бытом местных жителей
Отлично проведите время с друзьями или семьей
Воспользуйтесь трансфером от/до отеля в Гданьске
Начните тур по достопримечательностям с трансфера от отеля, апартаментов или порта и посетите туристический центр в сквере Костюшко в Гдыне. Затем отправляйтесь на прогулку по красивой набережной, чтобы увидеть знаменитое судно Dar Pomorza с полным парусным вооружением. Узнайте больше об истории города в музее Гдыни.
Прогуляйтесь по самому знаменитому и длинному причалу в Польше, пройдя по улице Monciak и Plac Zdrojowy в Сопоте. Взгляните на сады во французском стиле и экзотические растения в Оливском парке в Гданьске и узнайте все о цистерцианском Оливском соборе. Полюбуйтесь восхитительным видом на Труймясто с отличной смотровой площадки. Затем вы отправитесь в Старый город Гданьска. Взгляните на бывшие ворота Старого города, в том числе на Верхние ворота в начале Королевского пути. Послушайте историю о маршруте, который в былые дни был доступен только для могущественных монархов.
Затем посетите Длинный рынок и ратушу. Пройдите мимо фонтана Нептуна и двора Артуса (Dwor Artusa), чтобы взглянуть на бывшее место встречи городских купцов, а теперь отделение Исторического музея Гданьска. Пройдите в суд, где стены покрыты фризами с мифологическими и историческими персонажами. Закончите тур у Зеленых ворот с видом на реку Мотлава. Это великолепный тур для тех, кто хочет осмотреть Труймясто за один день и в то же время попробовать вкусную еду (за свой счет) и отлично провести время.
Ответы на вопросы
Что входит
Частный 7-часовой тур по Гдыне, Сопоту, Оливскому парку и Гданьску с лицензированным гидом
Трансфер от/до места вашего проживания или порта в Гданьске, Гдыне или Сопоте
Вход в Оливский собор и церковь Девы Марии
Органный концерт в Оливском соборе
Страховка
Что не входит
Питание и напитки (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Трансфер возможен от отелей, квартир, портов в Гданьске, Сопоте, Гдыне
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
5
3
–
2
–
1
–
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
Daniel
10 авг 2019
(Дания)
С нашим гидом Михалем было легко общаться до, во время и после нашего целодневного тура с ним. Он был пунктуален, дружелюбен и очень прямолинеен; удивительно легко общаться. Благодаря его мирскому и неиссякаемому знанию Гданьска и его окрестностей, наше пребывание в этом районе было обогащено сверх всякой меры. И вместо того, чтобы просто рассказывать нам вещи о Гданьске, которые можно найти в любой данной копии «Одинокой планеты», он помог нам открыть удивительные истории и места, которые другие никогда не узнают.
B
Bradie
9 фев 2019
(Великобритания)
Совершенно фантастический однодневный тур по трем городам, наш гид Якоб был очень информативным, знающим и дружелюбным. Был запланирован полный дневной маршрут, и день не разочаровал. Мы действительно наслаждались прекрасным средним городом Сопотом, и Якоб был очень легок для понимания и ответил на многие наши вопросы. Я действительно рекомендую этот тур для всех в начале вашей поездки, так как он подготовит вас к продолжительности вашего пребывания … определенно 5Star опыт. Особая благодарность Якобу.
J
Jörg
21 авг 2019
(Германия)
Leider hatte unser Fahrer die geänderte Abholzeit erst am späten Abend vor unserem Ausflug erhalten. Somit mußte ich ihn erst anrufen, damit er darüber informiert war. Das sollte besser organisiert werden. Da unser Fahrer aber bereits unterwegs war, hat die Verzögerung nicht gestört. Am Anfang war unser Guide etwas sehr still, was sich aber in Danzig geändert hat und wir wurden mit sehr interessanten Informationen versorgt. Zum Mittagessen wurden wir in ein sehr schönes Restaurant geführt, n dem rs sehr gute polnische Küche zu sehr guten Preisen gab. Von dort konnten wir dann auch gleich de Erkundung von Danzig starten und hatten somit auch keine Zeit verloren. Alles in allem war es ein sehr interessanter und gut durchgeplanter Ausflug. Wir hätten auch jederzeit die Reihenfolge ändern oder etwas ganz anderes machen können. Unser Guide war hier sehr flexible und passt seine Routen immer an die Kunden an.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гданьска