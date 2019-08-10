Начните тур по достопримечательностям с трансфера от отеля, апартаментов или порта и посетите туристический центр в сквере Костюшко в Гдыне. Затем отправляйтесь на прогулку по красивой набережной, чтобы увидеть знаменитое судно Dar Pomorza с полным парусным вооружением. Узнайте больше об истории города в музее Гдыни.

Прогуляйтесь по самому знаменитому и длинному причалу в Польше, пройдя по улице Monciak и Plac Zdrojowy в Сопоте. Взгляните на сады во французском стиле и экзотические растения в Оливском парке в Гданьске и узнайте все о цистерцианском Оливском соборе. Полюбуйтесь восхитительным видом на Труймясто с отличной смотровой площадки. Затем вы отправитесь в Старый город Гданьска. Взгляните на бывшие ворота Старого города, в том числе на Верхние ворота в начале Королевского пути. Послушайте историю о маршруте, который в былые дни был доступен только для могущественных монархов.

Затем посетите Длинный рынок и ратушу. Пройдите мимо фонтана Нептуна и двора Артуса (Dwor Artusa), чтобы взглянуть на бывшее место встречи городских купцов, а теперь отделение Исторического музея Гданьска. Пройдите в суд, где стены покрыты фризами с мифологическими и историческими персонажами. Закончите тур у Зеленых ворот с видом на реку Мотлава. Это великолепный тур для тех, кто хочет осмотреть Труймясто за один день и в то же время попробовать вкусную еду (за свой счет) и отлично провести время.