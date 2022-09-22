Наши маршруты познакомят гостей города с самыми знаковыми и узнаваемыми достопримечательностями Гданьска, которые расположились на территории древних частей города — Главном и Старом месте. Мы увидим величественную Мариацкую базилику, прогуляемся Королевской дорогой и средневековыми улочками, будем любоваться старинными домами-каменицами, слушать легенды и истории дошедшие до нас из глубины веков, услышим знаменитые гданьские карильоны, поразимся истории и размерам самой старой водяной мельницы Европы, увидим средневековые костелы, а также выберем самый красивый янтарь Балтики. Гданьск не оставит вас равнодушными!

Так как показать все самое важное в Гданьске за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному".

Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.