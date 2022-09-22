Наши маршруты познакомят гостей города с самыми знаковыми и узнаваемыми достопримечательностями Гданьска, которые расположились на территории древних частей города — Главном и Старом месте. Мы увидим величественную Мариацкую базилику, прогуляемся Королевской дорогой и средневековыми улочками, будем любоваться старинными домами-каменицами, слушать легенды и истории дошедшие до нас из глубины веков, услышим знаменитые гданьские карильоны, поразимся истории и размерам самой старой водяной мельницы Европы, увидим средневековые костелы, а также выберем самый красивый янтарь Балтики. Гданьск не оставит вас равнодушными!
Так как показать все самое важное в Гданьске за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному".
Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").
Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.
На Красном маршруте мы познакомимся с Глувным мястом, пройдем через комплекс городских ворот и средневековой тюрьмы с Арестантской башней, рассмотрим самые разные городские ворота — уличные и водные, отреставрированные дома-каменицы самых богатых гданьчан, живших в городе в разные эпохи, увидим известные достопримечательности — городскую Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна, а также насладимся мелодиями гданьских карильонов, прогуляемся по набережной реки Мотлава и посетим рынок янтаря.
На Синем маршруте мы прогуляемся вдоль рукотворного канала реки Радуни 14 столетия (!), пройдемся старинными улицами Старого места, увидим ещё одну городскую Старомейскую ратушу, узнаем о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Мы обойдем самую старую водяную мельницу Европы и познакомимся с принципом ее работы, послушаем мелодии карильонов костёла Св. Катажины и узнаем его непростую историю, посетим печально известную Польскую почту и костел Св. Бригитты с его уникальным янтарным алтарем. На маршруте также увидим самое старое строение в городе и научимся узнавать архитектуру маньеризма. Из средневековья успеем перенестись в самое начало 20 века — века пара и машин, где рассмотрим Торговые ряды, одно из первых в Европе зданий с металлическими конструкциями как у Эйфелевой башни.