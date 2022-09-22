Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску

Что вас ожидает 🤩

  • Городские ворота
  • Дома-каменицы
  • Ратуша
  • Мариацкий собор
  • Фонтан Нептуна
  • Костёл Св. Катажины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наши маршруты познакомят гостей города с самыми знаковыми и узнаваемыми достопримечательностями Гданьска, которые расположились на территории древних частей города — Главном и Старом месте. Мы увидим величественную Мариацкую базилику, прогуляемся Королевской дорогой и средневековыми улочками, будем любоваться старинными домами-каменицами, слушать легенды и истории дошедшие до нас из глубины веков, услышим знаменитые гданьские карильоны, поразимся истории и размерам самой старой водяной мельницы Европы, увидим средневековые костелы, а также выберем самый красивый янтарь Балтики. Гданьск не оставит вас равнодушными!

Так как показать все самое важное в Гданьске за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному".

Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Программа

На Красном маршруте мы познакомимся с Глувным мястом, пройдем через комплекс городских ворот и средневековой тюрьмы с Арестантской башней, рассмотрим самые разные городские ворота — уличные и водные, отреставрированные дома-каменицы самых богатых гданьчан, живших в городе в разные эпохи, увидим известные достопримечательности — городскую Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна, а также насладимся мелодиями гданьских карильонов, прогуляемся по набережной реки Мотлава и посетим рынок янтаря.


На Синем маршруте мы прогуляемся вдоль рукотворного канала реки Радуни 14 столетия (!), пройдемся старинными улицами Старого места, увидим ещё одну городскую Старомейскую ратушу, узнаем о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Мы обойдем самую старую водяную мельницу Европы и познакомимся с принципом ее работы, послушаем мелодии карильонов костёла Св. Катажины и узнаем его непростую историю, посетим печально известную Польскую почту и костел Св. Бригитты с его уникальным янтарным алтарем. На маршруте также увидим самое старое строение в городе и научимся узнавать архитектуру маньеризма. Из средневековья успеем перенестись в самое начало 20 века — века пара и машин, где рассмотрим Торговые ряды, одно из первых в Европе зданий с металлическими конструкциями как у Эйфелевой башни.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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