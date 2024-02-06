Что вас ожидает:
- Городские ворота
- Дома-каменицы
- Ратуша
- Мариацкий собор
- Фонтан Нептуна
- Костёл Св. Катажины
Описание
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Гданьску."Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человека взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.
Так как показать все самое важное в Гданьске за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута -"Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Программа
На Красном маршруте мы познакомимся с Глувным мястом, пройдем через комплекс городских ворот и средневековой тюрьмы с Арестантской башней, рассмотрим самые разные городские ворота — уличные и водные, отреставрированные дома-каменицы самых богатых гданьчан, живших в городе в разные эпохи, увидим известные достопримечательности — городскую Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна, а также насладимся мелодиями гданьских карильонов, прогуляемся по набережной реки Мотлава и посетим рынок янтаря.
На Синем маршруте мы прогуляемся вдоль рукотворного канала реки Радуни 14 столетия (!), пройдемся старинными улицами Старого места, увидим ещё одну городскую Старомейскую ратушу, узнаем о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Мы обойдем самую старую водяную мельницу Европы и познакомимся с принципом ее работы, послушаем мелодии карильонов костёла Св. Катажины и узнаем его непростую историю, посетим печально известную Польскую почту и костел Св. Бригитты с его уникальным янтарным алтарем. На маршруте также увидим самое старое строение в городе и научимся узнавать архитектуру маньеризма. Из средневековья успеем перенестись в самое начало 20 века — века пара и машин, где рассмотрим Торговые ряды, одно из первых в Европе зданий с металлическими конструкциями как у Эйфелевой башни.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.