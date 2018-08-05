Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом

Посетите музей Штуттгофа и узнайте больше об истории первого польского концлагеря

4.8
55 отзывов
В группе
до 15 чел.
Посетите музей Штуттгофа и узнайте больше об истории первого польского концлагеря в XX веке и его влиянии на местное население.

Личный гид расскажет вам о Холокосте в Польше и ответит на любые вопросы.
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Концлагерь Штуттгоф: частный 5-часовой тур с гидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите первый концентрационный лагерь, который нацисты построили в Польше
  2. Узнайте об истории лагеря от знающего гида
  3. Осмотрите бараки для заключенных, газовую камеру, крематорий и многое другое
  4. Получите полный документальный фильм о людях, прошедших через Штуттгоф, по электронной почте после тура
  5. Примите участие в гарантированной 2-часовой экскурсии по Штуттгофу, независимо от пробок на дорогах
Воспользуйтесь удобным трансфером и услугами опытного гида в ходе экскурсии по Штуттгофу. Узнайте, как работал лагерь во время нацистской оккупации Польши в годы Второй мировой войны. Осмотрите бараки, газовые камеры и другие помещения в сопровождении квалифицированного экскурсовода.
Штуттгоф был первым концентрационным лагерем, который нацисты построили в Польше. В течение пяти лет существования в лагере содержались заключенные из 28 стран. Всего более 110 000 заключенных подвергли пыткам, принуждали к работе или убили в газовых камерах. За пять часов вы сможете осмотреть всю территорию лагеря, посетить мобильные выставки и пройти в музей-кинотеатр Штуттгофа.
На обратном пути вас ждет спокойная прогулка к пляжу. Полюбуйтесь белыми песками и удивительными пейзажами Балтийского моря перед возвращением в отель в Гданьске.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания или порта в Гданьске, Сопоте и Гдыни
  • Переезды на автомобиле с кондиционером
  • Англоязычный водитель
  • Гарантированная экскурсия на два часа с гидом по Штуттгофу на выбранном вами языке, вне зависимости от пробок на дорогах
  • Входной билет в музей Штуттгофа
  • Билет на просмотр «Штуттгоф спустя несколько дней» в кинозале музея Штуттгофа
  • Документальный фильм «Пережившие Штуттгоф», который вам пришлют на электронную почту после тура
  • Страховка
  • 5-часовая экскурсия по концлагерю Штуттгоф
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Тур не рекомендуется для детей младше 13 лет
  • Для варианта «Групповой тур на английском языке» трансфер возможен только из отелей в Гданьске
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
11
3
1
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
5 авг 2018
(Дания)
Vi var en familie på to voksne og to børn af sted på denne tur, og vi fik alle fuld valuta for pengene. Vi havde den mest fantastiske guide Adam, som meget levende fortalte om 2. verdenskrig, Holocaust og koncentrationslejrene. Vi var uheldige at sidde i en lang bilkø på vej til Stuffhof, men det betød bare, at Adam kunne give os endnu mere baggrundsviden om krigen, lejrene og Polen i det hele taget. Selve lejren er en en stor og bevægende oplevelse, og bliver helt klart endnu bedre med en privat guide. Kan virkelig anbefale denne tur på det varmeste.
L
16 июня 2018
(Великобритания)
Robert was a fantastic representative who went the extra mile to ensure our visit to Poland was over and above the excursion we were expecting. He was informative, giving us lots of interesting facts about the different places we travelled through. He squeezed in a tour of Gdansk and ensured a prompt return to our ship. The Stuttof Concentration camp tour guide, who grew up in the area, was both passionate and knowledgeable. A worthwhile, moving experience.
J
20 июня 2019
(Канада)

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