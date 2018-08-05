Воспользуйтесь удобным трансфером и услугами опытного гида в ходе экскурсии по Штуттгофу. Узнайте, как работал лагерь во время нацистской оккупации Польши в годы Второй мировой войны. Осмотрите бараки, газовые камеры и другие помещения в сопровождении квалифицированного экскурсовода.

Штуттгоф был первым концентрационным лагерем, который нацисты построили в Польше. В течение пяти лет существования в лагере содержались заключенные из 28 стран. Всего более 110 000 заключенных подвергли пыткам, принуждали к работе или убили в газовых камерах. За пять часов вы сможете осмотреть всю территорию лагеря, посетить мобильные выставки и пройти в музей-кинотеатр Штуттгофа.

На обратном пути вас ждет спокойная прогулка к пляжу. Полюбуйтесь белыми песками и удивительными пейзажами Балтийского моря перед возвращением в отель в Гданьске.