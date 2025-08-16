Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На этой обзорной прогулке вы откроете для себя атмосферный и ароматный Гданьск — город с тевтонским прошлым и пряничным характером.



Мы чередуем два маршрута, каждый из которых проходит по историческим районам — Главному и Старому городу. Каждый путь по-своему расскажет о прошлом Гданьска, его архитектуре, легендах и уникальном духе. 5 5 отзывов

Туры в 15:15 Ваш гид в Гданьске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 15:15 €30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Гданьска. Рекомендуем начать знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Гданьска на прогулке по Синему маршруту. Красный маршрут: Золотой век Гданьска Этот маршрут познакомит вас с главными достопримечательностями: мы пройдём через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске. Синий маршрут: от раннего Средневековья до XX века На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.

Каждый день в 15:15 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красный маршрут:

Комплекс городских ворот

Отреставрированные дома-каменицы

Ратуша

Двор Артуса

Мариацкий собор

Фонтан Нептуна

Набережная реки Мотлава

Синий маршрут:

Улицы Старого места

Старейшая водяная мельница Европы

Костел Св. Катажины

Костел Св. Бригитты с янтарным алтарем Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Pomnik króla Jana III Sobieskiego, Targ Drzewny 9, 80-800 Gdańsk Завершение: Hala Targowa Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.