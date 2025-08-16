На этой обзорной прогулке вы откроете для себя атмосферный и ароматный Гданьск — город с тевтонским прошлым и пряничным характером.
Мы чередуем два маршрута, каждый из которых проходит по историческим районам — Главному и Старому городу. Каждый путь по-своему расскажет о прошлом Гданьска, его архитектуре, легендах и уникальном духе.
Описание экскурсииМы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Гданьска. Рекомендуем начать знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Гданьска на прогулке по Синему маршруту. Красный маршрут: Золотой век Гданьска Этот маршрут познакомит вас с главными достопримечательностями: мы пройдём через комплекс городских ворот — от уличных до водных, полюбуемся отреставрированными домами-каменицами, обсудим, кто из гданьчан селился в них в разные эпохи. Поговорим об эпохе владычества Тевтонского ордена и о том, почему она стала расцветом Гданьска. Посмотрим на символы города: Ратушу и двор Артуса, Мариацкий собор и фонтан Нептуна. А на набережной реки Мотлава поговорим об истории мореплавания и торговли в Гданьске. Синий маршрут: от раннего Средневековья до XX века На этом маршруте в центре нашего внимания — эпохи Гданьска до и после тевтонцев. Мы пройдемся улицами Старого места, поговорим о роли Гданьска в судьбах великих ученых, философов и писателей. Посмотрим на старейшую водяную мельницу Европы и разберемся в принципе ее работы. Послушаем карильонов костёла Св. Катажины с непростой историей, заглянем в костел Св. Бригитты с янтарным алтарем, увидим самое старое здание в городе. А еще вы научитесь распознавать архитектуру маньеризма и узнаете, чем печально известно здание местной почты.
Каждый день в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный маршрут:
- Комплекс городских ворот
- Отреставрированные дома-каменицы
- Ратуша
- Двор Артуса
- Мариацкий собор
- Фонтан Нептуна
- Набережная реки Мотлава
- Синий маршрут:
- Улицы Старого места
- Старейшая водяная мельница Европы
- Костел Св. Катажины
- Костел Св. Бригитты с янтарным алтарем
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pomnik króla Jana III Sobieskiego, Targ Drzewny 9, 80-800 Gdańsk
Завершение: Hala Targowa
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 авг 2025
Интересная, познавательная и увлекательная экскурсия! Большое спасибо Татьяне за профессионализм.
о
оксана
17 июл 2025
Отличная экскурсия, гид Ирина прекрасно и профессионально ее провела. Рекомендую, если хотите в краткий срок узнать историю Гданьска.
П
Павел
9 июл 2025
Интересная экскурсия, впечатления только положительные
А
Александр
10 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию, рекомендую!
Т
Татьяна
20 апр 2025
Давно узнала о 15:15, но вот только впервые решила заказать экскурсию. Опыт был удачным! Экскурсию провела Ирина, очень приятный человек и рассказчик. Было интересно, увлекательно и нескучно, спасибо за экскурсию!
