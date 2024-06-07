А Алекс Первое свидание с Гданьском Большое спасибо Ирине! Очень увлекательно,очень много интересной информации. Получили представление о истории города,о людях и их жизни. Было очень мило. Спасибо,еще раз!

И Инга Ежедневная прогулка по Гданьску Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.

С Светлана Ежедневная прогулка по Гданьску читать дальше посетить. Ирина отвечала на все вопросы, а также порекомендовала места для ужина (это очень помогло не терять время на поиски места). Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит

P Pavel Первое свидание с Гданьском Экскурсия очень понравилась. Получили большое количество информации,больше, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно, увлекательно! Спасибо, Татьяна!

Е Елена Первое свидание с Гданьском Идеальная прогулка по городу для того, чтобы узнать историю Гданьска и региона. Ирина была замечательным гидом!

М Мария Ежедневная прогулка по Гданьску Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!

М Максим Обзорная прогулка по Гданьску читать дальше замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую. Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не

В Виктория Обзорная прогулка по Гданьску Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.