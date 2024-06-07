Пешие экскурсии-прогулки в Гданьске с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Гданьске на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Гданьску
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Ежедневная прогулка по Гданьску
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У памятника Яну Собескому
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
25 за человека
Первое свидание с Гданьском
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Первое свидание с Гданьском
Обнять город за 2 часа на прогулке с историком и искусствоведом
Начало: В районе Targ Drzewny
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Гданьску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Обзорная прогулка по Гданьску
Познакомиться с визитными карточками приморского города и его многогранной историей
Начало: Сбор группы: у Фонтана Нептуна, ул. Длуги Тарг (ul...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160 за всё до 15 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Гданьску
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Персональная прогулка с гидом по Гданьску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Гданьску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
125 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алекс
    7 июня 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Большое спасибо Ирине! Очень увлекательно,очень много интересной информации. Получили представление о истории города,о людях и их жизни. Было очень мило. Спасибо,еще раз!
  • И
    Инга
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Гданьску
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна и не услышали о нем рассказа. Мало запомнилась услышеная информация. Просто погулять отлично, но мне хотелось более интересной подачи.
    Добрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана НептунаДобрый день. Мне показалась экскурсия средней. Не хватило какой то изюминки, легенды. Прошли мимо фонтана Нептуна
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Гданьску
    Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти дальше и что стоит
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    посетить. Ирина отвечала на все вопросы, а также порекомендовала места для ужина (это очень помогло не терять время на поиски места).

    Отличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идтиОтличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идтиОтличная экскурсия. Подходит и взрослых и детей. После неё появляется представление о городе и куда идти
  • P
    Pavel
    28 мая 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Экскурсия очень понравилась. Получили большое количество информации,больше, чем ожидали. Интересно, познавательно, доброжелательно, увлекательно! Спасибо, Татьяна!
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Первое свидание с Гданьском
    Идеальная прогулка по городу для того, чтобы узнать историю Гданьска и региона. Ирина была замечательным гидом!
  • М
    Мария
    15 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Гданьску
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Мы в восторге! Советую!
  • М
    Максим
    26 ноября 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Мы многое видели в Гданьске, но Тамара смогла рассказать нам много нового. Открылись глаза на многое, что раньше вообще не
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    замечали. На ходу корректировали маршрут исходя из того что уже знали, нашлось интересное и для ребенка. В конце мы были уставшие, но довольные. Однозначно рекомендую.

  • В
    Виктория
    2 августа 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Спасибо большое! Все было прекрасно и интересно.
  • H
    Helena
    13 февраля 2023
    Обзорная прогулка по Гданьску
    Наш экскурсовод была Тамара. Нам очень понравилось. Тамара спасибо вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Гданьску в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Гданьску в июне 2024
Сейчас в Гданьске в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 160. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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