DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Город Бохния находится 42 км от Кракова в Малопольском воеводстве.

Бохния является одним из самых старых городов Малопольши, первой вспоминание о котором было в 1198 году. Город 🏙️ из покон веков славился добычей каменной соли. Первую соль здесь нашли в 1248 году. По сегодняшний день соляные копи в Бохнии являются самыми старыми на территории всей Польши.

После восьми веков использования, сегодня копи напоминают подземный город, который поражает туристов необыкновенными выработками, часовнями сделанными в соляных скалах, а также инструментами, которыми пользовались здесь еще в прошлые времена.

Посещение Соляных Копей в Бохнии.

Посещение этого прекрасного места останется в Вашей памяти как незабываемое путешествие.

Вы спуститесь на глубину 223 м (шестой уровень). Посещение напоминает туристам путешествие во времени. Часто во время экскурсии 🧭 гидам помогают короли, купцы и даже дух Цистерса - монаха, с орденом которого связано появление соли в Бохнии.

Для туристов в музее также доступна единственна в мире мультимедийная подземная выставка. Благодаря этой выставке Вы сможете узнать о развитии горного дела в течение многих веков, а также о стихиях, с которыми боролись горняки в шахте.

Экскурсия в шахте может проводиться пешком, на подземном "метро" или по желанию туристов на лодках.