DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в соляную шахту в Бохнии

DariaTour
DariaTour – Гид из Кракова
Соль в Бохнии добывали с незапамятных времен.

На экскурсии 🧭 вы спуститесь в подземные галереи на глубину более 200 метров, увидите часовни, прорубленные в соляных пещерах, прокатитесь на «метро» и посетите интерактивную историческую экспозицию.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €115 за экскурсию

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Экскурсия в соляную шахту в Бохнии
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии
Город Бохния находится 42 км от Кракова в Малопольском воеводстве.
Бохния является одним из самых старых городов Малопольши, первой вспоминание о котором было в 1198 году. Город 🏙️ из покон веков славился добычей каменной соли. Первую соль здесь нашли в 1248 году. По сегодняшний день соляные копи в Бохнии являются самыми старыми на территории всей Польши.
После восьми веков использования, сегодня копи напоминают подземный город, который поражает туристов необыкновенными выработками, часовнями сделанными в соляных скалах, а также инструментами, которыми пользовались здесь еще в прошлые времена.
Посещение Соляных Копей в Бохнии.
Посещение этого прекрасного места останется в Вашей памяти как незабываемое путешествие.
Вы спуститесь на глубину 223 м (шестой уровень). Посещение напоминает туристам путешествие во времени. Часто во время экскурсии 🧭 гидам помогают короли, купцы и даже дух Цистерса - монаха, с орденом которого связано появление соли в Бохнии.
Для туристов в музее также доступна единственна в мире мультимедийная подземная выставка. Благодаря этой выставке Вы сможете узнать о развитии горного дела в течение многих веков, а также о стихиях, с которыми боролись горняки в шахте.
Экскурсия в шахте может проводиться пешком, на подземном "метро" или по желанию туристов на лодках.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт (при выборе соответствующего типа билета)
Что не входит
  • входные билеты: 9 евро/взрослый
  • 7 евро/ребенок
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии
Экскурсия в соляную шахту в Бохнии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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