Выездные экскурсии из Кракова

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Кракове на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
23 отзыва
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за человека
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
450 за всё до 8 чел.
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
550 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    2 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
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    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

  • А
    Александр
    16 января 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
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    интересная, познавательная. Единственное чего хотелось бы добавить - это каких-то подробностей, рассказов из жизни людей, которые прошли через этот ад. А в целом - все отлично.

  • Э
    Эдуард
    14 февраля 2020
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия
  • а
    алексндр
    21 июня 2019
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    гид отработал прекрасно. нам очень повезло но например неповезло белорусам у которых была подобная экскурсия и им попался гид поляк
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    с очень плохим знанием языка и которые в итоге попросили нас взять их к себе. нашему гиду пятерка с плюсом и большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 550. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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