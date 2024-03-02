1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€550 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина2 марта 2024Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
- ААлександр16 января 2022Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
- ЭЭдуард14 февраля 2020Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия
- аалексндр21 июня 2019гид отработал прекрасно. нам очень повезло но например неповезло белорусам у которых была подобная экскурсия и им попался гид поляк
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 550. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Кракова и местам Польши в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши