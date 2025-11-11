Трансфер из Кракова в термальный комплекс Буковины-Татшаньской - это возможность насладиться природой и расслабиться в термальных бассейнах.
Водитель доставит вас к месту назначения, где можно провести день в закрытых и открытых бассейнах, джакузи и зонах с подводным массажем. После насыщенного дня вас отвезут обратно в Краков. Поездка проходит на комфортабельном Ford Transit Custom, что обеспечивает удобство и безопасность
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🏊♂️ Термальные бассейны
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🌄 Живописные виды
- 🔄 Обратный трансфер
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Термальный комплекс Буковины-Татшаньской
Описание трансфер
Обратите внимание: наша поездка — это трансфер, а не экскурсия.
Вас встретит водитель и отвезёт в живописный термальный комплекс в Татра в селе Буковина-Татшаньска. Он находится примерно в двух часах езды от Кракова (около 100 км в одну сторону). По дороге вы полюбуетесь пейзажами и живописными деревушками.
Термы подойдут и для семей с детьми и для тех, кто хочет просто расслабиться. Вы приятно проведёте день в закрытых и открытых бассейнах с водой разной температуры, джакузи и зонами с подводным массажем. Летом открыты водные горки и детские зоны.
После посещения термального комплекса водитель отвезёт вас обратно в Краков
Организационные детали
- Поездка проходит Ford Transit Custom
- Входной билет в термы оплачивается отдельно — от 85 злотых с чел. наличными. Есть льготные и семейные тарифы
- Возьмите с собой купальник, полотенце и тапочки
- За рулём буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Pijarska
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.Задать вопрос
Входит в следующие категории Кракова
