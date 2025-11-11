Мои заказы

Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер

Путешествие в термы Буковины-Татшаньской из Кракова подарит вам день полного релакса и наслаждения природой. Окунитесь в мир комфорта и уюта
Трансфер из Кракова в термальный комплекс Буковины-Татшаньской - это возможность насладиться природой и расслабиться в термальных бассейнах.

Водитель доставит вас к месту назначения, где можно провести день в закрытых и открытых бассейнах, джакузи и зонах с подводным массажем. После насыщенного дня вас отвезут обратно в Краков. Поездка проходит на комфортабельном Ford Transit Custom, что обеспечивает удобство и безопасность

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏊‍♂️ Термальные бассейны
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🌄 Живописные виды
  • 🔄 Обратный трансфер
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер© Татьяна
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер© Татьяна
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер© Татьяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя16
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Термальный комплекс Буковины-Татшаньской

Описание трансфер

Обратите внимание: наша поездка — это трансфер, а не экскурсия.

Вас встретит водитель и отвезёт в живописный термальный комплекс в Татра в селе Буковина-Татшаньска. Он находится примерно в двух часах езды от Кракова (около 100 км в одну сторону). По дороге вы полюбуетесь пейзажами и живописными деревушками.

Термы подойдут и для семей с детьми и для тех, кто хочет просто расслабиться. Вы приятно проведёте день в закрытых и открытых бассейнах с водой разной температуры, джакузи и зонами с подводным массажем. Летом открыты водные горки и детские зоны.

После посещения термального комплекса водитель отвезёт вас обратно в Краков

Организационные детали

  • Поездка проходит Ford Transit Custom
  • Входной билет в термы оплачивается отдельно — от 85 злотых с чел. наличными. Есть льготные и семейные тарифы
  • Возьмите с собой купальник, полотенце и тапочки
  • За рулём буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Pijarska
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
читать дальше

Бали), Грузия, Россия (Краснодарский край). С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).

Задать вопрос

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
На машине
7.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
Завтра в 07:30
12 ноя в 07:30
от €147 за всё до 8 чел.
По старинному Кракову
Пешая
2 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинному Кракову
Поднимитесь на Вавельский холм, прогуляйтесь по рыночной площади и ощутите атмосферу Средневековья. Узнайте историю Кракова и насладитесь его архитектурой
Начало: под Вавелем
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове