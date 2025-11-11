Трансфер из Кракова в термальный комплекс Буковины-Татшаньской - это возможность насладиться природой и расслабиться в термальных бассейнах. Водитель доставит вас к месту назначения, где можно провести день в закрытых и открытых бассейнах, джакузи и зонах с подводным массажем. После насыщенного дня вас отвезут обратно в Краков. Поездка проходит на комфортабельном Ford Transit Custom, что обеспечивает удобство и безопасность

за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание трансфер

Обратите внимание: наша поездка — это трансфер, а не экскурсия.

Вас встретит водитель и отвезёт в живописный термальный комплекс в Татра в селе Буковина-Татшаньска. Он находится примерно в двух часах езды от Кракова (около 100 км в одну сторону). По дороге вы полюбуетесь пейзажами и живописными деревушками.

Термы подойдут и для семей с детьми и для тех, кто хочет просто расслабиться. Вы приятно проведёте день в закрытых и открытых бассейнах с водой разной температуры, джакузи и зонами с подводным массажем. Летом открыты водные горки и детские зоны.

После посещения термального комплекса водитель отвезёт вас обратно в Краков

Организационные детали