Эта экскурсия — настоящая находка для тех, кто хочет не только увидеть основные достопримечательности Кракова за короткий срок, но и узнать его с нетуристической точки зрения.

Исторический центр Кракова, Старый город, богат самыми разными достопримечательностями, поэтому мы разбили его на два маршрута — красный и синий.

Наша экскурсия начнется у одного из самых знаменитых ресторанов города — «Под Вавелем». У вас будет пятнадцать минут, чтобы пообщаться с гидом. Затем мы отправимся в увлекательное путешествие по Кракову.

Красный маршрут включает в себя прогулку по Старому городу — сердцу старого Кракова. Вы увидите величественный Вавельский холм и Главный рынок, который до сих пор собирает множество местных жителей и туристов. Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова.

Кроме того, вас ждет много других интересных мест, знакомых только жителям Кракова.

Синий маршрут предполагает прогулку по району Казимеж — одному из самых старых еврейских кварталов Европы. Вы увидите старейшие синагоги Купа, Стара и Поппера, а также знаменитый костёл Божьего тела.

Мы перейдем по пешеходному арочному мосту через Вислу, поэтому не забудьте взять фотоаппарат — виды оттуда великолепные!

По завершению экскурсии вы сможете задать гиду все интересующие вас вопросы и узнать о лучших местах для ужина, шопинга или вечерней прогулки.