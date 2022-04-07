Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову

Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову

Что вас ожидает 🤩

  • Вавельский холм
  • Главный рынок
  • Мариацкий костёл
  • Барбакан
  • Синагога Купа
  • Синагога Стара
  • Синагога Поппера
  • Костёл Божьего тела
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта экскурсия — настоящая находка для тех, кто хочет не только увидеть основные достопримечательности Кракова за короткий срок, но и узнать его с нетуристической точки зрения.

Исторический центр Кракова, Старый город, богат самыми разными достопримечательностями, поэтому мы разбили его на два маршрута — красный и синий.

Наша экскурсия начнется у одного из самых знаменитых ресторанов города — «Под Вавелем». У вас будет пятнадцать минут, чтобы пообщаться с гидом. Затем мы отправимся в увлекательное путешествие по Кракову.

Красный маршрут включает в себя прогулку по Старому городу — сердцу старого Кракова. Вы увидите величественный Вавельский холм и Главный рынок, который до сих пор собирает множество местных жителей и туристов. Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова.

Кроме того, вас ждет много других интересных мест, знакомых только жителям Кракова.

Синий маршрут предполагает прогулку по району Казимеж — одному из самых старых еврейских кварталов Европы. Вы увидите старейшие синагоги Купа, Стара и Поппера, а также знаменитый костёл Божьего тела.

Мы перейдем по пешеходному арочному мосту через Вислу, поэтому не забудьте взять фотоаппарат — виды оттуда великолепные!

По завершению экскурсии вы сможете задать гиду все интересующие вас вопросы и узнать о лучших местах для ужина, шопинга или вечерней прогулки.

Программа

Вавельский холм, Главный рынок, Мариацкий костёл, Барбакан, синагогу Купа, синагогу Стара, синагогу Поппера, костёл Божьего тела.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

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