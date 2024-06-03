Обзорные и познавательные экскурсии Кракова

Найдено 8 экскурсий в категории «Обзорные» в Кракове на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
89 отзывов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
«На ознакомительной прогулке по Старому Кракову вы проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 260 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
102 отзыва
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
«Во время экскурсии вы познакомитесь с насыщенной историей Кракова, а также узнаете ответы на следующие вопросы: Почему дракон является символом Кракова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
77 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Кракову
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
51 отзыв
Ежедневная прогулка по Кракову
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
«Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
Старый Краков и замок Вавель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Возле замка Вавель
«На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от 70 за всё до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
«На обзорной прогулке по Старому Кракову вы за 3 часа проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 280 за всё до 10 чел.
В старом Кракове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
В старом Кракове
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
«Это путешествие по старому Кракову подойдёт всем, кто хочет быстро ознакомиться с городом»
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
«Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова»
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Персональная прогулка с гидом по Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Кракову
«Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова»
Расписание: Ежедневно в 11:00
100 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    3 июня 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.
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    Йоланта очень интересно и увлекательно подавала информацию, подсказала много полезных вещей. На следующий день мы повторно прошлись самостоятельно по некоторым объектам, чтобы проникнуться атмосферой и красотой города. В целом, Краков очень понравился, настоятельно рекомендуем. Спасибо большое Алине за оперативную помощь в организации экскурсии и отдельное спасибо Йоланте за очень душевный прием и незабываемые впечатления.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Кракову
    Большая благодарность гиду Ирине за интереснейшую экскурсию. Очень интересный маршрут. Экскурсия интересная и для детей и для взрослых. Хорошо организована
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    с большой заботой об экскурсантах и большой любовью к городу. Попутно дано много ценных советов, что лучше самостоятельно посетить и где вкусно поесть. Всем советую воспользоваться этим вариантом знакомства с городом.

  • В
    Влад
    20 мая 2024
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Спасибо большое! Все было чудесно, информативно и полезно!
  • Э
    Элла
    24 апреля 2024
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.
  • А
    Андрей
    20 апреля 2024
    Старый Краков и замок Вавель
    Алексей отличный рассказчик, нам всё понравилось, и маршрут, и общение, и рекомендации, спасибо!
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Кракову
    Спасибо большое за экскурсию! Это был неожиданный маршрут, по которому пройти, не зная таких интересных легенд, исторических деталий, было бы просто неинформативным осмотром города. Я приятно впечатлена и благодарна за это время. Татьяна большая умница!
    Спасибо большое за экскурсию! Это был неожиданный маршрут, по которому пройти, не зная таких интересных легенд
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Кракову
    Были на экскурсии по Кракову 9 апреля 2024 года по "красному маршруту". Экскурсовод Ирина знающий, доброжелательный. Спасибо команде Tripster за возможность послушать экскурсию на родном языке. Рекомендуем всем заинтересованным посетить экскурсию.
  • A
    Andrejs
    1 апреля 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
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    с перерывом на вкусный обед, абсолютно не напряжная и проходит в спокойном режиме и на позитиве! Спасибо большое за прекрасную организацию👍

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 280. Туристы уже оставили гидам 304 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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