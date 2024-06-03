И Инга Тайны и легенды старинного Кракова читать дальше Йоланта очень интересно и увлекательно подавала информацию, подсказала много полезных вещей. На следующий день мы повторно прошлись самостоятельно по некоторым объектам, чтобы проникнуться атмосферой и красотой города. В целом, Краков очень понравился, настоятельно рекомендуем. Спасибо большое Алине за оперативную помощь в организации экскурсии и отдельное спасибо Йоланте за очень душевный прием и незабываемые впечатления. Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.

Е Елена Ежедневная прогулка по Кракову читать дальше с большой заботой об экскурсантах и большой любовью к городу. Попутно дано много ценных советов, что лучше самостоятельно посетить и где вкусно поесть. Всем советую воспользоваться этим вариантом знакомства с городом. Большая благодарность гиду Ирине за интереснейшую экскурсию. Очень интересный маршрут. Экскурсия интересная и для детей и для взрослых. Хорошо организована

В Влад Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!

B Bиктория Краков по максимуму: Старый город и Казимеж Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.

В Валентина Старый Краков и замок Вавель Спасибо большое! Все было чудесно, информативно и полезно!

Э Элла Тайны и легенды старинного Кракова Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.

А Андрей Старый Краков и замок Вавель Алексей отличный рассказчик, нам всё понравилось, и маршрут, и общение, и рекомендации, спасибо!

А Анна Ежедневная прогулка по Кракову Спасибо большое за экскурсию! Это был неожиданный маршрут, по которому пройти, не зная таких интересных легенд, исторических деталий, было бы просто неинформативным осмотром города. Я приятно впечатлена и благодарна за это время. Татьяна большая умница!

Е Елена Ежедневная прогулка по Кракову Были на экскурсии по Кракову 9 апреля 2024 года по "красному маршруту". Экскурсовод Ирина знающий, доброжелательный. Спасибо команде Tripster за возможность послушать экскурсию на родном языке. Рекомендуем всем заинтересованным посетить экскурсию.