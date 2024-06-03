1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
«На ознакомительной прогулке по Старому Кракову вы проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
«Во время экскурсии вы познакомитесь с насыщенной историей Кракова, а также узнаете ответы на следующие вопросы: Почему дракон является символом Кракова»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€77 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Кракову
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
«Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Возле замка Вавель
«На Гродской улице вы познакомитесь с польскими особенностями украшения фасадов»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
«На обзорной прогулке по Старому Кракову вы за 3 часа проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В старом Кракове
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
«Это путешествие по старому Кракову подойдёт всем, кто хочет быстро ознакомиться с городом»
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Кракову
«Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Кракову
«Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова»
Расписание: Ежедневно в 11:00
€100 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга3 июня 2024Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.
- ЕЕлена26 мая 2024Большая благодарность гиду Ирине за интереснейшую экскурсию. Очень интересный маршрут. Экскурсия интересная и для детей и для взрослых. Хорошо организована
- ВВлад20 мая 2024Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
- ВВалентина2 мая 2024Спасибо большое! Все было чудесно, информативно и полезно!
- ЭЭлла24 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.
- ААндрей20 апреля 2024Алексей отличный рассказчик, нам всё понравилось, и маршрут, и общение, и рекомендации, спасибо!
- ААнна15 апреля 2024Спасибо большое за экскурсию! Это был неожиданный маршрут, по которому пройти, не зная таких интересных легенд, исторических деталий, было бы просто неинформативным осмотром города. Я приятно впечатлена и благодарна за это время. Татьяна большая умница!
- ЕЕлена14 апреля 2024Были на экскурсии по Кракову 9 апреля 2024 года по "красному маршруту". Экскурсовод Ирина знающий, доброжелательный. Спасибо команде Tripster за возможность послушать экскурсию на родном языке. Рекомендуем всем заинтересованным посетить экскурсию.
- AAndrejs1 апреля 2024Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Обзорные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 280. Туристы уже оставили гидам 304 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Кракова нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кракове много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши на русском языке