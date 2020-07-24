39 отзывов оставили туристы

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Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову

Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Старой Синагоги
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии39 отзывов
4.82
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Сколько горя и счастья испытал еврейский Казимеж за столетия жизни! Этот квартал исторической столицы «видел» немало событий — от замкнутой жизни первых обитателей до моднейшего района Кракова в XXI столетии.

Я стану вашим проводником в прошлое Казимежа — вы узнаете, чем жили первые поселенцы, как отразилась Вторая Мировая на судьбе города и почему иудаизм и христианство так сплелись в еврейском квартале.

Вместе мы прочтём символы, скрытые в архитектуре зданий, чтобы понять, какой он — настоящий Казимеж.
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову

Что вас ожидает

Прошлое и атмосфера иудейского поселения
Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока. Она таит в себе много знаковых мест — здесь вы рассмотрите Старую синагогу, ритуальную баню мыкву, ретро-рестораны и кафе. Увидите действующую синагогу Рему и самое старое кладбище Кракова. Я расскажу, когда появились эти объекты и кто из знаменитых людей населял улицу. Мы обсудим, как жили и умирали первые поселенцы, каким ритуалам следовали и в каких отношениях были с соседями-поляками. Вы прогуляетесь у костёла на Скалке, связанного с именем первого польского святого, узнаете легенду древней синагоги Исаака и поймёте, причём здесь пражский Карлов мост. Попадёте на площадь Вольницы и услышите её историю.

Тропами Оскара Шиндлера и его рабочих
Вторая Мировая оставила глубокую рану на Казимеже — на прогулке вы прочувствуете, как изменила жизнь поселения война. Для этого мы найдём дороги, по которым ступал немецкий промышленник Оскар Шиндлер, спасший 1200 евреев во времена Холокоста. Мы поговорим о фильме «Список Шиндлера» — именно он прославил Казимеж. Я раскрою секреты съёмок: почему Стивен Спилберг взялся за экранизацию этой истории, из-за чего он выбрал те или иные локации, как создавались масштабные сцены. Обсуждая военное время, затронем и биографию Ганса Франка. Вы разберётесь, чем он запомнился жителям Казимежа и как относился к гонимому народу.

Варианты бронирования

Эту экскурсию вы также можете заказать в пакете с другими экскурсиями:

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и кладбище — 10 польских злотых с человека.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Если группа более 10 человек, то экскурсия проходит в наушниках

Обратите внимание

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько групповых экскурсий, предоставляется скидка: на каждую вторую экскурсию — скидка 5%, на каждую третью — скидка 10%, на каждую четвёртую и более — скидка 15%
  • При бронировании данной экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала у Старой Синагоги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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39 отзывов оставили туристы

24 июля 2020
Экскурсия была великолепная! Ребята побеспокоились даже о зонтиках для нас. Филлип очень интересный рассказчик, время пролетело незаметно. Спасибо большое!
18 марта 2020
Как же ж мы хорошо провели время в Кракове. Как же ж мы радовались этой ранней весне на фоне древнего и красивейшего города в Европе. А потом вернулись в реальность-карантин две недели и забыли написать отзыв. Исправляемся. Экскурсия чрезвычайно понравилась. Оля очень приятный обаятельный человек. Она располагает к приятному общению. Она обладательница энциклопедических знаний. Некоторые вещи о евреях она знала, а я, еврейка, нет. Великолепно. Очень удачный план экскурсии. Начало в синагоге Реми, уютной, красивой и атмосферной, неспешная прогулка по еврейскому кварталу, переход на христианскую часть. Зачет. Всем рекомендую.
14 марта 2020
Прибыли за три минуты до начала экскурсии. Не нашли ни группы ни экскурсовода. Ошибка во времени исключена, время местное, часы синхронизированы через интернет. Ошибка в точке сбора исключена также. Возможности перезвонить экскурсоводу не было - нет местной сим-карты.
8 марта 2020
Если вы хотите познакомиьться с еврейским прошлым Кракова, то вам надо погулять с Ольгой по Каземижу. Ольга отличный экскурсовод! Она с такими красками подавала материал, что все ее внимательно слушали. Очень эмоциональный и талантливый рассказчик. Очень много знает о еврейской истории и о еврейской традиции. Очень советую.
6 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Прошлись по улочкам Казимежа, заглянули в старую синагогу 14 века, узнала много нового и увлекательного, очень советую. Гид Ольга выкладывается на все 100 %!
6 марта 2020
У нас была экскурсовод Ольга. Вела экскурсию интересно, время пролетело незаметно. Большое спасибо.
21 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Ольге! Прошу передать ей название фильма, который мы обсуждали во время экскурсии - это фильм "Дело Коллини" Также привет из Крыма ;)
7 февраля 2020
Спасибо большое за экскурсию, было очень познавательно. Обязательно к посещению!
19 января 2020
Были на экскурсии по Казимежу с Еленой. Не знаю, что нашей семье (мама + папа + дочь 11 лет) понравилось больше: экскурсия или экскурсовод, но мы оставись очень довольными и с удовольствем впоминаем эту экскурсию спустя 2 недели после поездки. Содержательно, душевно, интересно Елена рассказала нам об этом месте. Сразу отмечу, что таких красот как в центре города в Каземеже Вы не встретите, считаю, что наше вспечатление от эксурсии это полностью заслуга экскурсовода. Мне хотелось больше познакомиться с историей еврейского народа и его жизнью, дочь почти ничего не знала об этом народе наши итог экскупсии - ожидания были полностью оправданы, остались очень довольными.
15 января 2020
Были на экскурсии в январе, гид очень детально и с большим интересом рассказал об истории Казимежа. Мы остались очень довольны полученной информацией, гид Ольга большая умничка, отдельное ей спасибо за труд, будем рекомендовать однозначно!
Ещё 29 отзывов

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