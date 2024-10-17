39 отзывов оставили туристы

Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Сколько горя и счастья испытал еврейский Казимеж за столетия жизни! Этот квартал исторической столицы «видел» немало событий — от замкнутой жизни первых обитателей до моднейшего района Кракова в XXI столетии.
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стану вашим проводником в прошлое Казимежа — вы узнаете, чем жили первые поселенцы, как отразилась Вторая Мировая на судьбе города и почему иудаизм и христианство так сплелись в еврейском квартале.
Вместе мы прочтём символы, скрытые в архитектуре зданий, чтобы понять, какой он — настоящий Казимеж.
Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока. Она таит в себе много знаковых мест — здесь вы рассмотрите Старую синагогу, ритуальную баню мыкву, ретро-рестораны и кафе. Увидите действующую синагогу Рему и самое старое кладбище Кракова. Я расскажу, когда появились эти объекты и кто из знаменитых людей населял улицу. Мы обсудим, как жили и умирали первые поселенцы, каким ритуалам следовали и в каких отношениях были с соседями-поляками. Вы прогуляетесь у костёла на Скалке, связанного с именем первого польского святого, узнаете легенду древней синагоги Исаака и поймёте, причём здесь пражский Карлов мост. Попадёте на площадь Вольницы и услышите её историю.
Тропами Оскара Шиндлера и его рабочих
Вторая Мировая оставила глубокую рану на Казимеже — на прогулке вы прочувствуете, как изменила жизнь поселения война. Для этого мы найдём дороги, по которым ступал немецкий промышленник Оскар Шиндлер, спасший 1200 евреев во времена Холокоста. Мы поговорим о фильме «Список Шиндлера» — именно он прославил Казимеж. Я раскрою секреты съёмок: почему Стивен Спилберг взялся за экранизацию этой истории, из-за чего он выбрал те или иные локации, как создавались масштабные сцены. Обсуждая военное время, затронем и биографию Ганса Франка. Вы разберётесь, чем он запомнился жителям Казимежа и как относился к гонимому народу.
Варианты бронирования
Эту экскурсию вы также можете заказать в пакете с другими экскурсиями:
Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и кладбище — 10 польских злотых с чел.
Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте
Как проходит экскурсия
С вами будет гид из нашей команды
Если группа более 10 человек, то экскурсия проходит в наушниках
Обратите внимание
Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день
При бронировании данной экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €80 за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава
При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €40 за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старой Синагоги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4951 туриста
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Inessa
Гид Ольга прекрасно провела экскурсию. Она много знает и рассказывала с большой душой о происходящих здесь событиях. Ольга много прочитала, интересуется, ищет полезную информацию. ы увидите и еврейское кладбище, и читать дальшеуменьшить
старые синагоги, и загляните в еврейские дворики. Вы узнаете, что история евреев Казимежа и Подгуже долгие годы замалчивалась, и о трагедии еврейского народа говорить вслух было вообще не принято; сегодняшний район Казимежа с его ресторанчиками и синагогами, куда приезжает куча туристов со всего мира, когда-то был весьма криминальным и заброшенным местом, куда мамы боялись отпускать своих дочек по вечерам. Ольга расскажет о людях, которые спасали евреев и сохранили правду о событиях, которые здесь происходили. Мы также посетили Плашев, бывший польский концлагерь. Казимеж-Подугуже-Плашев - это насыщенный и интересный маршрут, которым я советую вам пройти вместе с Ольгой. Она даст Вам хороший совет куда сходить, что посмотреть и что почитать по теме. Ну и,конечно, Ольга покажет вам места из Списка Шиндлера. Информации много, но подается и запоминается легко. Ольга - очень приятный человек. Уверена, что Вы не разочаруетесь.
+2
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Н
Новикова
Ольга провела нам незабываемый тур по Казимежу и Краковскому гетто! Очень приятно видеть настолько увлеченного своей работой человека. Видно, что Ольга много читает и находится в постоянном поиске новой информации, которая может заинтересовать ее клиентов.
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В
Вильям
Очень понравилось. Знающий экскурсовод и приятный собеседник. Рекомендую всем.
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Фаина
Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
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М
Мария
У нас остались самые положительные впечатления от экскурсии. Нашего экскурсовода звали Филипп, видно было, что он не только отлично знает историю и достопримечательности Кракова, но и сам глубоко заинтересован темой. читать дальшеуменьшить
Огромное спасибо ему за советы на тему достопримечательностей, которые стоит посетить. На эту экскурсию мы пошли после прогулки по центральному Кракову. У нас было всего 2,5 дня на знакомство с городом, и хотелось объять необъятное за это время. Мы, конечно, изрядно утомились за день прогулок, но интересная прогулка перевесила усталость=) Я бы советовала брать обе экскурсии, чтобы познакомиться с городом со всех сторон.
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Р
Рина
Как же ж мы хорошо провели время в Кракове. Как же ж мы радовались этой ранней весне на фоне древнего и красивейшего города в Европе. А потом вернулись в реальность-карантин читать дальшеуменьшить
две недели и забыли написать отзыв. Исправляемся. Экскурсия чрезвычайно понравилась. Оля очень приятный обаятельный человек. Она располагает к приятному общению. Она обладательница энциклопедических знаний. Некоторые вещи о евреях она знала,а я,еврейка,нет. Великолепно. Очень удачный план экскурсии. Начало в синагоге Реми, уютной,красивой и атмосферной,неспешная прогулка по еврейскому кварталу,переход на христианскую часть. Зачет. Всем рекомендую.
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