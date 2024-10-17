39 отзывов оставили туристы

Сколько горя и счастья испытал еврейский Казимеж за столетия жизни! Этот квартал исторической столицы «видел» немало событий — от замкнутой жизни первых обитателей до моднейшего района Кракова в XXI столетии.

стану вашим проводником в прошлое Казимежа — вы узнаете, чем жили первые поселенцы, как отразилась Вторая Мировая на судьбе города и почему иудаизм и христианство так сплелись в еврейском квартале. Вместе мы прочтём символы, скрытые в архитектуре зданий, чтобы понять, какой он — настоящий Казимеж.

Описание экскурсии

Прошлое и атмосфера иудейского поселения

Прогулка начнётся с истоков Казимежа — на главной улице Шерока. Она таит в себе много знаковых мест — здесь вы рассмотрите Старую синагогу, ритуальную баню мыкву, ретро-рестораны и кафе. Увидите действующую синагогу Рему и самое старое кладбище Кракова. Я расскажу, когда появились эти объекты и кто из знаменитых людей населял улицу. Мы обсудим, как жили и умирали первые поселенцы, каким ритуалам следовали и в каких отношениях были с соседями-поляками. Вы прогуляетесь у костёла на Скалке, связанного с именем первого польского святого, узнаете легенду древней синагоги Исаака и поймёте, причём здесь пражский Карлов мост. Попадёте на площадь Вольницы и услышите её историю.

Тропами Оскара Шиндлера и его рабочих

Вторая Мировая оставила глубокую рану на Казимеже — на прогулке вы прочувствуете, как изменила жизнь поселения война. Для этого мы найдём дороги, по которым ступал немецкий промышленник Оскар Шиндлер, спасший 1200 евреев во времена Холокоста. Мы поговорим о фильме «Список Шиндлера» — именно он прославил Казимеж. Я раскрою секреты съёмок: почему Стивен Спилберг взялся за экранизацию этой истории, из-за чего он выбрал те или иные локации, как создавались масштабные сцены. Обсуждая военное время, затронем и биографию Ганса Франка. Вы разберётесь, чем он запомнился жителям Казимежа и как относился к гонимому народу.

Варианты бронирования

Эту экскурсию вы также можете заказать в пакете с другими экскурсиями:

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет в синагогу Рема и кладбище — 10 польских злотых с чел.

Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте

Как проходит экскурсия

С вами будет гид из нашей команды

Если группа более 10 человек, то экскурсия проходит в наушниках

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