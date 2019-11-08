17 отзывов оставили туристы

«Да будет на века криком отчаяния и предостережения для человечества это место…» — гласит табличка в Освенциме. Этот памятник-напоминание из тех, о которых не нужно писать долгих преамбул. Здесь вы не просто узнаете, но увидите и осмыслите историю крупнейшего в нацистской Германии концентрационного лагеря смерти. Осмотрите шокирующие экспонаты музея Аушвиц-Биркенау и прочувствуете тяжелую атмосферу Освенцима.

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Описание экскурсии

Аушвиц и Биркенау: места памяти

Комплекс концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году и освобожден только в 1945: за эти годы здесь замучили более 1,1 миллиона узников. Вы узнаете о создании Освенцима, о страшных условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками. В программе экскурсии осмотр территорий двух частей Освенцима:

в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы.

в Биркенау вы увидите бывшие казармы, рампы, сохранившиеся фрагменты газовых камер и крематориев, из которых никогда не переставал идти дым.

В результате поездка в Освенцим поможет лучше понять историю концентрационных лагерей и осмыслить ужасы нацизма.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Дорога туда-обратно займет около 3 часов. Продолжительность самой экскурсии — 3,5 часа

Экскурсию проводит лицензированный музейный гид. В дороге с вами будет только водитель-сопровождающий

Обратите внимание

Экскурсия проводится, если на неё записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия

Транспортные расходы включены в стоимость, но билеты в музей — невозвратные

Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте

Гида в музее возможно заказать только за 7 дней до начала экскурсии, не позже

При бронировании укажите имена и фамилии всех участников экскурсии, так как билеты именные

Музей рекомендует посещение с детьми старше 14 лет, однако вход для детей младшего возраста не запрещён

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