17 отзывов оставили туристы

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Экскурсия в Освенцим из Кракова

Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на автобусной остановке у отеля Wyspiański
  • Заказать экскурсию

90 за человека

У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
«Да будет на века криком отчаяния и предостережения для человечества это место...» — гласит табличка в Освенциме.

Этот памятник-напоминание из тех, о которых не нужно писать долгих преамбул.

Здесь вы не просто узнаете, но увидите и осмыслите историю 📖 крупнейшего в нацистской Германии концентрационного лагеря смерти.

Осмотрите шокирующие экспонаты музея Аушвиц-Биркенау и прочувствуете тяжелую атмосферу Освенцима.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Экскурсия в Освенцим из Кракова

Что вас ожидает

Аушвиц и Биркенау: места памяти
Комплекс концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году и освобожден только в 1945: за эти годы здесь замучили более 1,1 миллиона узников. Вы узнаете о создании Освенцима, о страшных условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками. В программе экскурсии осмотр территорий двух частей Освенцима:

  • в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы.
  • в Биркенау вы увидите бывшие казармы, рампы, сохранившиеся фрагменты газовых камер и крематориев, из которых никогда не переставал идти дым.

В результате поездка в Освенцим поможет лучше понять историю концентрационных лагерей и осмыслить ужасы нацизма.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога туда-обратно займет около 3 часов. Продолжительность самой экскурсии — 3,5 часа.
  • Экскурсию проводит лицензированный музейный гид. В дороге с вами будет только водитель-сопровождающий.

Обратите внимание

  • Транспортные расходы включены в стоимость, но билеты в музей — невозвратные
  • При бронировании укажите имена и фамилии всех участников экскурсии, так как билеты именные
  • Музей рекомендует посещение с детьми старше 14 лет, однако вход для детей младшего возраста не запрещён

Дополнительные опции

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидки: на каждую вторую экскурсию — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%
  • При бронировании данной экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Экскурсия в Освенцим из Кракова

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала на автобусной остановке у отеля Wyspiański.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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17 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Отличная экскурсия! Хорошее соотношение цены и качества. Экскурсия проводится в любом случае, что немаловажно. Я был единственным в этот день, но меня забрали как и было согласовано. Приятный водитель. Отличный экскурсовод. Вероника хорошо знает русский и умеет вести рассказ так, что задевает за живое. Очень всем советую. Как минимум однажды надо побывать на этой фабрике смерти.
1 марта 2020
Это не столько экскурсия, сколько ее организация. За озвученную стоимость вам организуют комфортрабельный трансфер до Освенцима и обратно, вручат билеты, купленные на официальном сайте музея Аушвиц-Биркенау. Там вы самостоятельно присоединяетесь к группе с рускоговорящим гидом на определенное время (указано в вашем билете). Экскурсию проводит музейный гид, тут придраться не к чему. Конечно, место очень тяжелое, впечатления не однозначные, но посетить нужно, на мой взгляд, обязательно. А дальше решайте сами, либо покупать билет на сайте (70 zlt) и искать трансфер с Кракова и обратно (скорее всего получится в разы дешевле), либо получить индивидуальный трансфер, готовый билет и не заморачиваться ни о чем. Зная это заранее, возможно я трансфер подискала бы экономичней, за это снимаю звезду.
11 января 2020
Очень тяжелая, но невероятно интересная экскурсия. Организация экскурсии на высоте. Рекомендую
4 января 2020
Огромное спасибо гиду, было очень интересно. Каждый человек должен это увидеть, и услышать Даже если это очень тяжело.
8 ноября 2019
Место тяжелое, но побывать однозначно стоит, чтобы ценить то, что мы имеем сейчас и радоваться относительно мироному небу над головой. Во время экскурсии меня не покидал вопрос зачем, ради чего все это было?Я, думаю, это больше риторический вопрос, ответа на него нет, только остается наблюдать, нам "туристам", что же натворила маленькая кучка "сверхчеловеков"... и это было возможно и никто их не остановил... а может возможно и сейчас?Раз небольшая часть так называемых "избранных" решает судьбы миллионов... Остается надеяться, что такое "преступление против человечества" больше не повториться. По поводу организационной части, довезли до места на комфортабельном минивене, водитель был очень учтив и внимателен, одолжил нам 2 зонта, довел до места, все показал, на обратном пути оставил там, где просили. По поводу гида, экскурсию проводит лицензируемый гид в Освенциме. Сначала было трудно воспринимать информации, так как у гида польский акцент и мы были в наушниках, но потом привыкаешь, сам рассказ был очень проникновенный.
6 октября 2019
Добрый день. впечатления от посещения Освенцима если честно очень тяжелые. Сама атмосфера этого места и осознание всего что там произошло для любого человека - это не просто. Оценить работу гида можно только хорошо. Это не просто развлекательная экскурсия. Это ежедневная работа. каждый раз передавать словами людям все ужасы той действительности … Наша гид была очень корректна и уровень её подготовки считаю очень высоким. Спасибо.
25 сентября 2019
Экскурсия эмоционально очень тяжелая. Но если брать только организацию, то норм. В данном случае это только доставка до места проведения экскурсии. Остальное это работа штатного экскурсовода в Освенциме.
19 августа 2019
Замечательная экскурсия! Гид рассказывала с душой.
29 июня 2019
Очень понравилось. Всё супер. Стоит обязательно посетить
26 июня 2019
Фантастическая экскурсия!
Ещё 7 отзывов

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