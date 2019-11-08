17 отзывов оставили туристы

«Да будет на века криком отчаяния и предостережения для человечества это место…» — гласит табличка в Освенциме. Этот памятник-напоминание из тех, о которых не нужно писать долгих преамбул.
Здесь вы не просто узнаете, но увидите и осмыслите историю крупнейшего в нацистской Германии концентрационного лагеря смерти. Осмотрите шокирующие экспонаты музея Аушвиц-Биркенау и прочувствуете тяжелую атмосферу Освенцима.
Здесь вы не просто узнаете, но увидите и осмыслите историю крупнейшего в нацистской Германии концентрационного лагеря смерти. Осмотрите шокирующие экспонаты музея Аушвиц-Биркенау и прочувствуете тяжелую атмосферу Освенцима.
Описание экскурсии
Аушвиц и Биркенау: места памяти
Комплекс концентрационных лагерей в польском городе Освенцим был создан в 1940 году и освобожден только в 1945: за эти годы здесь замучили более 1,1 миллиона узников. Вы узнаете о создании Освенцима, о страшных условиях жизни заключенных, об изнурительной работе, о жутких медицинских экспериментах и об освобождении лагеря советскими войсками. В программе экскурсии осмотр территорий двух частей Освенцима:
- в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы.
- в Биркенау вы увидите бывшие казармы, рампы, сохранившиеся фрагменты газовых камер и крематориев, из которых никогда не переставал идти дым.
В результате поездка в Освенцим поможет лучше понять историю концентрационных лагерей и осмыслить ужасы нацизма.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Дорога туда-обратно займет около 3 часов. Продолжительность самой экскурсии — 3,5 часа
- Экскурсию проводит лицензированный музейный гид. В дороге с вами будет только водитель-сопровождающий
Обратите внимание
- Экскурсия проводится, если на неё записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия
- Транспортные расходы включены в стоимость, но билеты в музей — невозвратные
- Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте
- Гида в музее возможно заказать только за 7 дней до начала экскурсии, не позже
- При бронировании укажите имена и фамилии всех участников экскурсии, так как билеты именные
- Музей рекомендует посещение с детьми старше 14 лет, однако вход для детей младшего возраста не запрещён
Дополнительные опции
- При бронировании данной экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €80 за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава
- При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €40 за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
|Дети до 12 лет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4947 туристов
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Место тяжелое, но побывать однозначно стоит,чтобы ценить то,что мы имеем сейчас и радоваться относительно мироному небу над головой. Во время экскурсии меня не покидал вопрос зачем, ради чего все это
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Экскурсия очень понравилась, гид Даша, полька. Не смотря на то что экскурсия была более 3 часов, и рассказывать пришлось об ужасных событиях, девушка провела экскурсию очень интересно, отвечала на все
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Е
Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много
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Я
По организации,проведению и содержанию всё было на самом высоком уровне Поделюсь нюансом. Мы заказывали экскурсию в Аушвиц и Биркенау из Кракова.
Должны были ехать на автобусе, но в связи с тем
Должны были ехать на автобусе, но в связи с тем
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V
Добрый день. впечатления от посещения Освенцима если честно очень тяжелые. Сама атмосфера этого места и осознание всего что там произошло для любого человека - это не просто.
Оценить работу гида можно
Оценить работу гида можно
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Отличная экскурсия! Хорошее соотношение цены и качества. Экскурсия проводится в любом случае, что немаловажно. Я был единственным в этот день, но меня забрали как и было согласовано. Приятный водитель. Отличный экскурсовод. Вероника хорошо знает русский и умеет вести рассказ так, что задевает за живое. Очень всем советую. Как минимум однажды надо побывать на этой фабрике смерти.
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