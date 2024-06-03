1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€77 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Кракову
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у ресторана «Под Вавелем»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Возле замка Вавель
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
от €70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По старинному Кракову
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Начало: у креста Катыньского, под Вавелем
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казимеж: по следам второй мировой войны
Познакомиться с судьбой города и его жителей на прогулке по старинному Кракову
Начало: Plac Wolnica 1
Завтра в 10:30
16 июня в 10:30
от €80 за всё до 15 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
13 часов
Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане
Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€550 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Кракове
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
€40 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга3 июня 2024Мы с друзьями были впервые в Кракове, экскурсию нам провела коллега Алины - Йоланта. Мы остались очень довольны нашей прогулкой.
- nnatali31 мая 2024Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.
- ЕЕлена26 мая 2024Большая благодарность гиду Ирине за интереснейшую экскурсию. Очень интересный маршрут. Экскурсия интересная и для детей и для взрослых. Хорошо организована
- ИИнна22 мая 2024Александра провела насыщенную подробную экскурсию по продуманному маршруту из ключевых видовых и смысловых точек старого города. Также она дала на советы по насыщенному и интересному наполнению нашего последующего пребывания в городе.
- ВВлад20 мая 2024Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
- ВВалентина2 мая 2024Спасибо большое! Все было чудесно, информативно и полезно!
- ЭЭлла24 апреля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Леной. Было интересно и не скучно. Уже советуем друзьям.
- ААндрей21 апреля 2024Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
- ААндрей20 апреля 2024Алексей отличный рассказчик, нам всё понравилось, и маршрут, и общение, и рекомендации, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
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