167 отзывов оставили туристы

Город на Висле, бывший целых пять веков столицей, считается одним из самых красивых в Польше.На ознакомительной прогулке вы не только оцените эстетическую сторону Кракова, но и получите общее представление о

главных памятниках исторического центра. Узнаете о создателе великолепного алтаря в Мариацкой базилике, откроете неожиданные факты о жителях старинных домов на Рыночной площади и познакомитесь с Вавельским замком — местом встречи разных архитектурных стилей и легенд о драконах, а также рассказов о славе и поражениях польских королей.

Описание экскурсии

Королевский тракт — маршрут по Старому городу

Так назывался путь, пролегающий от Флорианских, парадных ворот города до замка на Вавельском холме. По этой дороге ехали все королевские кортежи, пересекая Краков с севера на юг, а теперь пройдете и вы, погружаясь в историю города. Одной из первых на вашем пути станет сторожевая башня Барбакан, которую местные беззлобно называют «кастрюлей», — здесь вы узнаете о боевом прошлом и типовых особенностях укрепления. А дальше, под аккомпанемент нескучных исторических комментариев, двинетесь к сердцу города по средневековым улочкам, вдоль купеческих домов и многочисленных храмов.

Рыночная площадь — историческое сердце

Я расскажу о давней истории одной из крупнейших торговых площадей Европы и познакомлю с ее главными объектами. В великолепном Мариацком костеле подробно остановимся на выдающемся произведении Вита Ствоша — алтаре в стиле поздней готики с элементами Ренессанса, над которым автор работал 12 лет. С высокой башни трубач исполнит традиционную мелодию «хейнал», а затем вы рассмотрите разноцветные каменные дома 14-15 веков и дворцы вокруг площади. Рассказы об их жителях, вероятно, станут для вас настоящими открытиями — вы услышите об обручении Лжедмитрия и Марины Мнишек, династиях краковских аптекарей, итальянском архитекторе Санти Гуччи… кого только ни помнят здания Главного Рынка Кракова!

Вавельский замок — путь в тысячу лет

Осмотрев традиционные изделия сувенирных лавок в суконных рядах на Рыночной площади, вы отправитесь через академический квартал к Вавельскому холму. На берегу Вислы вас встретит возвышающийся Вавельский замок с собором — символ страны и визитная карточка Кракова. На территории комплекса, прошедшего 1000-летний путь, я расскажу и мифические легенды о драконах, и достоверные факты о происхождении сооружения. Вы узнаете об эпохе его расцвета, временах царствования Казимира Великого и том 5-вековом периоде, когда Краков был столицей государства, а также о дальнейших политических событиях, которые привели к разрушениям, годам упадка, а после — постепенному возрождению знакового в истории Польши замка.

Варианты бронирования

Эту прогулку вы также можете заказать в пакете с другими экскурсиями:

Организационные детали