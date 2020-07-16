167 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Кракову

Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Барбакана
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии167 отзывов
4.81
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Город 🏙️ на Висле, бывший целых пять веков столицей, считается одним из самых красивых в Польше.

На ознакомительной прогулке 👣 вы не только оцените эстетическую сторону Кракова, но и получите общее представление о главных памятниках исторического центра.

Узнаете о создателе великолепного алтаря в Мариацкой базилике, откроете неожиданные факты о жителях старинных домов на Рыночной площади и познакомитесь с Вавельским замком — местом встречи разных архитектурных стилей и легенд о драконах, а также рассказов о славе и поражениях польских королей.
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову

Что вас ожидает

Королевский тракт — маршрут по Старому городу
Так назывался путь, пролегающий от Флорианских, парадных ворот города до замка на Вавельском холме. По этой дороге ехали все королевские кортежи, пересекая Краков с севера на юг, а теперь пройдете и вы, погружаясь в историю города. Одной из первых на вашем пути станет сторожевая башня Барбакан, которую местные беззлобно называют «кастрюлей», — здесь вы узнаете о боевом прошлом и типовых особенностях укрепления. А дальше, под аккомпанемент нескучных исторических комментариев, двинетесь к сердцу города по средневековым улочкам, вдоль купеческих домов и многочисленных храмов.

Рыночная площадь — историческое сердце
Я расскажу о давней истории одной из крупнейших торговых площадей Европы и познакомлю с ее главными объектами. В великолепном Мариацком костеле подробно остановимся на выдающемся произведении Вита Ствоша — алтаре в стиле поздней готики с элементами Ренессанса, над которым автор работал 12 лет. С высокой башни трубач исполнит традиционную мелодию «хейнал», а затем вы рассмотрите разноцветные каменные дома 14-15 веков и дворцы вокруг площади. Рассказы об их жителях, вероятно, станут для вас настоящими открытиями — вы услышите об обручении Лжедмитрия и Марины Мнишек, династиях краковских аптекарей, итальянском архитекторе Санти Гуччи… кого только ни помнят здания Главного Рынка Кракова!

Вавельский замок — путь в тысячу лет
Осмотрев традиционные изделия сувенирных лавок в суконных рядах на Рыночной площади, вы отправитесь через академический квартал к Вавельскому холму. На берегу Вислы вас встретит возвышающийся Вавельский замок с собором — символ страны и визитная карточка Кракова. На территории комплекса, прошедшего 1000-летний путь, я расскажу и мифические легенды о драконах, и достоверные факты о происхождении сооружения. Вы узнаете об эпохе его расцвета, временах царствования Казимира Великого и том 5-вековом периоде, когда Краков был столицей государства, а также о дальнейших политических событиях, которые привели к разрушениям, годам упадка, а после — постепенному возрождению знакового в истории Польши замка.

Варианты бронирования

Эту прогулку вы также можете заказать в пакете с другими экскурсиями:

Организационные детали

  • Путешественникам, которые забронируют данную экскурсию (Обзорная экскурсия по Кракову) предоставляется скидка на остальные наши экскурсии. На каждую вторую — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%.
  • При бронировании данной экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала у Барбакана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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167 отзывов оставили туристы

16 июля 2020
Мы в Кракове с ознакомительной целью первый раз, все как то мимо ехали. Нашим гидом была Мария. Нам очень понравилось. Интересный, глубокий рассказ. Мы задавали уточняющие вопросы и получали прекрасные ответы. Было очень приятно. Много впечатлений и желание продолжить знакомство с Краковом. Спасибо большое и удачи Вам, Мария! Рекомендую 😊
8 июля 2020
Были на экскурсии с детьми, 12 и 13 лет, после экскурсии интересовались их мнением, что удивительно дети многое запомнили и остались довольны, хотя мы очень переживали, как они смогут выдержать 3 часа пешеходной экскурсии. Все очень понравилось Гид Мария очень увлекательно обо всем рассказывала, заинтересована в том, чтобы все остались довольны Большое спасибо
17 марта 2020
Интересная, хорошо организованная экскурсия. Вполне дает общее представление о Кракове. Но особенно хотел бы отметить работу гида. Очень живая подача. Ольга с нужными эмоциями дает материал. Очень понравилось. Всем советую начинать с обзорной экскурсии по Кракову. Ее также удобно брать в тот же день с экскурсией по Каземижу. Обзорная утром, а после обеда по еврейскому кварталу.
9 марта 2020
Единственный способ улучшить эту экскурсию, рекомендовать и рекламировать Олечку как отличного гида и человека. Она замечательная, обаятельная, знающая, терпеливая и уважительная. Согласитесь, чтобы узнать информацию о том или ином объекте не надо куда-то ехать в современном мире. Вся информация в кармане, в телефоне и компьютере. Почему же мы ездим и заказываем экскурсии-чтобы ощутить эффект присутствия. И очень важно, чтобы гид дал вам это ощущение, ну или хотя бы не испортил. Ольга помогла нам ощутить Краков, увидеть его и полюбить. Надеемся на продолжение в следующей экскурсии рекомендуем всем.
2 марта 2020
Очень интересная экскурсия по Кракову! Елена - профи, рассказывает о Кракове с любовью; и чувство юмора классное! Благодаря Вам Краков всегда будет в нашем сердце!
2 марта 2020
Отличная экскурсия! Ольга - супер профессионал, интересный рассказчик с глубокими знаниями исторических фактов, легенд и слухов. Маршрут построен очень удачно, время летит незаметно и под увлекательные истории ты погружаешься в разные исторические периоды. Советую посетить не только обзорную экскурсию по королевскому Кракову, а и остаться осмотреть район Казимеж. Не пожалеете! Ольга, спасибо за незабываемые впечатления, уделённое нам время и энергию!
2 марта 2020
экскурсия прекрасно организована от ее начала и до конца. Сильно порадовало наличие беспроводных наушников -можно слушать гида не отрываясь от фотографирования ) Рассказ был интересным, объемным. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя по времени заняла больше двух часов. Спасибо )
29 февраля 2020
Мы гуляли по красивому Кракову с потрясающим гидом - Еленой! Понравилось абсолютно всё и нам с мужем, и нашему семилетнему сыну. Три часа пролетели быстро, хотелось ещё гулять и гулять, слушать и слушать))) Очень рекомендую именно Елену.
29 февраля 2020
Спасибо Елене за прекрасно проведённое время! Материал подан понятно, с чувством юмора, я и не заметила, как пролетели эти три часа! Даже не ожидала, что Краков может открыться с такой интересной стороны, хочется приехать снова, благодаря вам! Отличная экскурсия.
29 февраля 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Елена - просто прелесть - интересно, собеожательно, не скучно, были с детьми - умеет заинтересовать и детей. Все понравилось, спасибо огромное!!! Хочется приехать в Краков ещё раз, так как было мало времени, чтоб ознакомиться со всеми достопримечательностями этого величественного города
Ещё 157 отзывов

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