167 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Кракову

Пройти по Королевскому тракту и познакомиться с визитными карточками Старого города
Город на Висле, бывший целых пять веков столицей, считается одним из самых красивых в Польше.

На ознакомительной прогулке вы не только оцените эстетическую сторону Кракова, но и получите общее представление о
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главных памятниках исторического центра.

Узнаете о создателе великолепного алтаря в Мариацкой базилике, откроете неожиданные факты о жителях старинных домов на Рыночной площади и познакомитесь с Вавельским замком — местом встречи разных архитектурных стилей и легенд о драконах, а также рассказов о славе и поражениях польских королей.

5
223 отзыва
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову

Описание экскурсии

Королевский тракт — маршрут по Старому городу

Так назывался путь, пролегающий от Флорианских, парадных ворот города до замка на Вавельском холме. По этой дороге ехали все королевские кортежи, пересекая Краков с севера на юг, а теперь пройдете и вы, погружаясь в историю города. Одной из первых на вашем пути станет сторожевая башня Барбакан, которую местные беззлобно называют «кастрюлей», — здесь вы узнаете о боевом прошлом и типовых особенностях укрепления. А дальше, под аккомпанемент нескучных исторических комментариев, двинетесь к сердцу города по средневековым улочкам, вдоль купеческих домов и многочисленных храмов.

Рыночная площадь — историческое сердце

Я расскажу о давней истории одной из крупнейших торговых площадей Европы и познакомлю с ее главными объектами. В великолепном Мариацком костеле подробно остановимся на выдающемся произведении Вита Ствоша — алтаре в стиле поздней готики с элементами Ренессанса, над которым автор работал 12 лет. С высокой башни трубач исполнит традиционную мелодию «хейнал», а затем вы рассмотрите разноцветные каменные дома 14-15 веков и дворцы вокруг площади. Рассказы об их жителях, вероятно, станут для вас настоящими открытиями — вы услышите об обручении Лжедмитрия и Марины Мнишек, династиях краковских аптекарей, итальянском архитекторе Санти Гуччи… кого только ни помнят здания Главного Рынка Кракова!

Вавельский замок — путь в тысячу лет

Осмотрев традиционные изделия сувенирных лавок в суконных рядах на Рыночной площади, вы отправитесь через академический квартал к Вавельскому холму. На берегу Вислы вас встретит возвышающийся Вавельский замок с собором — символ страны и визитная карточка Кракова. На территории комплекса, прошедшего 1000-летний путь, я расскажу и мифические легенды о драконах, и достоверные факты о происхождении сооружения. Вы узнаете об эпохе его расцвета, временах царствования Казимира Великого и том 5-вековом периоде, когда Краков был столицей государства, а также о дальнейших политических событиях, которые привели к разрушениям, годам упадка, а после — постепенному возрождению знакового в истории Польши замка.

Варианты бронирования

Эту прогулку вы также можете заказать в пакете с другими экскурсиями:

Организационные детали

  • Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте
  • При бронировании данной экскурсии из города Варшава есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €80 за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава
  • При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав есть возможность заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €40 за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Барбакана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4947 туристов
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 223 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
199
4
16
3
4
2
4
1
Анастасия
Нам очень понравилась экскурсия по Кракову с Ольгой. У нас было немного времени в этом городе, но благодаря гиду мы успели посмотреть все. Очень интересный рассказ и продуманный маршрут. Во
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время нашей прогулки в конце января было немного холодно, но экскурсовод учитывал все наши пожелания и делал все для нашего комфорта, так что мы заходили за горячими напитки и грелись. После экскурсии Ольга также была с нами на связи в ватсапе, давала рекомендации по ресторанам и т. д. Спасибо большое за этот замечательный день!

Нам очень понравилась экскурсия по Кракову с Ольгой. У нас было немного времени в этом городе,
Нам очень понравилась экскурсия по Кракову с Ольгой. У нас было немного времени в этом городе,
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А
Огромное спасибо Ольга за чудесную прогулку по Кракову! Исторические факты и городские легенды переплетались настолько гармонично, что три часа пролетели как один миг. Очень ценно, что экскурсия была легкой, познавательной и адаптированной под наши интересы, три возрастные дамы! С благодарностью Лена Полина Алена
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П
Ольга очень приятный, позитивный, доброжелательный и жизнерадостный человек.
Экскурсия пролетела на одном дыхании! Кроме богатой истории, всегда найдет факт с изюминкой. Щедро делится советами и рекомендациями. Алла,Александр.
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Андрей
Экскурсия очень понравилась! Длилась даже больше трёх заявленных часов, но при этом мы совсем не утомились и не устали. Ольга очень интересно рассказывала о Кракове и его самых интересных местах.
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Большое спасибо организаторам и Ольге за проявленные внимание и профессионализм. Очень заинтересовал Краков и Польша в целом. Если доведётся снова посетить эту замечательную страну, обязательно будем заказывать экскурсии у Tripster и просить назначить нам в качестве экскурсовода именно Ольгу. Рекомендуем всем.

Экскурсия очень понравилась! Длилась даже больше трёх заявленных часов, но при этом мы совсем не утомились
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Елена
Нам показывал Краков гид Николай. Если вам улыбнется удача и вашим гидом окажется Николай то вам оч оч повезет! Мы остались оч оч довольны и обязательно к нему вернемся!
Нам показывал Краков гид Николай. Если вам улыбнется удача и вашим гидом окажется Николай то вам
Нам показывал Краков гид Николай. Если вам улыбнется удача и вашим гидом окажется Николай то вам
Нам показывал Краков гид Николай. Если вам улыбнется удача и вашим гидом окажется Николай то вам
Нам показывал Краков гид Николай. Если вам улыбнется удача и вашим гидом окажется Николай то вам
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Н
Добрый день. Хочу поблагодарить фирму и прекрасного экскурсовода Ольгу за очень интересную и содержательную экскурсию. Остались в восторге от вместе проведенного времени и увиденного. Рекомендуем фирму и Ольга супер!!!
Добрый день. Хочу поблагодарить фирму и прекрасного экскурсовода Ольгу за очень интересную и содержательную экскурсию. Остались
Добрый день. Хочу поблагодарить фирму и прекрасного экскурсовода Ольгу за очень интересную и содержательную экскурсию. Остались
Добрый день. Хочу поблагодарить фирму и прекрасного экскурсовода Ольгу за очень интересную и содержательную экскурсию. Остались
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