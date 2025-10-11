Экскурсия по территории бывшего краковского гетто — от страшных событий Второй мировой до удивительных историй любви, надежды и спасения. Узнайте о судьбах жителей, включая Романа Полански и тех, кому чудом удалось выжить.
Описание экскурсииВы увидите территорию бывшего гетто. Сейчас это престижный жилой район Кракова с дорогой недвижимостью. Однако во время второй мировой войны здесь был ад, обнесенный кирпичной стеной. Я расскажу вам истории людей, которые пытались выжить в нечеловеческих условиях. Истории, полные страха, отчаяния, однако в то же время — истории любви и надежды на спасение. Знаете ли вы, что одним из жителей краковского гетто был известный режиссер Роман Полански? Как удалось ему, ребенку, выжить? Истории чудесного спасения рассказывали выжившие после войны. Одной из чудом спасшихся была еврейская девушка Ирена. Благодаря ей владелец польской аптеки Тадеуш Панкевич был награжден медалью праведников мира. Иногда спасение было не чудесное, а вполне объяснимое. За бриллианты, деньги…
Ежедневно, в 9:00 и в 17:30
- Услуги гида
- Личные расходы
Plac Bohaterów Getta
Когда: Ежедневно, в 9:00 и в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Leonid
11 окт 2025
Надя — замечательный, профессиональный и знающий гид!
Отличная экскурсия.
