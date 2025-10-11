Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по территории бывшего краковского гетто — от страшных событий Второй мировой до удивительных историй любви, надежды и спасения. Узнайте о судьбах жителей, включая Романа Полански и тех, кому чудом удалось выжить. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Вы увидите территорию бывшего гетто. Сейчас это престижный жилой район Кракова с дорогой недвижимостью. Однако во время второй мировой войны здесь был ад, обнесенный кирпичной стеной. Я расскажу вам истории людей, которые пытались выжить в нечеловеческих условиях. Истории, полные страха, отчаяния, однако в то же время — истории любви и надежды на спасение. Знаете ли вы, что одним из жителей краковского гетто был известный режиссер Роман Полански? Как удалось ему, ребенку, выжить? Истории чудесного спасения рассказывали выжившие после войны. Одной из чудом спасшихся была еврейская девушка Ирена. Благодаря ей владелец польской аптеки Тадеуш Панкевич был награжден медалью праведников мира. Иногда спасение было не чудесное, а вполне объяснимое. За бриллианты, деньги…

L Leonid Надя — замечательный, профессиональный и знающий гид!

Отличная экскурсия.