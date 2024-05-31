n natali Казимеж - квартал горя и счастья Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.

B Bиктория Краков по максимуму: Старый город и Казимеж Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.

A Andrejs Краков по максимуму: Старый город и Казимеж читать дальше с перерывом на вкусный обед, абсолютно не напряжная и проходит в спокойном режиме и на позитиве! Спасибо большое за прекрасную организацию👍 Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов

Г Галина Краков по максимуму: Старый город и Казимеж читать дальше экскурсией. Познакомились с главными красотами Старого города, узнали грустную историю Казимежа. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Оле за её профессионализм,доброту, легкость общения и чувство юмора. Создалось впечатление,как будто мы знакомы с ней много лет. Незабываемое чувство. Спасибо всей команде Трипстера за четкую работу. Продолжим к Вам Обращаться. Всех Вам благ В конце марта мы посетили Краков. Прекрасный город. Заранее заказали экскурсию «Краков по максимуму-Старый город и Казимеж». Остались очень довольны

Н Нина Казимеж - квартал горя и счастья Что касается гида Александры,то здесь нечего добавить. Великолепный гид,масса знаний. Остались довольны на 100%.

И Ирина Казимеж - квартал горя и счастья Время пролетело очень быстро- насколько увлекательной была экскурсия. Александра щедро делилась своими знаниями об удивительной и трагичной истории Кракова, рассказывала мифы и легенды, связанные с ним. Ее подсказки, советы и рекомендации сделали наше пребывание в этом городе незабываемым. Огромное спасибо.

А Анастасия Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!

Ф Фаина Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!

S Slava Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову Замечательная, увлекательная и насыщенная экскурсия с гидом Николаем. Ощущение, что за короткий промежуток времени мы смогли переместиться из одной эпохи в другую, переживая события происходящие в те времена. Спасибо огромное Николаю!