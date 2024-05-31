1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
«Сколько горя и счастья испытал еврейский Казимеж за столетия жизни»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
«Трагедии и радости еврейского квартала Казимеж»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
«Осматривая синагоги, ритуальную баню и старое еврейское кладбище, вы разберётесь в иудейских ритуалах и нравах современной жизни квартала»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
«Казимеж-это знаменитый еврейский квартал Кракова»
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- nnatali31 мая 2024Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.
- BBиктория4 мая 2024Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
- AAndrejs1 апреля 2024Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
- ГГалина31 марта 2024В конце марта мы посетили Краков. Прекрасный город. Заранее заказали экскурсию «Краков по максимуму-Старый город и Казимеж». Остались очень довольны
- ННина19 февраля 2024Что касается гида Александры,то здесь нечего добавить. Великолепный гид,масса знаний. Остались довольны на 100%.
- ИИрина25 сентября 2023Время пролетело очень быстро- насколько увлекательной была экскурсия. Александра щедро делилась своими знаниями об удивительной и трагичной истории Кракова, рассказывала мифы и легенды, связанные с ним. Ее подсказки, советы и рекомендации сделали наше пребывание в этом городе незабываемым. Огромное спасибо.
- ААнастасия18 августа 2022Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!
- ФФаина14 июня 2022Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
- SSlava3 декабря 2021Замечательная, увлекательная и насыщенная экскурсия с гидом Николаем. Ощущение, что за короткий промежуток времени мы смогли переместиться из одной эпохи в другую, переживая события происходящие в те времена. Спасибо огромное Николаю!
- bbuh.c.z.11 мая 2019Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Еврейские»
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