Мои заказы

Секреты еврейской ментальности

Где, как не на краковском Казимеже вы можете узнать все об особенностях еврейской культуры? В контексте многовековой истории еврейской общины в Кракове я расскажу вам об уникальности еврейского пути.
5
4 отзыва
Секреты еврейской ментальности
Секреты еврейской ментальности
Секреты еврейской ментальности

Описание экскурсии

Казимеж: Сердце Современного Кракова

Казимеж — это удивительно живой и привлекательный район Кракова, где сливаются история и современность. Здесь вы найдете множество уникальных магазинов, винтажных лавок, независимых галерей и разнообразных баров, которые порадуют своим разнообразием.

История и культурное наследие

Этот район имеет богатую историю и славится как место, где ранее проживала еврейская община. Вы можете погрузиться в дух времени, гуляя по улицам и наслаждаясь атмосферой, которая сохраняется на протяжении веков.

  • На улице Шерока расположено множество синагог, среди которых выделяется Старая синагога XVI века.
  • Недалеко находится кладбище Рему, которое является важным историческим памятником.

Современные тренды

Казимеж не только сохраняет исторические традиции, но и становится центром креативной жизни Кракова. Здесь вы можете открыть для себя:

  • Необычные бутики с авторскими изделиями.
  • Галереи, где представлены работы местных художников.
  • Гостеприимные бары и кафе, которые порадуют вас атмосферой и вкусами.

Посещение Казимижа — это возможность окунуться в уникальный мир, где прошлое и настоящее пересекаются, создавая неповторимый колорит. Откройте для себя этот динамичный район и насладитесь всем, что он может предложить!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ul. Szeroka 24
Завершение: Plac Wolnica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Майя
3 ноя 2025
S
Slava
2 ноя 2025
Нам очень понравилось!
Тема очень серьезная и отношение гида тоже очень серьезное.
Большое спасибо
M
Mark
4 окт 2025
Мы провели в Кракове 4 замечательных дня. Заказали Экскурсию по еврейскому кварталу и нам очень повезло с эскурсоводом Надей. Надя с глубоким знанием истории евреев Кракова сумела на примерах отдельных
читать дальше

людей, рассказать нам о жизни и развитии еврейского квартала, о влиянии их на развитие города и мировой культуры. Все проведенное с ней время было согрето её личным отношением и знанием. Экскурсия была увлекательной, тёплой и живой. Очень рекомендуем — вам точно повезёт, если вашим гидом будет Надя!
Юдит и Марк, Израиль

М
Михаил
11 авг 2025
Видно, что Надя делает это от души и для души, и готова адаптироваться под клиентов, а не зачитывает автоматический текст. Классно, что она показывает спрятанные от глаз жемчужины, которые ни за что не найдешь просто прогуливаясь по району.

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

История еврейского гетто в Кракове
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
История еврейского гетто в Кракове
Начало: Plac Bohaterów Getta
Расписание: Ежедневно, в 9:00 и в 17:30
21 ноя в 09:30
22 ноя в 09:30
€24 за человека
Шалом, Казимеж
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€60 за всё до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Пешая
7.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и Подгуже
Прогулка по историческому Кракову, посещение фабрики Шиндлера и района Подгуже. Погружение в легенды и реальные истории города
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове