Где, как не на краковском Казимеже вы можете узнать все об особенностях еврейской культуры? В контексте многовековой истории еврейской общины в Кракове я расскажу вам об уникальности еврейского пути.
Казимеж: Сердце Современного Кракова
Казимеж — это удивительно живой и привлекательный район Кракова, где сливаются история и современность. Здесь вы найдете множество уникальных магазинов, винтажных лавок, независимых галерей и разнообразных баров, которые порадуют своим разнообразием.
История и культурное наследие
Этот район имеет богатую историю и славится как место, где ранее проживала еврейская община. Вы можете погрузиться в дух времени, гуляя по улицам и наслаждаясь атмосферой, которая сохраняется на протяжении веков.
На улице Шерока расположено множество синагог, среди которых выделяется Старая синагога XVI века.
Недалеко находится кладбище Рему, которое является важным историческим памятником.
Современные тренды
Казимеж не только сохраняет исторические традиции, но и становится центром креативной жизни Кракова. Здесь вы можете открыть для себя:
Необычные бутики с авторскими изделиями.
Галереи, где представлены работы местных художников.
Гостеприимные бары и кафе, которые порадуют вас атмосферой и вкусами.
Посещение Казимижа — это возможность окунуться в уникальный мир, где прошлое и настоящее пересекаются, создавая неповторимый колорит. Откройте для себя этот динамичный район и насладитесь всем, что он может предложить!
3 ноя 2025
Нам очень понравилось! Тема очень серьезная и отношение гида тоже очень серьезное. Большое спасибо
Мы провели в Кракове 4 замечательных дня. Заказали Экскурсию по еврейскому кварталу и нам очень повезло с эскурсоводом Надей. Надя с глубоким знанием истории евреев Кракова сумела на примерах отдельных читать дальше
людей, рассказать нам о жизни и развитии еврейского квартала, о влиянии их на развитие города и мировой культуры. Все проведенное с ней время было согрето её личным отношением и знанием. Экскурсия была увлекательной, тёплой и живой. Очень рекомендуем — вам точно повезёт, если вашим гидом будет Надя! Юдит и Марк, Израиль
Видно, что Надя делает это от души и для души, и готова адаптироваться под клиентов, а не зачитывает автоматический текст. Классно, что она показывает спрятанные от глаз жемчужины, которые ни за что не найдешь просто прогуливаясь по району.