Где, как не на краковском Казимеже вы можете узнать все об особенностях еврейской культуры? В контексте многовековой истории еврейской общины в Кракове я расскажу вам об уникальности еврейского пути.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Казимеж: Сердце Современного Кракова

Казимеж — это удивительно живой и привлекательный район Кракова, где сливаются история и современность. Здесь вы найдете множество уникальных магазинов, винтажных лавок, независимых галерей и разнообразных баров, которые порадуют своим разнообразием.

История и культурное наследие

Этот район имеет богатую историю и славится как место, где ранее проживала еврейская община. Вы можете погрузиться в дух времени, гуляя по улицам и наслаждаясь атмосферой, которая сохраняется на протяжении веков.

На улице Шерока расположено множество синагог, среди которых выделяется Старая синагога XVI века.

Недалеко находится кладбище Рему, которое является важным историческим памятником.

Современные тренды

Казимеж не только сохраняет исторические традиции, но и становится центром креативной жизни Кракова. Здесь вы можете открыть для себя:

Необычные бутики с авторскими изделиями.

Галереи, где представлены работы местных художников.

Гостеприимные бары и кафе, которые порадуют вас атмосферой и вкусами.

Посещение Казимижа — это возможность окунуться в уникальный мир, где прошлое и настоящее пересекаются, создавая неповторимый колорит. Откройте для себя этот динамичный район и насладитесь всем, что он может предложить!