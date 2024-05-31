Религиозные экскурсии по святым местам Кракова

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Кракове на русском языке, цены от €74. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
«Она таит в себе много знаковых мест — здесь вы рассмотрите Старую синагогу, ритуальную баню мыкву, ретро-рестораны и кафе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
89 отзывов
Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
«Вы рассмотрите старую и действующие синагоги, прогуляетесь у костела на Скалке, пройдете по старейшему кладбищу Кракова и услышите легенду, связанную с пражским Карловым мостом»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 260 за всё до 10 чел.
Казимеж - квартал горя и счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Казимеж - квартал горя и счастья
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa
«Погружение в религию и культуру жителей Казимежа»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
74 за всё до 10 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
«Широкая и обьекты на ней (синагоги Старая и Ремух со старым еврейским кладбищем,миква,памятник Яну Карскому и др»
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • n
    natali
    31 мая 2024
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Нашим гидом была Александра, нас было 7 и все разные поэтому на сколько можно под нас подстроилась, на часы не смотрела и не подгоняла. Дала советы где покушать и попить, что мы очень любим.
  • B
    Bиктория
    4 мая 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Ольга прекрасный гид, мы получили море удовольствия провести с ней день и очень рекомендуем её всем посетителям этого красивого города. Спасибо большое Ольге за не забываемые впечатления.
  • A
    Andrejs
    1 апреля 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    Спасибо большое гиду Ольге! Море информации о городе, его истории и жителях и укладе. Экскурсия хоть и длится 7 часов
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    с перерывом на вкусный обед, абсолютно не напряжная и проходит в спокойном режиме и на позитиве! Спасибо большое за прекрасную организацию👍

  • Г
    Галина
    31 марта 2024
    Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
    В конце марта мы посетили Краков. Прекрасный город. Заранее заказали экскурсию «Краков по максимуму-Старый город и Казимеж». Остались очень довольны
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    экскурсией. Познакомились с главными красотами Старого города, узнали грустную историю Казимежа. Огромное спасибо нашему экскурсоводу Оле за её профессионализм,доброту, легкость общения и чувство юмора. Создалось впечатление,как будто мы знакомы с ней много лет. Незабываемое чувство. Спасибо всей команде Трипстера за четкую работу. Продолжим к Вам Обращаться. Всех Вам благ

  • Н
    Нина
    19 февраля 2024
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Что касается гида Александры,то здесь нечего добавить. Великолепный гид,масса знаний. Остались довольны на 100%.
  • И
    Ирина
    25 сентября 2023
    Казимеж - квартал горя и счастья
    Время пролетело очень быстро- насколько увлекательной была экскурсия. Александра щедро делилась своими знаниями об удивительной и трагичной истории Кракова, рассказывала мифы и легенды, связанные с ним. Ее подсказки, советы и рекомендации сделали наше пребывание в этом городе незабываемым. Огромное спасибо.
  • А
    Анастасия
    18 августа 2022
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!
  • Ф
    Фаина
    14 июня 2022
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
    Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
  • S
    Slava
    3 декабря 2021
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Замечательная, увлекательная и насыщенная экскурсия с гидом Николаем. Ощущение, что за короткий промежуток времени мы смогли переместиться из одной эпохи в другую, переживая события происходящие в те времена. Спасибо огромное Николаю!
  • b
    buh.c.z.
    11 мая 2019
    Казимеж - еврейский квартал Кракова
    Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 74 до 260. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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