Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Кракову. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Кракове за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут включает в себя прогулку по Старому городу — сердцу старого Кракова. Вы увидите величественный Вавельский холм и Главный рынок, который до сих пор собирает множество местных жителей и туристов. Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова.

Кроме того, вас ждет много других интересных мест, знакомых только жителям Кракова.

Синий маршрут предполагает прогулку по району Казимеж — одному из самых старых еврейских кварталов Европы. Вы увидите старейшие синагоги Купа, Стара и Поппера, а также знаменитый костёл Божьего тела. Мы перейдем по пешеходному арочному мосту через Вислу, поэтому не забудьте взять фотоаппарат — виды оттуда великолепные!

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.