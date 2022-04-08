Персональная прогулка с гидом по Кракову

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Кракову
Персональная прогулка с гидом по Кракову
Персональная прогулка с гидом по Кракову
Персональная прогулка с гидом по Кракову

Что вас ожидает 🤩

  • Вавельский холм
  • Главный рынок
  • Мариацкий костёл
  • Барбакан
  • Синагога Купа
  • Синагога Стара
  • Синагога Поппера
  • Костёл Божьего тела
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Кракову. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Так как показать все самое важное в Кракове за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Красный маршрут включает в себя прогулку по Старому городу — сердцу старого Кракова. Вы увидите величественный Вавельский холм и Главный рынок, который до сих пор собирает множество местных жителей и туристов. Мы пройдемся мимо живописного Мариацкого костёла и древнего Барбакана — одной из главных достопримечательностей Кракова.

Кроме того, вас ждет много других интересных мест, знакомых только жителям Кракова.

Синий маршрут предполагает прогулку по району Казимеж — одному из самых старых еврейских кварталов Европы. Вы увидите старейшие синагоги Купа, Стара и Поппера, а также знаменитый костёл Божьего тела. Мы перейдем по пешеходному арочному мосту через Вислу, поэтому не забудьте взять фотоаппарат — виды оттуда великолепные!

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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