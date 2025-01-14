Личное свидание с Краковом

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
По ходу прогулки перед вами будут разворачиваться средневековые картины: взору предстанут величественный замок, готический костел, еврейский квартал.

Вы услышите необычные легенды и забавные истории о выдающихся горожанах, осмотрите главные достопримечательности и заглянете в секретные уголки, скрытые от глаз туристов. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Кракова!
5
1 отзыв
Личное свидание с Краковом
Личное свидание с Краковом
Личное свидание с Краковом
Ближайшие даты:
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фев17
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Кракова, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: исторический центр

Старый город погрузит вас в атмосферу средневекового Кракова. Вавельский замок откроет легенду о короле и драконе, а трубач-хейналиста Мариацкого костела очарует старинной мелодией. Вы услышите о знаменитой встрече европейских монархов 14 века, прогуливаясь по одной их самых больших средневековых площадей Европы, а у первого польского университета узнаете, хорошо ли учился Николай Коперник. Где находятся самые интересные витражи города, что продавали в знаменитых Сукенницах, чьи лица изображены на барельефах? Вас ждет увлекательное знакомство с историей города, а также советы о том, как попасть на лучшие обзорные площадки или органный концерт.

Синий маршрут: еврейский квартал

Казимеж — центр притяжения молодежи. Здесь приютились независимые галереи, винтажные магазины и множество баров на любой вкус. Но так было не всегда. До войны Казимеж был отдельным еврейским городом. А потому он удивительным образом сочетает в себе христианскую и иудейскую культуру. Кроме девяти старинных синагог, нам встретятся величественный храм на Скалке и костел Божьего тела. Вы узнаете о паломничествах польских королей, создательнице одной из лучших в мире косметических фирм и других известных жителях. А в завершение поднимемся на пешеходный мост, ведущий в район Подгуже: вы насладитесь панорамой реки Вислу и узнаете, что стоит посетить на другом берегу.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Кракове, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Под Вавелем»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 янв 2025
Заказывали индивидуальную экскурсию личное свидание с Краковом. Были своей семьей, а она у нас очень разновозрастная: есть и пенсионер, и подростки, средний и молодежный возраст. Нам очень понравилось. Поезд опоздал
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на пол часа, но гид Ирина без вопросов нас подождала. Экскурсия познавательная, но в то же время и не перенасыщенная сухими датами и цифрами. Мне это было очень важно, потому что подросткам очень быстро наскучивают даты и им становится не интересно. Тут же всего было в меру. Ирина настолько увлеченный экскурсовод, что наша встреча продлилась даже дольше запланированного, потому что ей хотелось нам побольше показать интересных мест. Спасибо. Будем рекомендовать Вас другим туристам.

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