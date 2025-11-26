Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Пешком по варшавскому «Бродвею». Архитектура, история, легенды для тех, кто желает узнать город над Вислой. Приоткрыть его тайны и день сегодняшний.

Инна Ваш гид в Варшаве
Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 3 часа
Размер группы 1-5 человек
Как проходит Пешком
€120 за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаю вас на увлекательную экскурсию по Варшаве! Мы начнем наше путешествие с одной из самых красивых улиц города — Краковского Предместья. Это сердце Варшавы, где каждая деталь дышит историей. Вы увидите знаменитый костел Святого Креста, в котором покоится сердце великого композитора Фредерика Шопена. Мы также посетим Президентский дворец и Варшавский университет. Не обойдем вниманием и великолепные храмы Святой Анны, украшенные уникальными фресками и алтарями. Далее наш путь приведет нас на Замковую площадь, где находится Королевский дворец и знаменитая колонна Сигизмунда — символ города. Продолжив прогулку, мы погрузимся в атмосферу Старого города с его уютными узкими улочками, такими как Пивная и Свентояньская. На Рыночной площади нас встретит Варшавская русалочка — символ польской столицы. Мы также посетим главный храм Польши — Кафедральный собор Святого Яна. В завершение экскурсии я покажу вам смотровую площадку на реке Висле, откуда открывается потрясающий вид на правобережную Прагу. Мы также полюбуемся монументальной башней Барбакан и крепостными стенами древнего города. Экскурсия завершится в Старом городе, где я с удовольствием порекомендую ресторан с традиционной польской кухней и помогу с выбором блюд. Я буду сопровождать вас на протяжении всего пути, отвечу на любые вопросы и позабочусь о вашем комфорте. Приглашаю вас в путешествие по исторической Варшаве! Важная информация: Внимание! Экскурсия не влючает посещение музеев.

