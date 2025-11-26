Пешком по варшавскому «Бродвею». Архитектура, история, легенды для тех, кто желает узнать город над Вислой. Приоткрыть его тайны и день сегодняшний.
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную экскурсию по Варшаве! Мы начнем наше путешествие с одной из самых красивых улиц города — Краковского Предместья. Это сердце Варшавы, где каждая деталь дышит историей. Вы увидите знаменитый костел Святого Креста, в котором покоится сердце великого композитора Фредерика Шопена. Мы также посетим Президентский дворец и Варшавский университет. Не обойдем вниманием и великолепные храмы Святой Анны, украшенные уникальными фресками и алтарями. Далее наш путь приведет нас на Замковую площадь, где находится Королевский дворец и знаменитая колонна Сигизмунда — символ города. Продолжив прогулку, мы погрузимся в атмосферу Старого города с его уютными узкими улочками, такими как Пивная и Свентояньская. На Рыночной площади нас встретит Варшавская русалочка — символ польской столицы. Мы также посетим главный храм Польши — Кафедральный собор Святого Яна. В завершение экскурсии я покажу вам смотровую площадку на реке Висле, откуда открывается потрясающий вид на правобережную Прагу. Мы также полюбуемся монументальной башней Барбакан и крепостными стенами древнего города. Экскурсия завершится в Старом городе, где я с удовольствием порекомендую ресторан с традиционной польской кухней и помогу с выбором блюд. Я буду сопровождать вас на протяжении всего пути, отвечу на любые вопросы и позабочусь о вашем комфорте. Приглашаю вас в путешествие по исторической Варшаве! Важная информация: Внимание! Экскурсия не влючает посещение музеев.
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Копернику. Adres: ul. Nowy Swiat 72
Завершение: Варбакан. Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Внимание! Экскурсия не влючает посещение музеев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
