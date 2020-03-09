Что Вас ожидает

Архитектурное достояние

Варшава поразит своими архитектурными контрастами: здесь ультрасовременные здания соседствуют со Старым городом и полузаброшенными домами. Вы прогуляетесь по исторической части Варшавы, которая полностью восстановлена руками поляков и внесена в список UNESCO как памятник архитектуры. Мы посетим Старый и Новый город, Краковское предместье, заглянем в уютные закоулки и дворы, посетим Кафедральный собор и полюбуемся панорамами Варшавы с крепости Барбакан и с благоустроенного холма под неблагозвучным названием «Гнойная гора».

Судьбы города

Вы узнаете о непростой и удивительной истории Варшавы, услышите старинные легенды и забавные истории. Поймете, почему это город с отважным сердцем и романтичной душой. Я расскажу о жизни наших знаменитых соотечественников и покажу здания, связанные с их судьбой: дом, где родилась Мария Склодовская-Кюри, дворец, в котором Шопен дал свой первый концерт. Я помогу вам сориентироваться в городе, снабжу картой и подскажу, где стоит познакомиться с польской кухней.

Кому подойдет эта экскурсия

Тем, кто впервые оказался в Варшаве.

Организационные детали