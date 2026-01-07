Мои заказы

Добро пожаловать в Варшаву

Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой
Варшава хороша в любое время года и поражает силой духа варшавян, их стремлением к красоте и трогательному отношению к наследию.

Это город королевских резиденций, старинных монастырей и храмов, а еще город
читать дальшеуменьшить

Шопена, Сенкевича и Марии Склодовской-Кюри.

На моей экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы, услышите об основании Старого и Нового городов, о городских правах и варшавских традициях, о судьбах знаменитых поляков. Уверяю вас, узнать и полюбить Варшаву за три часа — это возможно!

5
60 отзывов
Добро пожаловать в Варшаву
Добро пожаловать в Варшаву
Добро пожаловать в Варшаву

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Архитектурное достояние

Варшава поразит своими архитектурными контрастами: здесь ультрасовременные здания соседствуют со Старым городом и полузаброшенными домами. Вы прогуляетесь по исторической части Варшавы, которая полностью восстановлена руками поляков и внесена в список UNESCO как памятник архитектуры. Мы посетим Старый и Новый город, Краковское предместье, заглянем в уютные закоулки и дворы, посетим Кафедральный собор и полюбуемся панорамами Варшавы с крепости Барбакан и с благоустроенного холма под неблагозвучным названием «Гнойная гора».

Судьбы города

Вы узнаете о непростой и удивительной истории Варшавы, услышите старинные легенды и забавные истории. Поймете, почему это город с отважным сердцем и романтичной душой. Я расскажу о жизни наших знаменитых соотечественников и покажу здания, связанные с их судьбой: дом, где родилась Мария Склодовская-Кюри, дворец, в котором Шопен дал свой первый концерт. Я помогу вам сориентироваться в городе, снабжу картой и подскажу, где стоит познакомиться с польской кухней.

Кому подойдет эта экскурсия

Тем, кто впервые оказался в Варшаве.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся
  • Для детей до 10 лет экскурсия проходит бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€47
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе Варшавы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4114 туристов
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время
читать дальшеуменьшить

первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
2
1
L
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно: Яна прекрасно рассказывала, делилась увлекательными фактами и отвечала на все вопросы. Маршрут был хорошо продуман, а атмосфера — дружелюбная и комфортная. Мы наслаждались каждой минутой и узнали много нового о Варшаве.
Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом — это отличный выбор!
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Экскурсия нам очень понравилась! Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Было действительно интересно и познавательно:
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Спасибо Яне за замечательную экскурсию по Варшаве!
Классный маршрут, много полезной информации и ни минуты скуки. Всё было понятно, живо и с отличным настроением. Определённо рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Прекрасное знакомство со столицей Польши. Огромное спасибо нашему экскурсоводу пану Кшиштофу. Для нас было важно,что гид-местный житель, потому что он с огромной любовью и трепетом рассказывал нам о своем родном
читать дальшеуменьшить

городе, мы смеялись, мы плакали, мы думали и многое понимали благодаря его эмоциональному рассказу. Очень рекомендую эту экскурсию. Она составлена на мой взгляд идеально. Мы увидели все самые важные для Варшавы памятники истории, заходили в храмы, задавали вопросы и всегда получали на них ответы от Кшиштофа. Он очень чуткий и внимательный гид. Мы с сыном навсегда запомним эту прогулку, целых четыре часа пролетели незаметно, и мы влюбились в Варшаву. Еще раз спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
O
Яну можно слушать, забыв про время, настолько она увлекательно рассказывает, столько новой информации дает, настолько она передает свою любовь к этой замечательной стране, Польше!
Варшава, а особенно в передаче Яны, мне
читать дальшеуменьшить

очень понравилась: очень красивый город, позитивный, раскрашенный (дома), как игрушечный, но вся она живая и жилая (исторический центр).
Яна во время экскурсии дает много бытовой информации для путешественника: что и где поесть, куда, откуда и на чем съездить, где можно купить сувениры и даже как читать польские слова:)).
В общем, я удовлетворена полностью, мне очень понравилась и экскурсия, и сам замечательный город! Спасибо, Яна!

Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Яна заболела, поэтому экскурсию проводил её коллега. Просто восторг! Настолько удалось погрузиться в экскурсию, в историю города. Центр Варшавы это не просто красивые здания, это отражение любви людей к своему
читать дальшеуменьшить

городу и своей стране, это захватывающая и интресная история.

Я всем советую посмотреть город именно с экскурсией. На улице было холодно, 3,5 часа мы ходили, но как многие и пишут в отзывах,это время проходит на одном дыхании.

Спасибо этому сайту, что так легко и быстро можно найти экскурсовода здесь. Вечером нашла, с утра уже на экскурсии

Вам был полезен этот отзыв?
В
День добрый! 1 мая были на экскурсии" добро пожаловать в Варшаву" с гидом Яной. Экскурсия очень понравилась! Яна очень милый и приветливый человек, отлично знает историю города. Она просто влюбила
читать дальшеуменьшить

нас в Варшаву! Так трогательно рассказывала о печальных событиях в истории города, о том как люди берегут свой город и чтят память погибших - прям до слез… Ярко и с гордостью рассказала о достижениях города,показала его изюминки! Нам очень понравилось! Рекомендую этого гида всем!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Варшавы

Похожие экскурсии на «Добро пожаловать в Варшаву»

По улицам прекрасной Варшавы
Пешая
3 часа
363 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €140 за всё до 5 чел.
Личное свидание с Варшавой
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У колонны Сигизмунда
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Пешая
2 часа
208 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Дворцовая Варшава
На машине
4.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €295 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Варшаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Варшаве
€47 за человека