Это город королевских резиденций, старинных монастырей и храмов, а еще город
Описание экскурсии
Что Вас ожидает
Архитектурное достояние
Варшава поразит своими архитектурными контрастами: здесь ультрасовременные здания соседствуют со Старым городом и полузаброшенными домами. Вы прогуляетесь по исторической части Варшавы, которая полностью восстановлена руками поляков и внесена в список UNESCO как памятник архитектуры. Мы посетим Старый и Новый город, Краковское предместье, заглянем в уютные закоулки и дворы, посетим Кафедральный собор и полюбуемся панорамами Варшавы с крепости Барбакан и с благоустроенного холма под неблагозвучным названием «Гнойная гора».
Судьбы города
Вы узнаете о непростой и удивительной истории Варшавы, услышите старинные легенды и забавные истории. Поймете, почему это город с отважным сердцем и романтичной душой. Я расскажу о жизни наших знаменитых соотечественников и покажу здания, связанные с их судьбой: дом, где родилась Мария Склодовская-Кюри, дворец, в котором Шопен дал свой первый концерт. Я помогу вам сориентироваться в городе, снабжу картой и подскажу, где стоит познакомиться с польской кухней.
Кому подойдет эта экскурсия
Тем, кто впервые оказался в Варшаве.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся
- Для детей до 10 лет экскурсия проходит бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€47
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом — это отличный выбор!
Классный маршрут, много полезной информации и ни минуты скуки. Всё было понятно, живо и с отличным настроением. Определённо рекомендую!
Варшава, а особенно в передаче Яны, мне