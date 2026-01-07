Варшава хороша в любое время года и поражает силой духа варшавян, их стремлением к красоте и трогательному отношению к наследию.Это город королевских резиденций, старинных монастырей и храмов, а еще город

Шопена, Сенкевича и Марии Склодовской-Кюри. На моей экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы, услышите об основании Старого и Нового городов, о городских правах и варшавских традициях, о судьбах знаменитых поляков. Уверяю вас, узнать и полюбить Варшаву за три часа — это возможно!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Архитектурное достояние

Варшава поразит своими архитектурными контрастами: здесь ультрасовременные здания соседствуют со Старым городом и полузаброшенными домами. Вы прогуляетесь по исторической части Варшавы, которая полностью восстановлена руками поляков и внесена в список UNESCO как памятник архитектуры. Мы посетим Старый и Новый город, Краковское предместье, заглянем в уютные закоулки и дворы, посетим Кафедральный собор и полюбуемся панорамами Варшавы с крепости Барбакан и с благоустроенного холма под неблагозвучным названием «Гнойная гора».

Судьбы города

Вы узнаете о непростой и удивительной истории Варшавы, услышите старинные легенды и забавные истории. Поймете, почему это город с отважным сердцем и романтичной душой. Я расскажу о жизни наших знаменитых соотечественников и покажу здания, связанные с их судьбой: дом, где родилась Мария Склодовская-Кюри, дворец, в котором Шопен дал свой первый концерт. Я помогу вам сориентироваться в городе, снабжу картой и подскажу, где стоит познакомиться с польской кухней.

Кому подойдет эта экскурсия

Тем, кто впервые оказался в Варшаве.

Организационные детали