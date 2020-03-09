Добро пожаловать в Варшаву!

Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой

5
54 отзыва
Варшава хороша в любое время года и поражает силой духа варшавян, их стремлением к красоте и трогательному отношению к наследию.

Это город королевских резиденций, старинных монастырей и храмов, а еще город Шопена, Сенкевича и Марии Склодовской-Кюри.

На моей экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы, услышите об основании Старого и Нового городов, о городских правах и варшавских традициях, о судьбах знаменитых поляков.

Уверяю вас, узнать и полюбить Варшаву за три часа — это возможно!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!
Добро пожаловать в Варшаву!

Что Вас ожидает

Архитектурное достояние

Варшава поразит своими архитектурными контрастами: здесь ультрасовременные здания соседствуют со Старым городом и полузаброшенными домами. Вы прогуляетесь по исторической части Варшавы, которая полностью восстановлена руками поляков и внесена в список UNESCO как памятник архитектуры. Мы посетим Старый и Новый город, Краковское предместье, заглянем в уютные закоулки и дворы, посетим Кафедральный собор и полюбуемся панорамами Варшавы с крепости Барбакан и с благоустроенного холма под неблагозвучным названием «Гнойная гора».

Судьбы города

Вы узнаете о непростой и удивительной истории Варшавы, услышите старинные легенды и забавные истории. Поймете, почему это город с отважным сердцем и романтичной душой. Я расскажу о жизни наших знаменитых соотечественников и покажу здания, связанные с их судьбой: дом, где родилась Мария Склодовская-Кюри, дворец, в котором Шопен дал свой первый концерт. Я помогу вам сориентироваться в городе, снабжу картой и подскажу, где стоит познакомиться с польской кухней.

Кому подойдет эта экскурсия

Тем, кто впервые оказался в Варшаве.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся
  • Для детей до 10 лет экскурсия проходит бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Старом городе Варшавы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Яна
Яна
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
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54 настоящих отзыва от туристов

Н
9 мар 2020
Очень понравилась обзорная экскурсия по Варшаве! Большое спасибо нашему замечательному гиду Яне за интересный рассказ и практические рекомендации. Мы впервые в Варшаве и полюбили этот город благодаря такому прекрасному первому впечатлению. Рекомендую!
М
1 мар 2020
Большое спасибо за удовольствие! Действительно после этой экскурсии начинаешь любить этот город! 3, 5 часа пролетели незаметно, хотелось продолжения)
Н
22 фев 2020
Яна, благодарю Вас за интересную хорошо построенную и содержательную экскурсию. Было легко слушать:)
A
9 фев 2020
Экскурсия замечательная, очень содержательная! Отдельное спасибо гиду Яне, большой профессионал своего дела. Остались незабываемые впечатления!
Я
7 янв 2020
Прекрасная экскурсия, логически выстроенная, выверенная, содержательная. Боялись, что три часа на холоде будет сложно выдержать. Но позитив экскурсовода, увлекательный рассказ, хороший темп плюс «теплая минутка» в кафе- все это сделало экскурсию комфортной и очень приятной. Большое спасибо!
Валерия
7 янв 2020
Изумительная экскурсия, наполненная историей и прекрасными видами Варшавы. Яна - мастер своего дела, любящий город и передающий это чувство участникам экскурсии. Огромное спасибо!
Елизавета
7 янв 2020
Большое спасибо за эту экскурсию! Экскурсовод Яна провела нас по интересному маршруту, рассказала много интересных исторических фактов, обращала наше внимание на мельчайшие подробности архитектуры. Когда Яна заметила, что мы замёрзли, сделала для нас перерыв на кофе и глинтвейн. Экскурсия продлилась даже дольше, чем изначально планировалось. Нам очень понравилось!
О
5 янв 2020
Огромное спасибо Яне! Отличная экскурсия! Очень познавательно. Вторая часть экскурсии трогательна.
А
5 янв 2020
Яна, отличный гид.
Глубокие знания истории, в т. ч. по другим европейским странам.
Побольше бы таких профессионалов в других городах Европы.
И
4 янв 2020
Посетила экскурсию с экскурсоводом Яной 4 января 2020 года. Яна провела экскурсию очень весело и задорно. Материал преподносился превосходно, сразу видно знание материала и любовь к городу о котором рассказывает. Все было очень доступно, интересно, все 3 часа пролетели как на одном дыхании. Всем при поездке в Варшаву рекомендую посетить экскурсию по городу с Яной
М
4 янв 2020
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Яна очень душевный и отзывчивый человек, ведущий по интереснейшим местам этого замечательного города.
Спасибо огромное!
Р
3 янв 2020
Отличная экскурсия. Спасибо гиду Яне за интересную подачу информации, много новых фактов, интересный маршрут.
Игорь
3 янв 2020
Яна смогла заинтересовать нас как историей Варшавы так и жизнью сами варшавян. Отличная подача материала и профессионализм. Рекомендую!
А
3 янв 2020
Отличная познавательная экскурсия
M
2 янв 2020
Отличная экскурсия, замечательный гид. Яна увлекательно рассказывает и прекрасно чувствует свою аудиторию. Рекомендую!
Ещё 39 отзывов

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