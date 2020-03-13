12 отзывов оставили туристы

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Дворцовая Варшава

История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

138 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.92
Яна
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Яна – Гид в Варшаве
Варшава — это не только Старый город 🏙️, но и прекрасные резиденции королей, две из которых вы посетите на этой экскурсии 🧭 — Королевские Лазенки и дворец в Вилянове.

В обеих резиденциях вы познакомитесь с ценными произведениями искусства и перенесётесь во времена правлениях польских королей, а также насладитесь прогулкой вдоль озера и по парку с павлинами.
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава

Что вас ожидает

Королевские Лазенки — самое счастливое место в Варшаве
Именно так говорят об этом живописном дворцово-парковом комплексе. Летняя резиденция Королевские Лазенки была задумана и реализована последним королём Польши Станиславом Августом Понятовским. Изучая ансамбль парка, вы углубите знания об идеях Просвещения. У озера рассмотрите дворец в стиле классицизм, а внутри пройдёте по Королевской картинной галерее. В старой оранжерее увидите копии античных скульптур, а в Мышлевицком дворце — полихромию польского художника Яна Богумила Плерша. На берегу озера осмотрите Римский амфитеатр, во время представлений которого использовали лодки. В итоге в Лазенках вы насладитесь гармонией архитектуры и природы: в программе прогулка по парку, где можно встретить павлинов и ярких мандаринок.

Вилянов: польское барокко и история любви
В резиденции польского короля Яна III Собеского поговорим о его славной победе в битве под Веной и о любви к королеве, которую в Польше называют ласковым именем Марысенька. Дворец не пострадал во время Второй мировой войны и сохранился в первозданном виде, даря возможность полюбоваться польским барокко. В местном музее вы познакомитесь с исторической коллекцией произведений искусства, собранной графом Станиславом Косткой Потоцким.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вашего отеля и заканчивается в удобном вам месте
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Билеты во дворцы оплачиваются дополнительно (около 15€ с человека). По четвергам вход во дворцы бесплатный.
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава
Дворцовая Варшава

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
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12 отзывов оставили туристы

13 марта 2020
С Кшиштофом мы провели два великолепных дня. В первый день была пешая прогулка по Старому городу, во второй день автомобильная экскурсия по Варшаве, а в частности по паркам Лазенки и Вилянов. Кшиштоф не только колоритный и оригинальный экскурсовод, но очень отзывчивый человек. Кшиштоф - поляк, который знает историю своего народа и умеют ее донести до слушателей. Нам очень понравилось.
Светлана
10 января 2020
Экскурсия Дворцовая Варшава была у нас в первый день по приезду в Варшаву и это стало прекрасным стартом нашего путешествия и знакомством с этим красивым, зелёным городом. После посещения дворцов, сразу начинает складываться исторический облик государства. Благодаря этой экскурсии для нас Варшава стала зимней сказкой с прекрасной архитектурой, а вечернее шоу Королевский сад света под звуки произведений Фредерика Шопена было предновогоднем сюрпризом, волшебство света и музыки. Рекомендуем всем гостям города Варшава эту замечательную экскурсию и Экскурсовода Яну. Варшава удивительна и прекрасна в зимнее время года.
22 ноября 2019
Яна замечательный, эрудированный гид, но мы попали не в тот день, прошлись по садам замков, понравилось, Будем рекомендовать друзьям.
16 ноября 2019
Посетили Дворцы Варшавы с экскурсоводом Яной. Это было замечательно, очень интересно, не перегружено датами, информация подана в очень интересном ракурсе, кроме этого, Яна прекрасный человек, знающий, профессионал своего дела, очень советуем эту экскурсию и Яночку как супер экскурсовода!!!
4 октября 2019
Вау!!! Даже, если я скажу, что нам очень понравилось-этого будет мало. Прекрасно! Приехав из Кракова в Варшаву поездом, нас встречал на вокзале водитель - экскурсавод Кшиштав. По дороге к месту, где нас ожидала гид-экскурсавод Яна, Кшиштав, показал нам достопримечательности города Варшава, сопровождая это интересными коментариями. После того, как мы встретились с Яной, у нас началась интереснейшая экскурсия по дворцам Варшавы. Яна это очень обаятельная женщина, прекрасный разсказчик, обладающая огромным багажем знаний истории и культуры. Время летело не заметно, а слушать этих людей хотелось еще и еще. Но время неумолимо и экскурсия приближалась к своему завершению. На протяжении всей экскурсии, Кшиштов предоставлял нам автомобиль в самом удобном месте, чтобы мы тратили, как можно времени на передвижение. После экскурсии эти прекрасные люди помогли нам приобрести билеты на обратный путь в Краков и привезли нас не просто в ресторан, а в ресторан с очень хорошей кухней, где мы провели время в ожидании поезда. Мы советуем всем, кто хочет увидеть красоту парков и дворцов Варшавы и узнать их историю - Яну и Кшиштова. Отличная, познавательная экскурсия с замечательными людьми, которые готовы подарить свои знания и любовь к городу и его истории. Люди, которые готовы Вам помочь в любой Вашей просьбе. Мы очень благодарны Яне и Кшиштову. Успехов Вам и доброго здоровья. Георгий и Елизавета. 03. 10. 2019 Израиль.
25 июня 2019
Яна прекрасный экскурсовод, по-настоящему увлечена своей работой и передаёт свой интерес экскурсантам. Прекрасная экскурсия, всем рекомендую.
16 июня 2019
Я очень люблю именно такие экскурсии, Яна просто молодец, все было очень и очень интересно. Как человек просто замечательная, всю наше время помогала решать даже наши проблемы, хотя была не обязана. Спасибо ей и Кшиштафу.
18 мая 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании в легкой и непринуждённой обстановке! Вся информация подана в легкой и доступной форме, много интересных фактов. Очень рекомендую экскурсовода Яну!!! Спасибо огромное!!!
15 апреля 2019
Яна прекрасный экскурсовод и человек, прогуливаться на экскурсии с ней (даже в не самую хорошую погоду) одно удовольствие. Подача информации не сухая, легко усваивается и запоминается, по желанию можно получить ответ на все дополнительные вопросы. С Яной наша экскурсия пролетела незаметно. Мы остались очень довольны. Всем советуем!
11 марта 2019
Очень интересный экскурсовод, знал все ответы на наши каверзные вопросы ;)
Ещё 2 отзыва

Яна проводит ещё 2 экскурсии

По улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной ВаршавыПо улицам прекрасной Варшавы
78 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Эта прогулка для тех, кто хочет познакомиться с историей, архитектурой и традициями красавицы-Варшавы, отстроенной заново после войны руками жителей всей Польши. Вы посетите любимые места варшавян, услышите местные легенды и забавные истории,пройдете по главным достопримечательностям и необычным уголкам города. И конечно, получите явки и пароли секретных кафе местных жителей, где можно попробовать вкуснейший горячий шоколад!
Авто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по ВаршавеАвто-пешеходная прогулка по Варшаве
189 за экскурсию
5 часов
32 отзыва
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Эта экскурсия для тех, кто ценит своё время, любит комфорт и хочет познакомиться со всеми ключевыми достопримечательностями Варшавы в первый день своего путешествия. За несколько часов вы проедете по главным местам столицы и прикоснетесь к её истории: увидите современные районы Варшавы и колоритный Старый город, встретите на пути средневековые укрепления и изящные королевские дворцы, узнаете о Варшавском восстании и жизни города во время войны, а также услышите истории о Марии Кюри, Фредерике Шопене и польских королевских особах.

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138 за экскурсию
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