12 отзывов оставили туристы

Королевские Лазенки — самое счастливое место в Варшаве
Именно так говорят об этом живописном дворцово-парковом комплексе. Летняя резиденция Королевские Лазенки была задумана и реализована последним королём Польши Станиславом Августом Понятовским. Изучая ансамбль парка, вы углубите знания об идеях Просвещения. У озера рассмотрите дворец в стиле классицизм, а внутри пройдёте по Королевской картинной галерее. В старой оранжерее увидите копии античных скульптур, а в Мышлевицком дворце — полихромию польского художника Яна Богумила Плерша. На берегу озера осмотрите Римский амфитеатр, во время представлений которого использовали лодки. В итоге в Лазенках вы насладитесь гармонией архитектуры и природы: в программе прогулка по парку, где можно встретить павлинов и ярких мандаринок.
Вилянов: польское барокко и история любви
В резиденции польского короля Яна III Собеского поговорим о его славной победе в битве под Веной и о любви к королеве, которую в Польше называют ласковым именем Марысенька. Дворец не пострадал во время Второй мировой войны и сохранился в первозданном виде, даря возможность полюбоваться польским барокко. В местном музее вы познакомитесь с исторической коллекцией произведений искусства, собранной графом Станиславом Косткой Потоцким.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в удобном для вас месте в центре Варшавы
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Билеты во дворцы оплачиваются дополнительно: — Дворец в Вилянове: ~ €16,50 — Дворец в Королевских Лазенках: ~ €14.50, закрыт по понедельникам
Дворец в Вилянове закрыт для посетителей с 15 декабря по 11 января (парк Света в Вилянове будет работать).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Варшаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 4114 туристов
Я очень люблю путешествовать и, однажды оказавшись в Варшаве, полюбила этот город с первого взгляда. Сейчас я здесь живу и работаю. Как бывалый путешественник понимаю, что важно увидеть во время читать дальшеуменьшить
первого знакомства с городом, а что будет интересно посетить во время следующих визитов. Стараюсь понять, что интересует моих путешественников, ваши ожидания и пожелания. Обязательно снабжаю полезной информацией о передвижении по городу, популярных местах, интересных музеях и бесплатных днях посещения.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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igor
Яна была нашим гидом. Она отлично знает свой материал и умеет интересно его преподнести. Мы прекрасно провели время. Ее рассказы и описания королевских резиденций, земель и истории были просто потрясающими. читать дальшеуменьшить
Ваши знания и энтузиазм сделали нашу поездку особенной. Особенно нам запомнился конец нашей поездки, когда вы порекомендовали нам вкусный ресторан Zapiecek. Какая незабываемая поездка! Мы будем очень рекомендовать вас
Яна was our tour guide. She has an excellent and informative guiding skills. We had a great time. Her stories and descriptions of the Royal sites,land and history was phenomenal. Your knowledge and enthusiasm made our trip special. We especially enjoyed the end of our trip with your recommendation of the yummy restaurant Zapiecek. What a memorable trip We will highly recommend you
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T
Tamara
Яна замечательный гид и очень приятный человек, знающий и увлечённый. Время экскурсии прошло на одном дыхании. Очень рекомендуем, получите большое удовольствие.
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Иоаннис
После замечательной и ознакомительной прогулки по- старому городу Варшавы,мы отправились с Яной в путешествие по дворцовой Варшаве. Посетили Лазенковский и Вилянувский дворцы. Узнали много интересного о Яне Собеском,Станиславе Потоцком,об интересных читать дальшеуменьшить
семейных интригах. Увидели внутреннее убранство дворца. Яна так увлекательно рассказывала,погружая нас в семейные тайны и исторические факты этих людей,что мы не заметили как пролетели несколько часов,а именно целых 7 вместо 4!Кажется это о многом говорит. Большое спасибо Яне и организаторам за грамотную организацию и доступную подачу информации в виде теплой беседы.
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Женя
Яна отлично подготовлена и очень интересно рассказывает. Рекомендасьон от избалованного и опытного путешественника.
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А
Анна
Спасибо за интересно проведенную экскурсию по дворцам Варшавы. Было интересно, легко общаться с гидом и я обязательно рекомендую Яну как отличного мастера своего дела. Столько интересных подробностей и знаний она нам рассказала и помогла в мотивации изучить историю Польши еще больше. Рекомендую от души
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гая
Отличный гид! Очень приятные впечатления от экскурсии, много познали интересного! Будем всем рекомендовать.