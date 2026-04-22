12 отзывов оставили туристы

Варшава — это не только Старый город, но и прекрасные резиденции королей, две из которых вы посетите на этой экскурсии — Королевские Лазенки и дворец в Вилянове. В обеих резиденциях вы познакомитесь с ценными произведениями искусства и перенесётесь во времена правлениях польских королей, а также насладитесь прогулкой вдоль озера и по парку с павлинами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Королевские Лазенки — самое счастливое место в Варшаве

Именно так говорят об этом живописном дворцово-парковом комплексе. Летняя резиденция Королевские Лазенки была задумана и реализована последним королём Польши Станиславом Августом Понятовским. Изучая ансамбль парка, вы углубите знания об идеях Просвещения. У озера рассмотрите дворец в стиле классицизм, а внутри пройдёте по Королевской картинной галерее. В старой оранжерее увидите копии античных скульптур, а в Мышлевицком дворце — полихромию польского художника Яна Богумила Плерша. На берегу озера осмотрите Римский амфитеатр, во время представлений которого использовали лодки. В итоге в Лазенках вы насладитесь гармонией архитектуры и природы: в программе прогулка по парку, где можно встретить павлинов и ярких мандаринок.

Вилянов: польское барокко и история любви

В резиденции польского короля Яна III Собеского поговорим о его славной победе в битве под Веной и о любви к королеве, которую в Польше называют ласковым именем Марысенька. Дворец не пострадал во время Второй мировой войны и сохранился в первозданном виде, даря возможность полюбоваться польским барокко. В местном музее вы познакомитесь с исторической коллекцией произведений искусства, собранной графом Станиславом Косткой Потоцким.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в удобном для вас месте в центре Варшавы

Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии

Билеты во дворцы оплачиваются дополнительно:

— Дворец в Вилянове: ~ €16,50

— Дворец в Королевских Лазенках: ~ €14.50, закрыт по понедельникам

Дворец в Вилянове закрыт для посетителей с 15 декабря по 11 января (парк Света в Вилянове будет работать).