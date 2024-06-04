1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Варшава шаг за шагом
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Краков из Варшавы
Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Начало: На ж/д вокзале Варшавы
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Варшаве
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: 10:00; 13:00; 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: по расписанию
3 авг в 10:30
€25 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно. в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Белорусская Варшава
Начало: Парк Ромуальда Траугутта, памятник повстанцам
Расписание: вторник, пятница, воскресенье в 13.00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€85 за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
- ИИнга3 июня 2024Яна провела потрясающую индивидуальную экскурсию по прекрасной Варшаве. Сердечно благодарю! 🫶
- ААртур2 июня 2024Отличная и запоминающаяся экскурсия по старому городу. Мы неожидали что будет так красиво и интересно. После экскурсии сходили на концерт Шопена по рекомендации гида. Нам все очень понравилось.
- ЛЛяйля25 мая 2024Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
- SSvetlana19 мая 2024Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
- ККсения14 мая 2024Везде, где бываю и есть возможность, хожу на экскурсии в 15:15 и не перестаю восхищаться глубиной знаний каждого гида и
- MMaia13 мая 2024Нам повезло сходить на три экскурсии вместе с Юлией, причём две из них мы заказали после участия в первой. Юлия
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- LLyudmyla25 февраля 2024Спасибо огромное за познавательную экскурсию о городе! Нас было всего 6 человек и это делало экскурсию очень особенной. Спасибо что не забрасывали сухими историческими цифрами, а добавляли исторические анекдоты! Нам очень понравилось!
- VViaceslavas18 февраля 2024Было интересно и увлекательно для взрослых и детей. Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Рекомендую при посещении Варшавы воспользоваться этой ознакомительной экскурсией.
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Пешеходные»
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