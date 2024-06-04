1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Варшава шаг за шагом
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Варшаве на велосипеде
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Краков из Варшавы
Узнать секреты Старого города, Вавельского замка и погрузиться в атмосферу района Казимеж
Начало: На ж/д вокзале Варшавы
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самое интересное в Варшаве
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: 10:00; 13:00; 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
16 часов
На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
Начало: В Вашем отеле или апартаментах (центр Варшавы)
Расписание: По согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €590 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Белорусская Варшава
Начало: Парк Ромуальда Траугутта, памятник повстанцам
Расписание: вторник, пятница, воскресенье в 13.00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
€85 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варшаве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 15:00
10 июня в 00:00
€46 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
- ИИнга3 июня 2024Яна провела потрясающую индивидуальную экскурсию по прекрасной Варшаве. Сердечно благодарю! 🫶
- ЛЛяйля25 мая 2024Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
- SSvetlana19 мая 2024Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
- AAлександра10 мая 2024Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
- ЕЕкатерина7 мая 2024Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- ИИнна3 мая 2024Спасибо большое Яночке!
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- VViaceslavas18 февраля 2024Было интересно и увлекательно для взрослых и детей. Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Рекомендую при посещении Варшавы воспользоваться этой ознакомительной экскурсией.
- ККамила27 января 2024Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 46 до 590. Туристы уже оставили гидам 584 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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