  1. Экскурсии

Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия

5
1 отзыв
Яна
Яна – Гид из Варшавы
Первый раз в Варшаве? Значит эта экскурсия ⛳ для вас! Вы не только увидите красивейшие 🤩 места Старого и Нового города, но и быстро сориентируетесь здесь, узнаете, как лучше передвигаться по городу, где попробовать настоящую польскую кухню 🥧, услышите рекомендации о музеях 🖼 и днях бесплатного входа, выучите пару слов на польском языке, получите туристическую карту и буклет о Варшаве на русском языке.

По маршруту нашей прогулки будут красивые панорамы и обзорные площадки для красивых фото.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €19 за человека

    Заказать экскурсию
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • лучшие панорамы Варшавы для фотосессий
  • Королевский замок и колонну Сигизмунда
  • Королевские сады
  • Старый город с красочным Старым рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками
  • символ Варшавы Русалочку и услышите ее легенду
  • крепостные стены Старого города и Барбакан
  • Новый город, которому уже 610 лет
  • узнаете почему улица называется Краковское предместье
  • мемориал узникам Варшавского Еврейского Гетто
  • памятник Варшавскому Восстанию
  • любимую улицу польских кинематографистов
  • памятник Маленькому Повстанцу
  • самые известные и красивые храмы Варшавы.
Первый раз в Варшаве? Значит эта экскурсия ⛳ для Вас!
Вы не только увидите красивейшие 🤩 места Старого и Нового города, но и быстро сориентируетесь в городе, узнаете как лучше передвигаться по городу, где попробовать настоящую польскую кухню 🥧, услышите рекомендации о музеях 🖼 и днях бесплатного входа, выучите пару слов на польском языке, получите туристическую карту города и буклет о Варшаве на русском языке.
По маршруту нашей прогулки будут красивые панорамы и обзорные площадки для красивых фото.
Что входит
  • услуги гида
Начало
🚩 Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Место завершения
🏁 там же, где и место встречи
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна
Яна
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Яна проводит ещё 2 экскурсии

Самое интересное в Варшаве
78
3 часа
Самое интересное в Варшаве
7 отзывов
На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
590
16 часов
На один день из Варшавы в Краков! (с посещением Освецима или шахты Величка)
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Варшаве

По улицам прекрасной Варшавы
78
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
181 отзыв
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Ежедневная прогулка по Варшаве
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Варшаве
94 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Варшава шаг за шагом
71
3.5 часа
Варшава шаг за шагом
84 отзыва
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
189
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
32 отзыва
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
По Варшаве на велосипеде
От 65
2 часа
По Варшаве на велосипеде
30 отзывов
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
35
3 часа
Интерактивное небанальное знакомство с Варшавой!
20 отзывов