Первый раз в Варшаве? Значит эта экскурсия ⛳ для Вас!

Вы не только увидите красивейшие 🤩 места Старого и Нового города, но и быстро сориентируетесь в городе, узнаете как лучше передвигаться по городу, где попробовать настоящую польскую кухню 🥧, услышите рекомендации о музеях 🖼 и днях бесплатного входа, выучите пару слов на польском языке, получите туристическую карту города и буклет о Варшаве на русском языке.

По маршруту нашей прогулки будут красивые панорамы и обзорные площадки для красивых фото.