Старый город с красочным Старым рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками
символ Варшавы Русалочку и услышите ее легенду
крепостные стены Старого города и Барбакан
Новый город, которому уже 610 лет
узнаете почему улица называется Краковское предместье
мемориал узникам Варшавского Еврейского Гетто
памятник Варшавскому Восстанию
любимую улицу польских кинематографистов
памятник Маленькому Повстанцу
самые известные и красивые храмы Варшавы.
Первый раз в Варшаве? Значит эта экскурсия ⛳ для Вас!
Вы не только увидите красивейшие 🤩 места Старого и Нового города, но и быстро сориентируетесь в городе, узнаете как лучше передвигаться по городу, где попробовать настоящую польскую кухню 🥧, услышите рекомендации о музеях 🖼 и днях бесплатного входа, выучите пару слов на польском языке, получите туристическую карту города и буклет о Варшаве на русском языке.
По маршруту нашей прогулки будут красивые панорамы и обзорные площадки для красивых фото.
Что входит
услуги гида
Начало
🚩 Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Место завершения
🏁 там же, где и место встречи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.