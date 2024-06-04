Познавательные экскурсии на природе в Варшаве

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Варшаве на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По улицам прекрасной Варшавы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
276 отзывов
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
«Вы увидите живописный «Дворец на воде», Римский театр и Мышлевицкий дворец, где жили придворный короля»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
255 за всё до 3 чел.
По Варшаве на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
По Варшаве на велосипеде
Знакомство с городом для любителей активного отдыха
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
от 65 за всё до 4 чел.
Дворцовая Варшава
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
«В итоге в Лазенках вы насладитесь гармонией архитектуры и природы: в программе прогулка по парку, где можно встретить павлинов и ярких мандаринок»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
235 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
  • Л
    Ляйля
    25 мая 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
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    что Яна любит город, знает город и чувствует его дух. Сама Варшава прекрасна. Ранее узнав, что центр города был практически полностью восстановлен после 2 мировой войны, была настроена скептически. Но Варшава превзошла мои ожидания. Город восстанавливали из тех же самых камней, что остались после бомбежек. Очень трогательное отношение варшавян к Истории. Город зеленый, климат приятный

  • S
    Svetlana
    19 мая 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
  • A
    Aлександра
    10 мая 2024
    Дворцовая Варшава
    Большое спасибо Яне за прекрасную экскурсию) дарила своей маме и тете, чтобы они могли посмотреть на Варшаву с другой стороны ☺️ обе в полнейшем восторге, а они у меня привереды))))
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  • И
    Инна
    3 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Спасибо большое Яночке!
  • К
    Камила
    27 января 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Дворцовая Варшава
    Экскурсия волшебная: дворцы поражают своей красотой, а Яна -- мастерством рассказчика и знатока истории.
  • К
    Катя
    10 августа 2023
    Дворцовая Варшава
    Очень интересно и очень много исторических фактов! Несмотря на сильный дождь в начале экскурсии, все очень понравилось!
  • В
    Виталий
    5 сентября 2019
    По Варшаве на велосипеде
    Василий! Просим прощения, мы Вам ещё должны деньги. Как переслать? Очень замечательная, позитивная, познавательная экскурсия. Мало того, что перенесли на
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    один час позже, так ещё и после экскурсии прокатились на метро. Супер! Василий знаток своего дела. Очень интересно. Без напряжения три часа экскурсии. И это в 58-65 лет. (Это нам). Мы считаем, что это одна из лучших экскурсий в Варшаве. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Природа и пейзажи»

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  3. По Варшаве на велосипеде
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  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Академия изящных искусств
  6. Парк Лазенки
  7. Королевский тракт
  8. Саксонский сад
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 255. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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