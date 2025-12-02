Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
«Я расскажу, как провести время в Варшаве, где вкусно поужинать и какие музеи посетить»
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
«В местном музее вы познакомитесь с исторической коллекцией произведений искусства, собранной графом Станиславом Косткой Потоцким»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
«Карта и расписание маршрутов — в галерее»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
- ЮЮрий.2 декабря 2025Большое спасибо за насыщенную, интересную экскурсию! Были учтены пожелания участников группы. Спасибо за терпение, профессионализм, интересную подачу информации, переданную любовь к Варшаве!
Очень рекомендуем!
- ИИнна17 ноября 2025Отличная возможность узнать больше о истории Варшавы. Много интересных фактов. Экскурсовод знающий и пунктуальный.
- ООльга17 ноября 2025Юлия - отличный гид!
- ААнжелика13 ноября 2025Рекомендую. Интересно, познавательно, замечательно. 🌸
- ЛЛана6 ноября 2025Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный маршрут (синий). Рекомендую всем гостям города!
- ЕЕвгений5 ноября 2025Огромное спасибо Яне!!! Давно я не получал такое наслаждение от экскурсии!!! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!!!! Великолепный профессионал своего дела!!!! Даты и знаковые события истории Польши раскрыты досконально полностью!!!
- ЕЕвгений3 ноября 2025Спасибо было все информативно и круто!!!! Гид профессионал своего дела!!!!
- ННаталья25 октября 2025Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря на проливной дождь в течение всего дня. Благодарны ей за рекомендации к посещению интресных мест в Варшаве,которые не вошли в экскурсию. Обязательно вернемся еще!
- ССабина22 октября 2025Юлия -замечательный гид,настоящий профессионал! Отличная экскурсия и при этом гид очень внимательная
- ММарина21 октября 2025Юрий - прекрасный рассказчик,влюблённый(по-моему), в Варшаву человек. Мне очень понравилось, что его рассказ не был перегружен "историческими" анекдотами. Мы решили, что непременно попробуем записаться на следующие экскурсии Юрия.
- ААлексей4 октября 2025все прошло отлично!
- ААлика21 сентября 2025Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От всей души благодарим нашего экскурсовода Юлию за такой интересный и увлекательный рассказ🤗 В скором времени планируем посетить экскурсию по красному маршруту!
- ГГалина20 сентября 2025Ходила на экскурсию по Варшаве по синему маршруту. Очень интересно рассказала Юлия. Планирую посетить и другие маршруты и экскурсии.
- ААнна12 сентября 2025Благодарю гида и организаторов за чудесную экскурсию! Интересный маршрут, глубокие знания гида, много приятных впечатлений. Я очень довольна, всячески рекомендую!
- ССага8 сентября 2025Экскурсию брали для отца.
(Борис).
Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию:
- ННаталья24 августа 2025Я с истинным удовольствием насладилась экскурсией по Старому городу Варшавы с гидом Юлией. Её рассказ был не просто чередой фактов,
- ХХайдар20 августа 2025И 10ти звезд мало, чтобы оценить нашу экскурсию! Мы всей компанией были просто в восторге от объема и легкости подачи
- LLembit19 июля 2025Все хорошо 👌
- ННаталья30 июня 2025Добрый день. Сегодня была на экскурсии «Свидание с Варшавой». Синий маршрут. Гид Юлия провела замечательную экскурсию. Все было четко, динамично и очень интересно. Спасибо Вам! Буду рекомендовать вас друзьям))
- ААлександр30 июня 2025Все хорошо. Гид (Яна, которая заменяла Кшиштова) старался показать максимум достопримечательностей и был отзывчив к пожеланиям клиентов.
