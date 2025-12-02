Мои заказы

Музеи и искусство Варшавы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Варшава шаг за шагом
Пешая
3.5 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
«Я расскажу, как провести время в Варшаве, где вкусно поужинать и какие музеи посетить»
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Дворцовая Варшава
На машине
4.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дворцовая Варшава
История и красоты королевских резиденций Лазенки и Вилянов
«В местном музее вы познакомитесь с исторической коллекцией произведений искусства, собранной графом Станиславом Косткой Потоцким»
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€235 за всё до 3 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Пешая
2 часа
193 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
«Карта и расписание маршрутов — в галерее»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий.
    2 декабря 2025
    Варшава шаг за шагом
    Большое спасибо за насыщенную, интересную экскурсию! Были учтены пожелания участников группы. Спасибо за терпение, профессионализм, интересную подачу информации, переданную любовь к Варшаве!
    Очень рекомендуем!
  • И
    Инна
    17 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Отличная возможность узнать больше о истории Варшавы. Много интересных фактов. Экскурсовод знающий и пунктуальный.
  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Юлия - отличный гид!
  • А
    Анжелика
    13 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Рекомендую. Интересно, познавательно, замечательно. 🌸
  • Л
    Лана
    6 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный маршрут (синий). Рекомендую всем гостям города!
  • Е
    Евгений
    5 ноября 2025
    Дворцовая Варшава
    Огромное спасибо Яне!!! Давно я не получал такое наслаждение от экскурсии!!! Буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!!!! Великолепный профессионал своего дела!!!! Даты и знаковые события истории Польши раскрыты досконально полностью!!!
  • Е
    Евгений
    3 ноября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Спасибо было все информативно и круто!!!! Гид профессионал своего дела!!!!
  • Н
    Наталья
    25 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря на проливной дождь в течение всего дня. Благодарны ей за рекомендации к посещению интресных мест в Варшаве,которые не вошли в экскурсию. Обязательно вернемся еще!
  • С
    Сабина
    22 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Юлия -замечательный гид,настоящий профессионал! Отличная экскурсия и при этом гид очень внимательная
  • М
    Марина
    21 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Юрий - прекрасный рассказчик,влюблённый(по-моему), в Варшаву человек. Мне очень понравилось, что его рассказ не был перегружен "историческими" анекдотами. Мы решили, что непременно попробуем записаться на следующие экскурсии Юрия.
  • А
    Алексей
    4 октября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    все прошло отлично!
  • А
    Алика
    21 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От всей души благодарим нашего экскурсовода Юлию за такой интересный и увлекательный рассказ🤗 В скором времени планируем посетить экскурсию по красному маршруту!
  • Г
    Галина
    20 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Ходила на экскурсию по Варшаве по синему маршруту. Очень интересно рассказала Юлия. Планирую посетить и другие маршруты и экскурсии.
  • А
    Анна
    12 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Благодарю гида и организаторов за чудесную экскурсию! Интересный маршрут, глубокие знания гида, много приятных впечатлений. Я очень довольна, всячески рекомендую!
  • С
    Сага
    8 сентября 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Экскурсию брали для отца.
    (Борис).
    Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию:
    читать дальше

    четко и организовано.
    экскурсовод (по имени Елена,если не ошибаюсь) объясняла все интересно, отвечала на вопросы.
    Перед Варшавой были в Будапеште, но тогда не знали об экскурсиях на Трипстере, там тоже стоило взять экскурсию. Теперь будем знать и пользоваться 👍

  • Н
    Наталья
    24 августа 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Я с истинным удовольствием насладилась экскурсией по Старому городу Варшавы с гидом Юлией. Её рассказ был не просто чередой фактов,
    читать дальше

    а живым и образным повествованием, наполненным атмосферой и душой города. Каждый поворот маршрута открывал то величественные площади, то тихие улочки, и всё это складывалось в цельную картину Варшавы, которой хочется восхищаться снова и снова. Юлия умеет вести экскурсию с особым тактом: она не спешит, не читает заученный текст, а говорит искренне, красиво и увлекательно, позволяя погрузиться в историю естественно и непринуждённо. Время пролетело незаметно, оставив лёгкое чувство вдохновения и благодарности. С радостью рекомендую Юлию и это агентство каждому, кто хочет прикоснуться к настоящему очарованию Варшавы. Будущие экскурсии в других городах я непременно буду заказывать только здесь — за профессионализм, душевность и редкий дар оживлять историю!

  • Х
    Хайдар
    20 августа 2025
    Варшава шаг за шагом
    И 10ти звезд мало, чтобы оценить нашу экскурсию! Мы всей компанией были просто в восторге от объема и легкости подачи
    читать дальше

    материала. И главное - бесконечное терпение нашего экскурсовода! Интересно и грамотно выбранный маршрут позволил нам и отдыхать и делать приятные покупки. К тому же экскурсия длилась почти 5 часов вместо заявленных 3,5, что позволило не торопиться и много фотографировать. Без сомнений, это была одна из самых потрясающих экскурсий (и поверьте, нам есть с чем сравнивать). Спасибо огородное за доставленное эстетическое удовольствие!

  • L
    Lembit
    19 июля 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Все хорошо 👌
  • Н
    Наталья
    30 июня 2025
    Свидание с Варшавой каждый день
    Добрый день. Сегодня была на экскурсии «Свидание с Варшавой». Синий маршрут. Гид Юлия провела замечательную экскурсию. Все было четко, динамично и очень интересно. Спасибо Вам! Буду рекомендовать вас друзьям))
  • А
    Александр
    30 июня 2025
    Варшава шаг за шагом
    Все хорошо. Гид (Яна, которая заменяла Кшиштова) старался показать максимум достопримечательностей и был отзывчив к пожеланиям клиентов.

