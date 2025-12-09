Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Столько достопримечательностей и событий, собранных рядом, я ещё не встречала!
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
«Расскажу о привидении Белой Дамы, о том, как благородный крестоносец проиграл в карты целый храм, и о похождениях Казановы во Вроцлаве»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Вроцлавом каждый день
Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, гуляя по его мостам и улицам, открывая для себя тайны и легенды города. Уникальные истории ждут вас
Начало: На Соляной площади
«Вы увидите Вроцлавский университет, в котором в сумме отучилось 9 нобелевских лауреатов, и местный «Ватикан» — иными словами, на расположенные на острове Тумском главные храмы города с собором Иоанна Крестителя в авангарде»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии
Скульптура «Малая иглица» на Сольной площади расскажет о трагедии, случившейся здесь в 16 веке, и оставит глубокое впечатление
«Православный собор Пресвятой Девы Марии»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
