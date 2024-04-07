Индивидуальные экскурсии в Вроцлаве с личным гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Вроцлаве на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На поиски гномов Вроцлава
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
131 отзыв
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
80 за всё до 6 чел.
Мистический Вроцлав
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
94 за всё до 6 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 5 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
94 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Вроцлав - город встреч
Индивидуальная
2 часа
Вроцлав - город встреч
Начало: Улица Sw. Marcina 12
Расписание: ежедневно, время по договорённости
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
60 за всё до 50 чел.
Старый город. Жемчужина Вроцлава
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Отыскать немецкие торговые дома, городскую тюрьму и самый старый в Европе пивной ресторан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
  • Н
    Наталья
    4 февраля 2024
    На поиски гномов Вроцлава
    Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
  • S
    Svetlana
    15 января 2024
    Мистический Вроцлав
    Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
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    мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.

  • В
    Вячеслав
    3 января 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
  • С
    Северина
    10 декабря 2023
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
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    манера речи Алеси, и маршрут прогулки, в процессе которой мы получили рекомендации на последующее времяпрепровождение (и частью из них уже успели воспользоваться). Спасибо. Рекомендуем!

  • A
    Alena
    18 ноября 2023
    Мистический Вроцлав
    Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
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    того как вы все преподнесли, решил постоянно ходить на экскурсии в разных городах))) Будем вас рекомендовать всем друзьям))) Вы супер! 🥰

  • Н
    Наталия
    31 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели
  • А
    Алик
    15 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды
  • N
    Natalija
    11 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Very nice!
  • Б
    Белла
    22 апреля 2023
    На поиски гномов Вроцлава
    Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 180. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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